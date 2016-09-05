– September 5, 2016

حيتان الفساد – مقالات – معاذ عبدالرحيم

الشعب العربي المغربي يسمي السمك حيتانا وفي احد المرات واول وصول عائلتي الصغيرة اصطحبتهم الى مطعم في الرباط وطلبت لهم حوتا اي سمكا فاستغربت ابنتي الصغيرة من طلبي هذا وهي تعرف ان الحوت كبيرونحن عدد قليل ولما جاء النادل بطبق صغير من السمك البحري فقلت لابنتي كلي ان هذا السمك هو الحوت و وتمر السنين وتكبر ابنتي وتلجأ الى هولندة لترى الى حيتان وعمالقة العلم والفن والثقافة ولكنها ظلت تسمع بان في العراق حيتان ليست من السمك تعيش في هور الحمار او شط العرب بل حيتان من البشر تعيش في بحر الفساد الذي اغرق العراق بعد عام 2003 ولما يزل طوفانه طاغيا وان هذه الحيتان الرهيبة قد بلعت اقتصاد العراق وافقرته . والحيتان في العر اق قد كانوا صغارا بل اصفارا في حسابات الحياة الاجتماعية والاقتصادية واذا بهم وخلال سنوات قليلة اضحوا كبارا في كل شيْ ما عدا قيم الاخلاق والاستقامة والاخلاص للوطن فقد تنكرت لهم وتنكروا لها وقد اشار اليهم النائب مشعان الجبوري كظاهرة كبيرة وان مسته واشار اليهم وزير الدفاع خالد العبيدي بالاسماء وهم مجموعة حيتان اوصلت العراق الى الدرك الاسفل – ومن بين من اشار اليهم الوزير العبيدي هيثم شغاتي الذي اتهمه بالابتزازمن خلال استجواب مجلس النواب له في شهر اب المنصرم وقد زاد بفضحه وتعريته النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ومما ذكره عنه انه من مواليد 1980 وخريج الدراسة الابتدائية واذا به وخلال سنوات يلحق حيتان الفساد ويتفوق عليهم ويصبح من اغنى اغنياء العراق ويعمل من بعد ذلك على حد قول الزاملي مستشارا في مجلس النواب وله تاثير قوي على بعض اعضاء المجلس ويدخل الى مكتب رئيس المجلس متدرعا بنفوذه.وبعد ان حوصر السيد وزير المالية من قبل النائب هيثم الجبوري اثناء استجوابه كشف الغطاء عن حوت مفسد جديد اسمه حمد الموسوي لقيامه بتحويل مبلغ من المال قدره مليار ونصف مليار دولار انتزعه من البنك المركزي انتزاعا باوراق مزورة على حد قول السيد هوشيار ونحن لا نعلم لماذا سكت وزير المالية عن فضح هذا الحوت في حينه وهو اقوى وزير في الوزارة وحتى اذا اعلم الجهة المسئولة على حد قوله ولم تتخذ اي اجراء فانه يستطيع ارغام هذه الجهة على مقاضاته لما يملكه من قوة سياسية وما زال بمستطاعه كشف الكثير مما تحت يده من وثائق تدين غيره من المسئولين قبل ان يلحق بوزير الدفاع العبيدي الذي نزعت الثقة عنه حينما كشف بعض حيتان الفساد وما زالت كرة الفساد يتقاذفها النواب والوزراء والحيتان ورؤساء احزاب السلطة ومن وراءهم عرابة الحكم امر يكا ودول الجوار لتستقر اخيرا في حضن الدكتور العبادي الذي الزم نفسه بكشف حيتان الفساد في اغلب تصريحاته الصحفية والشعب العراقي بانتظار اجراءاته قبل ان يفلت الزمام من بين يديه ويسارع الحيتان للهروب من العراق ومواصلة السباحة في شواطيء شرم الشيخ والتريض في منتجعات البحر الاحمر و البحر الابيض المتوسط.