– September 5, 2016

شؤون وشجون العراق وقضية فلسطين – مقالات – رحيم احمد قادر

قرأت عمودا صحفيا للكاتب حيدر صبي في جريدة (الزمان) الرائعة واسعة الانتشار كان مضمون المقال المقارنة بين الشعب العراقي والشعب الفلسطيني فيما يخص المعاناة الإنسانية ويشير الكاتب حيدر الى ان وضع الفلسطيني افضل من الشعب العراقي وتضحيات العراقيين للفلسطينيين وما تحمل العراق بسبب القضية الفلسطينية كانت احد أسباب تخلف العراق ودماره ودفع ثمنا غاليا لذلك.. يذكرني رأي الكاتب حيدر برأي الأستاذ الكاتب الكبير حسن العلوي حيث ذكر مرة في احدى كتاباته ان موضوع فلسطين شائك ومعقد ولا يحب التحدث والكتابة عنه لان هذا الموضوع لا حل له كون إسرائيل يساندها الغرب والولايات المتحدة وروسيا وبسبب اصطدام الدول العربية بإسرائيل عاد عليها بالدمار والخراب والتخلف والمشاكل السياسية المعقدة يقترب رأيا الكاتب حيدر والكاتب حسن العلوي.. هذه المقدمة عادت بي الى موضوع العراق وتأسيس المملكة العراقية وكان الوطن البديل للفلسطينيين بعد قرار التقسيم (1947) كي نكون واقعيين نعود لتاريخ العراق السياسي في الوقت الحاضر وتأسيس المملكة العراقية في عشرينات القرن الماضي.. ذهب وفد من كبار وجهاء واعيان العراق ورجال الدين الى الحجاز سابقا (المملكة العربية السعودية حاليا) الى الشريف حسين شريف مكة بعد تحالفه مع الإنكليز ضد الدولة العثمانية وتعهد له الإنكليز بعد الانتصارات بان يكون ملكا للعرب من المشرق الى المغرب لكن هذا لم يحصل على العكس طرد من مملكته من قبل ال سعود ونفي بعد ذلك الى قبرص وعومل معاملة سيئة من قبل الحاكم البريطاني (ستورز) آنذاك.. طلب الوفد العراقي من الشريف حسين بان يكون احد أبنائه (ملكا للعراق) اجابهم الشريف ليس لدي أولاد فوجئ الوفد العراقي آنذاك بهذا الجواب وقالوا له لديك الامراء فيصل، علي، زيد، عبد الله، اجابهم اتريدون ان يُذبح اولادي كما ذبحتم (جدنا الحسين بن علي) في واقعة الطف بكربلاء أجاب الوفد ان الزمن تغير والعراقيون تغيروا غيرهم الزمان وهذا الموضوع لن يتكرر باذن الله بعد الالحاح عليه وافق الشريف بان يكون (فيصل) ملكا للعراق.. مع الأسف تحققت نبوءة الشريف حسين هذا مذكور بكتاب لمحات اجتماعية للدكتور علي الوردي وقتلت العائلة المالكة في 14 تموز 1958.. على اية حال تم تنصيب فيصل ملكا للعراق وبموافقة بريطانيا صاحبة الانتداب الاولي للعراق نُصب فيصل بساحة السراي (القشلة حاليا) توج بالملوكية توّجه رئيس مجلس الاعيان آنذاك (المرحوم محمد الصدر).المرحوم الملك فيصل عمل بإخلاص كبير لتأسيس المملكة العراقية انه احد المخلصين للعراق وعانى كثيرا بمساعدة بريطانيا لظهور الجغرافية السياسية للعراق الحالي الواقع بين دولتين طامعتين آنذاك الإمبراطورية الفارسية والعثمانية ومع الأسف لازال الوضع كما هو اضيف اليهما دول مجاورة كثيرة نظرا للظرف الصعب الذي يمر به حاليا بسبب القتال ضد داعش احد مخترعات الولايات المتحدة وإسرائيل والدول ذات النفس الاستعماري منذ سايكس بيكو انها حرب بالنيابة بدلا من الغزو المباشر لوجود أمم متحدة وقانون دولي جلب المرتزقة سهل ولا احد يعرف لمن عائدية هؤلاء المجرمين المخربين أعداء الحضارة الإنسانية تلاميذ الصهاينة والماسونية والمخابرات الدولية.. اتفق مع الكاتب حيدر بطرحه للموضوع ولكن التزام العراق بفلسطين اصبح تلقائيا بسبب تركيبة الحكم الملكي آنذاك الأمير فيصل نفسه ابعد عن سوريا الى العراق وشاهد بنفسه الظلم الذي وقع على العرب مما زاد من عروبيته وتعاطفه مع القومية العربية الذين شاركوا بالحكم معه كانوا من كبار الشخصيات الشامية (فلسطين، سوريا، لبنان، الاردن) هؤلاء كان توجههم للسياسة العربية والقضايا العربية اكثر من العراق ومع ذلك لم يبخل المرحوم فيصل بإدارة شؤون العراق بنزاهة وكفاءة وإخلاص وامانة وكان سياسيا بارعا حيث كانت علاقاته مع الدول المجاورة للعراق جيدة وهو صاحب نظرة ثاقبة حيث كتب بمذكرات سرية عن الشعب العراقي ما يلي (لا يوجد في العراق شعب عراقي بل توجد تكتلات بشرية خيالية ميالون للفوضى والسوء مستعدون لتقبل الأفكار السيئة) ترتب على هذا الالتزام الكثير على العراق ودفعنا ثمنا باهظا بسببها كان العراق دائم التبرع لفلسطين عدا التزامه بالجامعة العربية (أسسها نوري السعيد والنحاس باشا) واصبح العراق الوطن الثاني او البديل للفلسطينيين من كل النواحي حتى كانت دراسات طلبتهم بمدارسنا وصولا الى الجامعات مجانا مع منح شهرية واتذكر كنا في الابتدائية تباع لنا شهريا طوابع ويحول ايرادها الى جيش التحرير الوطني الفلسطيني الذي تأسس في العراق في عهد المرحوم عبد الكريم قاسم كثيرة هي الامتيازات التي منحت الى الاخوة الفلسطينيين باعتباره التزاما عروبيا قوميا مشكلة أخرى حصلت للعراق بسبب الفلسطينيين كانت بسبب مفتي القدس الحاج امين الحسيني اقام علاقات مع الزعيم النازي هتلر على امل ان ينتزع حقوق الفلسطينيين بوصفه يكره اليهود ترتب على ذلك تأزم العلاقات البريطانية العراقية سنة 1941 لان الإنكليز كانوا ضد الالمان.. من هذا كله العراق دخل بازمات وترك بناءه وشح على اهل البلد بسبب هذه السياسات.. استمر هذا الالتزام العروبي والقومي للعراق عام 1970 قام الأردن بطرد الفلسطينيين من أراضيه بمجازر سميت (أيلول الأسود) عام 1973 حصلت حرب تشرين وحسب ما قالت الدولة العراقية آنذاك انها سمعت بالحرب من المذياع مع ذلك ارسل العراق جيشا الى سورية، سورية لم تخبر العراق بنية الحرب بسبب الصراع بين جناحي حزب البعث العراقي والسوري عام 1975 دخل العراق لبنان في الحرب الاهلية بسبب الفلسطينيين كل ذلك بسبب موضوع فلسطين.

