– September 5, 2016

أخبار النجوم

غريزمان يكشف موعد رحيله

{ مدريد – وكالات: كشف اللاعب الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، عن موعد مغادرته لناديه الحالي أتلتيكو مدريد، كما حدد وجهته المحتملة في حال مغادرته. وتحدث جريزمان لشبكة تيليفوت الفرنسية، وقال :الحالة الوحيدة التي سوف أغادر بها هي رحيل سيميوني إلى باريس سان جيرمان أو أي مكان آخر. وأضاف: قبل تمديد عقدي مع أتلتيكو اتصلت به، وأكد لي أنه باقٍ في الفريق، وأنا أريد البقاء معه.. يمكنني أن أتعلم منه الكثير. واختتم: باريس سان جيرمان ليس هدفي في اللحظة الراهنة، أنا سعيد جدًا في إسبانيا ولا أريد الرحيل عن أتلتيكو الآن. يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يستعد لضم اللاعب الصيف المقبل في صفقة قياسية جديدة.

بيل يسوّغ سبب إنضمامه للريال

{ مدريد – وكالات: قال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، إن التتويج بدوري أبطال أوربا مرتين، خلال 3 سنوات يعد أمرا رائعا.وأضاف بيل، في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية، اول امس الأحد سبب قدومي لريال مدريد هو تحقيق الفوز ولعب دوري أبطال أوربا والفوز بها.وبخصوص نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، الذي توج الفريق به، قال بيل كان موسما صعبا وكافحنا حتى اللحظات الأخيرة. النهائي أمام أتلتيكو مدريد كان صعبا ولكننا كافحنا وحصلنا على الجائزة التي كنا نرغب فيها في النهاية.وتابع اللاعب الويلزي حينما ترفع لقب دوري الأبطال فإن هذه هي اللحظة التي تستمع بها. الفوز بهذه البطولة مرتين خلال 3 سنوات كان أمرا لا يصدق.وأوضح بيل نعرف أن النادي يمتلك حافزًا دائما للتتويج بهذا اللقب ونرغب في الفوز به مجددا. سنكون في قمة التركيز من أجل تكرار الأمر هذا الموسم.وبخصوص إقامة نهائي دوري الأبطال هذا الموسم في مدينة كارديف الويلزية، علق بيل بقوله بعدما توجت بأول لقب لدوري الأبطال مع ريال مدريد لعبنا كأس السوبر الأوربي في كارديف. اللعب بالمدينة التي ولدت بها كان أمرا رائعا.وختم بيل تصريحاته بقوله احتضان كارديف لنهائي دوري أبطال أوربا هذا الموسم يمثل حافزا إضافيا من أجل الحصول على اللقب.

روني يتخطى بيكهام ويحقق رقماً قياسياً

{ لندن – وكالات: عقب ظهوره مع منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في إطار الجولة الأولى للمجموعة السادسة لتصفيات القارة الأوربية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بات واين روني ثاني أكثر اللاعبين ظهورا بقميص المنتخب الإنكليزي في 116 مناسبة. ويأتي قائد الأسود الثلاثة خلف الحارس الأسطورة في تاريخ الكرة الإنكليزية، بيتر شيلتون، صاحب الـ125 مباراة، في الوقت الذي تفوق فيه على القائد الأسبق للمنتخب، ديفيد بيكهام، الذي خاض 115 مباراة في الفترة ما بين 1996 وحتى أكتوبر/تشرين أول عام 2009 . وخاض قائد مانشستر يونايتد الإنكليزي أول مباراة دولية له مع الأسود الثلاثة في فبراير/شباط عام 2003 وكانت أمام أستراليا.ولم تقف أرقام روني، (30 عاما)، القياسية عند هذا الحد بل أنه أيضا يعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 53 هدفا أحرزها خلال 115 مباراة.وحمى شيلتون عرين المنتخب الإنكليزي في الفترة ما بين 1970 وحتى يوليو/تموز عام 1990.وقال صاحب القميص رقم 10 قبل انطلاق مواجهة أمام سلوفاكيا تمثيل بلادك يعتبر أمرا هاما وشرف في ذات الوقت. من الرائع أن تكون أيضا ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، ولكن الأهم هو الفريق والفوز بالنقاط. وكان روني قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في 30 أغسطس/آب المنقضي أنه سيسدل الستار على مسيرته الدولية عقب مونديال روسيا 2018 ، وذلك في حالة تأهل منتخب بلاده لهذا الحدث الكبير. وخاض روني حتى الآن أربع بطولات في أمم أوربا أعوام 2004 في البرتغال و2008 في سويسرا والنمسا و2012 في أوكرانيا وبولندا و2016 في فرنسا، بالإضافة إلى كأس العالم في ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 .