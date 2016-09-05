– September 5, 2016

سعادتنا التي نبحث عنها

السعادة موجودة ولكن لانعرف قيمتها حتى نفقدها…فالكثير منا لاتكفيه سعادته ونعم الله عليه حتى يفقدها وفي ذلك الوقت سوف يتاسف على الايام التي كان سعيدا بها فالسعادة بما نملك لا بما نتمناه . فاذا تركنا ما نملك وانشغلنا بما نتمناه فسوف نفقد الاثنين معا . فلا حافظنا على مانملك ولا توصلنا الى ما نتمناه . هذا لايعني اننا نترك طموحنا واهدافنا لا فالانسان الطموح يبقى في طموحه طالما كان هناك فيه قلب ينبض . فالسعادة لا تعني المال احياننا فكثير من الاثرياء تجد حياتهم عبارة عن اعمال واعمالهم قد شغلتهم عن راحة البال وقد ادركهم الزمن ومرت بهم السنين دون ان يشعرو بساعده . السعادة هي ان تكون قنوعا بما تملك . ولا تدري لعلك تكون السبب في سعادة غيرك وان كنت تستطيع تحقيقها للاخرين فلماذا لا تمنحها لهم وعندما تمنح السعاده للاخرين فانهم سيكون سبباً رئيسياً في سعادتك، ففي احدى الجامعات كان هناك محاظر مخلص في عمله واخلاصه يتعدى المنهاج المقرر ليتعدى ذلك . فلا يبخل عن تلاميذه بالنصائح والارشاد وفي يوم كان الحضور خمسين طالبآ .. وكان المحاضر يلقي محاضرته عن السعادة ولكن موضوع محاظرته لم يتقبله اغلب الطلبة وفجأة سكت وقام بتوزيع خمسين بالونة ذات شكل واحد وذات لون واحد على الطلاب وطلب منهم أن ينفخوها ويربطوها .باحكام. ثم طلب من كل متدرب أن يكتب إسمه على البالون بخط واضح.. جمع المحاضر البالونات ووضعها في غرفة صغيرة فملئتها تقريباً..طلب من الحضور أن يدخلوا الغرفة التي وضع فيها البالونات وأن يحاول كل متدرب خلال خمس دقائق أن يجد البالون الذي يحمل إسمه .. هاج المتدربون وحاولوا وحاول كلا منهم ان يجد بالونه .. إنتهت الخمس دقائق ولم يستطع اغلب الطلاب أن يجدوا البالون الذي يحمل إسمهم.. طلب منهم بعد ذلك أن يأخذ كل طالب بالوناً أيا كان الإسم الذي يحمله ثم يعطيه لصاحب الاسم.. تمت العملية خلال دقيقة واحدة وكان مع كل طالب البالون الذي يحمل إسمه وكان الجميع سعداء ..عندها قال المحاضر: البالونات تمثل سعادتنا التي نبحث عنها .. عندما كنا نبحث عن سعادتنا فقط دون التفكير بالاخرين إستحال علينا أن نجدها ولكن عندما قدمنا السعادة للآخرين منحونا السعادة .. فالسعادة هي بما تقدمه لمن تحب ومن يحتاج فيفرح ويبتسم، فعندها تجد سعادتك في إبتسامته وفرحك في فرحه.. قدم له سعادته يقدم لك سعادتك.. قدم لعائلتك لأصدقائك لزملائك في العمل قدم لهم سعادتهم يقدموا لك سعادتك..!

أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة ، ويحقق لكم ما تتمنون

علاء ياسين