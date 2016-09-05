– September 5, 2016

الأردن يضيّف رسمياً كأس آسيا للسيدات 2018

{ عمان – وكالات: حظي الأردن بموافقة رسمية، لاستضافة بطولة نهائيات كأس آسيا للسيدات لكرة القدم 2018، بعدما تقدم بوقت سابق بطلب استضافة هذه البطولة. وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الأردن ستستضيف البطولة رسمياً، وذلك بعد اجتماع لجنة كرة القدم النسوية في الاتحاد الآسيوي والذي عقد في مدينة تشونبوري التايلاندية. ويتزامن قرار الموافقة، في الوقت الذي يستعد فيه الأردن لاستضافة كأس العالم للناشئات والمقررة افتتاحه نهاية الشهر الحالي. وجاء القرار باختيار الأردن من أجل استضافة كأس آسيا للسيدات 2018 في أعقاب دراسة الملفات المرشحة وتقرير زيارة التفتيش إلى الأردن في شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث قام فريق التفتيش بتقييم الملاعب وعدد من الجوانب الأخرى ومن ضمنها استضافة بطولات سابقة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الوضع الحالي للمرافق، والبنية التحتية العامة، والنقل، والأمن والإقامة. وقالت مويا دود رئيسة لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: الأردن أثبت أنه يستحق استضافة النسخة المقبلة من نهائيات كأس آسيا للسيدات، وأريد أن أهنئ الاتحاد الأردني لكرة القدم على تقديم ملف ترشيح احترافي ودقيق. هذا القرار يعتبر تاريخيا من الناحية الجغرافية، حيث أن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها اتحاد وطني من منطقة غرب آسيا باستضافة بطولة رئيسية لمنتخبات السيدات. وأضافت: نحن نتطلع لمتابعة الأردن تحت الأضواء في وقت لاحق من الشهر الجاري عندما يستضيفون نهائيات كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما. وأوضحت دود بخصوص جدول أعمال اجتماع اللجنة: هذا وقت مميز لكرة القدم النسائية في قارة آسيا، حيث أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد التزامه مؤخرًا ضمن إطار الرؤية والمهمة، على الاستثمار أكثر في كرة القدم النسائية بالقارة والبناء على التقدم والنجاحات السابقة. كما بحثت اللجنة إمكانية إطلاق بطولة جديدة للأندية بمشاركة فرق النخبة، وكذلك احتمالية تنظيم بطولة للتطوير خاصة بالاتحادات الوطنية الصاعدة، لتعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتوفير بطولات على أعلى مستوى من أجل الارتقاء بمعايير المنافسة.