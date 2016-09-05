– September 5, 2016

تصفيات المونديال: بولندا تسقط في فخ كازاخستان والدنمارك تجتاز أرمينيا

إنكلترا تخطف سلوفاكيا بهدف قاتل وألمانيا تسحق النرويج

{ مدن – وكالات: منح لاعب وسط ليفربول آدم لالانا، المنتخب الإنكليزي 3 نقاط ثمينة، بعد إحرازه هدف الفوز الوحيد بمرمى سلوفاكيا، اول أمس الأحد، على ملعب أنتونا مالاتنسكيهو في ترنافا، خلال افتتاح منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا. وسجل لالانا، هدفه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليبدأ المنتخب الإنكليزي مشواره في التصفيات بقوة، في مجموعة تضم أيضا كل من سلوفينيا واسكتلندا وليتوانيا ومالطا. وهي المباراة الأولى للمنتخب الإنكليزي تحت قيادة المدرب الجديد سام الاردايس، الذي استلم تدريب الفريق خلفًا لروي هودجسون. وأصبح واين روني، أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الإنكليزي، باستثناء حارس المرمى بعدما لعب مباراته الدولية رقم 116، علما بأنه يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من قبل لاعب واحد مع الفريق. واعتمد الاردايس على قلبي الدفاع جاري كاهيل وجون ستونز، وحولهما ظهيري توتنهام كايل ووكر وداني روز، ولعب داير دور لاعب الارتكاز بمساندة من قائد ليفربول هندرسون، وتواجد على الجناحين آدم لالانا ورحيم ستيرلينج، فيما احتل القائد واين روني مركز لاعب الوسط الهجومي خلف رأس الحربة وهداف الدوري الإنكليزي الموسم الماضي هاري كين. وشكل مارتن سكرتل، ويان دوريكا ثنائيا في عمق دفاع المنتخب السلوفاكي، ولعب قائد نابولي الإيطالي ماريك هامسيك في خط الوسط، وراء رأس الحربة ميشال دوريس.

الشوط الاول

مجريات الشوط الأول جاءت مملة، رغم النوايا الهجومية التي أظهرها المنتخب الإنكليزي من خلال الاعتماد على الظهيرين ووكر وروز، مع استغلال الحركة المستمرة لنجم مانشستر سيتي ستيرلينج، الذي أزعج الدفاع السلوفاكي مرات عدة. في المقابل اعتمد المنتخب السلوفاكي على الهجوم الخاطف دون أن يشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس جو هارت. أخطر فرص الشوط الأول كانت لمصلحة سلوفاكيا، في الدقيقة 38، عندما خطف دوريس الكرة في الجهة اليمنى ومرر كرة أمام المرمى الإنكليزي مباشرة، لكن الجناح دوسان سفينتو فشل في اللحاق بالكرة. رد المنتخب الإنكليزي بعدها بدقيقة عندما انطلق كين من الناحية اليمنى، ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ستيرلينج الذي سيطر على الكرة أمام مدافعين، قبل أن يسدد كرة قريبة جدا من القائم الأيمن للمرمى السلوفاكي. الشوط الثاني بدأ بشكل مغاير، وضغط الإنكليز بقوة على مرمى سلوفاكيا، خصوصا مع تحسن أداء روني وكين الذي أزعج مدافع ليفربول السابق مارتك سكرتل كثيرا، لكن الحارس السلوفاكي ماتوس كوزاتشيك ظل بعيدا عن التهديد الحقيقي لأن كافة الكرات العرضية قطعها المدافعون. لكن المنتخب السلوفاكي تلقى ضربة مؤلمة في الدقيقة 56، عندما اضطر لإكمال المباراة بـ 10 لاعبين بعدما تلقى سكرتل البطاقة الصفراء الثاني لخشونته غير المبررة ضد كين. وتلقى لالانا كرة مميزة من هندرسون وسدد فوق المرمى من وضع مريح، ثم قام الإنكليز بتبديلهم الأول عندما حل لاعب توتنهام ديلي ألي مكان هندرسون. كثف الإنكليز من هجماتهم بعد طرد سكراتل، وسدد روني من حدود منطقة الجزاء كرة قوية ارتدت من كوزاتشيك دون متابعة. في الدقيقة 65 كاد ستيرلينج أن يباغت كوزاتشيك، لكن الحارس السلوفاكي أخرج الكرة بصعوبة إلى ركنية، وفي الدقيقة 70 نزل والكوت أرض الملعب بدلا من ستيرلينج، قبل أن يحتسب الحكم ركلة حرة للإنكليزي نفذها روني فوق المرمى بقليل. وحرم القائم الأيمن لمرمى سلوفاكيا، المنتخب الإنكليزي من هدف محقق في الدقيقة 75 عندما تصدى لكرة قوية من لالانا، وقام الإنكليز بتبديلهم الأخير بإخراج كين ودخول ستوريدج، ثم عاد لالانا ليسدد من خارج منطقة الجزاء بمحاذاة القائم. وسجل والكوت هدفا في الدقيقة الأخيرة لكن الحكم لم يحتسبه لوجود جناح أرسنال في موقف تسلل واضح، قبل أن يتوج لالانا جهوده بهد الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما سيطر على كرة مرتدة من تمريرة لداني روز وسدد بين قدمي كوزاتشيك داخل المرمى.

فوز المانيا

وبدأ منتخب ألمانيا افتراسه لمنتخبات مجموعته في تصفيات مونديال 2018، وفرص سيطرته على القمة مبكرا بالفوز على مضيفه النرويج بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بإطار منافسات المجموعة الثالثة. وأحرز ثلاثية منتخب المانشافت، الثلاثي جوشوا كيميتش في الدقيقة 45 وتوماس مولر هدفين في الدقيقتين 15و60 من زمن المباراة. ويتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أذربيان الذي فاز على سان مارينو. وجاء الهدف الأول من كرة حارب عليها توماس مولر داخل منطقة الجزاء ليقتنصها من بين أقدام المدافعين ويسددها داخل الشباك. واستغلالا لخطأ مدافع النرويج في التشتيت، يتسلم كيميتش الكرة داخل منطقة جزاء النرويج ويسددها أرضية على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك محرزا الهدف الثاني وجاء الهدف الثالث من عرضية أرسلها سامي خضيرة من الجانب الأيمن، يرتقي مولر ويحول الكرة برأسه داخل الشباك. وتعد المواجهة هي الأولى للحارس مانويل نوير كقائد للماكينات بعد قرار المدرب يواكيم لوف منحه شارة القيادة بشكل رسمي عقب اعتزال باستيان شفاينشتايجر اللعب الدولي.وفاز منتخب الدنمارك لكرة القدم، اول امس الأحد، على ضيفه منتخب أرمينيا 1 – 0، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوربية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، والتي شهدت أيضًا تعادل منتخب بولندا مع مضيفه كازاخستان 2 – 2 . ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيان إيركسن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 من عمر اللقاء. وفي المباراة الثانية التي أقيمت بذات المجموعة، حول منتخب كازاخستان خسارته بهدفين نظيفين أمام ضيفه البولندي إلى تعادل 2 – 2 . وأنهى منتخب بولندا، الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما بارتوش كابوستكا في الدقيقة التاسعة، وربرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 35 . وفي الشوط الثاني تمكن منتخب كازاخستان من تعديل النتيجة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 52 و85 . بهذا التعادل حصل المنتخبان البولندي والكازاخي على أول نقطة لهما.