– September 5, 2016

برشلونة تتلقى أنباء سيئة

{ مدريد – وكالات: عاد البرتغالي أندريه جوميز إلى إسبانيا بعد تعرضه لمشكلات عضلية في مباراة منتخب بلاده الأخيرة، حيث إنه يعاني من كدمة عضلية، بحسب ما أفاد نادي برشلونة. وأوضح النادي الكتالوني أنه سيتحدد مصير مشاركة جوميز في تدريبات الفريق من عدمها خلال الأيام المقبلة. وكان نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قد عاد أيضا إلى برشلونة ، بعد شكواه من إصابة على مستوى الحوض خلال لقاء أوروجواي مساء الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز التانجو بهدف دون رد من توقيع البرغوث. ويستعد برشلونة لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو، في ثالث جولات الليغا.