في العراق حزب البعث أسس جبهة التحرير العربية وكان هذا التشكيل الفلسطيني جزءا من حركات التحرر التي كان يدعمها العراق بالاموال المسلوبة من الشعب العراقي المسكين.. بدلا من اعمار العراق كانت الأموال تهدر تحت مسميات وذرائع مختلفة ومع كل هذه المواقف كان العراق (مذموما مأكولا) لا جزءا ولا شكورا من كل الدول العربية رغم مساعدته المستمرة للدول العربية.. كان دعم العراق للفلسطينيين من أولويات الدولة العراقية وكان يرى حسب فلسفة السياسيين بأن القضية الفلسطينية هي (القضية المركزية) الذي ترتب عليها مقتل الالاف من الشباب العراقيين الأبرياء هدر بالاموال كان بالإمكان بناء عراق مزدهر وبنى تحتية لكن مع الأسف وبسبب المراهقة السياسية وقلة خبرة السياسيين العراقيين اصبح العراق بهذا الواقع الحالي الغامض.

ان التزام العراق بالقضية الفلسطينية منذ تأسيس العراق جلب لنا الكوارث ولا اعرف ما السر لولاء العراقيين لغير بلدهم علما انهم يعيشون به ومن خيراته مع الأسف لا يوجد ولاء للعراق.. انني اتفق مع الكاتب حيدر صبي بشأن المقارنة بين مأساة العراق ومأساة فلسطين حتى فترة من الفترات اقام المرحوم ياسر عرفات في بغداد بعد العملية الإرهابية التي قامت بها إسرائيل وقصفت مقر اقامته في تونس بعد رحيله من لبنان، بغداد كانت مفتوحة له وكانت كل متطلباته تلبى بكرم وحسن ضيافة كانت تحت تصرفه طائرة من طائرات الخطوط الجوية العراقية والحديث ذو شجون وردا على سياسة العراق القومية نفذ الكيان الصهيوني عملية إرهابية دمرت (المفاعل النووي العراقي) في حزيران 1981 وقرار الأمم المتحدة ينص على تعويضات للعراق والقرار حبر على ورق.. يبدو ان دماء العراقيينO+) ) يعطى للكل ولا يأخذ الا منO+) )عندما تنزف شرايينه والنزف مستمر..