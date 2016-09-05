– September 5, 2016

ثلاثية الأبعاد تحظى بشعبية كبيرة.. نسخة من بورن تصيب صينيين بالغثيان

{ بكين – رويترز: تسببت نسخة حصرية ثلاثية الأبعاد من فيلم “بورن” خصصت لدور العرض السينمائية في الصين في شعور جمهور محلي بالصداع والغثيان.

ولا تزال صيغ الأفلام ثلاثية الأبعاد تحظى بشعبية كبيرة في البلاد، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأفلام الحركة.

غير أن عملية تحويل الصيغة وإضافة بعد جديد لفيلم مصور بطريقة ثنائية الأبعاد تعرضت لانتقادات في هذه المرة.

لماذا صنعت الصين نسخة ثلاثية الأبعاد من فيلم بورن؟

تفرض دور العرض السينمائية على الزبائن تكلفة أعلى عندما تعرض أفلاما بتقنية ثلاثية الأبعاد، لذا يوجد حافز يدفعهم لعرض هذه الأفلام بتلك الصيغة.

وعلى نقيض الوضع في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تسجل مبيعات تذاكر الأفلام ثلاثية الأبعاد تراجعا، لايزال الإقبال قويا على هذه النوعية من الأفلام في الصين.وتعتبر الكثير من دور العرض السينمائية في البلاد جديدة إلى حد ما ومجهزة بأحدث أجهزة العرض.

وعندما يتعلق الأمر بأفلام ثلاثية الأبعاد، يظهر نوعان من هذه التقنية: أفلام ثلاثية الأبعاد “واقعية” يجري تصويرها بكاميرات ثنائية العدسات تلتقط نسختين للقطة الواحدة. وتتيح نظارات خاصة يرتديها المشاهد رؤية مشهد مختلف في العين الواحدة. ويعتقد الكثير من النقاد أن هذه التقنية تقدم أفضل خداع بصري.

غير أن الخيار الثاني، وهو الأرخص، يقوم على تصوير الأفلام بتقنية ثنائية الأبعاد ثم إضفاء مؤثرات خاصة باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

وعلى الرغم من فعالية هذه التقنية في بعض الأفلام، فإنها لا تنجح مع أفلام أخرى، كما هو الحال بالنسبة لفيلم جيسون بورن.التقط بول غرينغراس، مخرج الفيلم، لقطات متتابعة باستخدام كاميرا محمولة على اليد ثم أجرى تقطيعات سريعة لعمل تحرير مســـــــتمر وسريع للقطات.

وهو ما جعل تحويل الفيلم إلى صيغة ثلاثية الأبعاد يصعب مشاهدته فيما يبدو، وتسبب في شعور الجمهور بالغثيان.

لماذا لم يعرض الفيلم في صيغة ثنائية الأبعاد؟

عادة تتيح دور العرض السينمائية في الصين الخيار للجمهور.

لكن في حالة الفيلم الجديد لمات دامون، اختار جمهور عريض رؤية الفيلم بصيغة ثلاثية الأبعاد خلال الأسبوع الأول من افتتاحه.

وتقول وسائل إعلام محلية إنه من بين مجموع 149 دار عرض سينمائية في بكين، تعرض 8 دور عرض فقط حاليا الفيلم بصيغة ثنائية الأبعاد.

وفي شنغهاي يقال إن 9 دور عرض سينمائية تعرض الفيلم بصيغة ثنائية الأبعاد من مجموع 174 دار عرض سينمائية.

وصدرت شكاوى من رواد دور العرض السينمائية على وسائل التواصل الاجتماعي، وزعم البعض بأنها محاولة لإجبارهم على دفع أسعار أعلى.

وفي أعقاب موجة الانتقادات قالت شركة “يونيفرسال بيكتشرز” إنها تعتزم حاليا إضافة المزيد من العروض ثنائية الأبعاد.وحتى ذلك الحين يتعين على الجمهور الصيني لفيلم بورن التأهب لخيارات صعبة على الأرجح.

رسالة كركوك

إتحاد الأدباء في كركوك يقييم مهرجانا ادبياً كبيراً

يقييم اتحاد الادباء والكتاب العراقيين احتفالية في الذكرى 115 لرحيل شاعر الهجاء الكردي الـشيخ رضا الطالباني 1836- 1909 .

ويعد الطالباني مؤسس الهجاء في الشعر الكردي الكلاسيكي على الرغم من كونه واحداً من مشاهير علماء الدين الاسلامي في العراق والعالم.وكان يكتب الشعر باللغات العربية والكردية والتركية والفارسية.. يرهب صوته الشعري كبار مسؤولي الدولة العثمانية لما فيه من صراحة ونقد جريء وانتقادات لاذعة للسلطة ومظالمها .

وقال الكاتب والقاص حسين الجاف نائب اول امين عام الاتحاد بأن يوم الخميس المقبل 8 ايلول الجاري ستشهد كركوك عرساً ادبياً كبيراً دعي اليه عشرات الادباء الذكرى 115 لرحيل الشاعر الكبير.

الى ذلك صادق المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء العراقيين، في جلسته الأخـــــــــــيرة على شروط جديدة لقبول الأعضاء.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد عمر السراي ان اجتمعت لجنة القبول المنتخبة من قبل المجلس المركزي اجتمعت واضعة استمارة تقديم وشروطاً جديدة تهدف إلى رصانة المستوى الأدبي)، معلنة عن ( بدئها في استقبال طلبات التقديم، ودراستها، ليكون مطلع السنة القادمة موعداً لإصدار القرار الأول للقبول، بعد استيفاء الشروط الفنية) .

يذكر الاتحاد كان قد عطــــَّـــل عمل هذه اللجنة لحين اعتماد الضوابط الجديدة، وانتخاب لجنة مكونة ٍ من أكاديميين أكفاء، وأدباء مميزين.