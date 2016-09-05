– September 5, 2016

لقاء محتدم بين العراق والسعودية اليوم

الوطني يسعى للتعويض والنتيجة تهيّمن على أجواء المباراة

الناصرية – باسم الركابي

تسيطر نتيجة الفوز ولابديل عنها عندما يواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره السعودي الشقيق في اللقاء الذي سيجري في كولا لمبور عند الساعة الثانية من ظهر اليوم في محاولة للظهور المطلوب والعودة لسكة الانتصارات قبل ان تدركه النتائج السلبية وان تحسم عناصر الفريق المهمة التي تاتي في اعقاب الهزيمة المخيبة امام استراليا واهمية مباراة اليوم في فتح طريق التقدم في منافسات المجموعة الثانية القوية ونتيجة غير الفوز ستصعب الامور وتعرقل المهمة التي اكثر ما تخضع لفكر المدرب واداء اللاعبين وشجاعة المنتخب الذي سيلعب باكثر من حافز منها كسر عقدة التقدم السعودي في المباريات الحاسمة في التصفيات المماثلة ومن ثم تجاوز تحديات النتائج ومعالجة موقفه في الترتيب في مهمة لاتختلف عن سابقتها في ظل الوضع المختلف للفريقين حيث يتمتع المنافس بالفوز والنقاط الثلاث وفريقنا الذي يحتل المركز الاخير والمطلوب ان يثبت منتخبنا جدارته ومصالحة الشارع الرياضي الذي يرى من لقاء اليوم الحدث الاهم لابل ابرز اهم الاحداث في العراق كما يراه السياسيين والرياضين والطوائف المختلفة وكلهم ياملون ان لايبخل لاعبو الفريق في تقديم ما في وسعهم وشق طريقهم في منافسات المجموعة بقوة والتقدم للامام باختصار اللعب بشعار لاخيار عن الفوز

تقديم العمل

ويتطلب من المنتخب الوطني تقديم العمل الافضل واللعب بقوة وتركيز ووضع الثقة في مجموعة اللاعبين القادرة على تحقيق الفوز عندما يلتقي بنظيره المنتخب السعودي في اللقاء الذي سيجري اليوم الثلاثاء السادس من أيلول ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الحاسمة للتاهل الى مونديال كاس العالم 2018 في روسيا ولان الفوز في اللقاء المذكور يمثل التحدي بعينه ويعني الاستمرار في المنافسة وابقاء الامال في تحقيق التاهل الذي يراه البعض يدخل في متاهات وحسابات اخرى اذا ما فشل الفريق اليوم الذي سينتقل في الخامس من الشهر المقبل الى اليابان لمقابلة منتخبها في مهمة اصعب واخطر من اليوم بكل التفاصيل

حياة العراقيين

وكرة القدم والمنتخب هما جزء من حياة العراقيين اليومية عندما تراهم يتابعون الدوريات الاوربية خصوصا الدوري الاسباني والذي دخل البيوت العراقية وادى الى انقسام العوائل بين محب للبرشا والريال لكن لاشيء يعلو على المنتخب الوطني العنوان الذي تحمله القلوب حد الولع عندما يتابعون مواجهات المنتخب بشغف كبير لحظة بالحظة بعدما حط الرحال في كولالمبور ليواجه المنتخب السعودي ولم يخف الجميع مخاوفهم من تستمر عقدة الفريق السعودي الذي لازال يشكل التحدي بعينه لكنهم ياملون ان تاتي الرياح بما يشتهي الجميع وان تاتي الامور بشكل جيد متوجة بالفوز العنوان العريض الذي يستقبله الجميع ولان المواجهة الثالثة ستكون مع اليابان ما يجعل من الشارع ان يتابع لقاء اليوم بشدة ومن اجل ان يستعيد دوره ويكشف عن هويته عبر تحقيق الفوز الذي سيكون نقطة الانطلاق المهمة والعودة بكامل النقاط يعني التغلب على شيء من الصعوبات ويفتح طريق الامل والدخول في فترة مهمة من المنافسات عندما تجتاز اللقاء الخاص اليوم الذي سيكون محتدم لان السعودية تمتلك لاعبين اكفاء وستدخل في وضع افضل منا من حيث فارق المواجهات المباشرة ونتيجة التغلب على تايلاند الخميس الماضي

فرصة اللعب

ويتطلب من لاعبي المنتخب استغلال فرصة اللعب مع المنتخب السعودي وفتح مسار النتائج الايجابية والاهمية التي سيكون عليها المنتخب من خلال العودة الى المستوى المعهود وعزف نغمة الفوز في مهمة لم تكن سهله وفي محاولة لكسر عقدة التفوق السعودية التي لازالت تتفوق علينا حيث لم سيبق لمنتخبنا من الفوز على المنتخب السعودي في مباريات الادوار الحاسمة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم

ودون شك ان مهمة اليوم تختلف عن سابقاتها في العديد من التفاصيل اذا ما اخذنا التغيرات السلبية التي طرات على المنتخب السعودي الذي هو الاخر افتقد ابرز عناصر جيله الاخير وكما هو الحال لمنتخبنا بعدما تسرح جيل 2007 الذي حرم السعودية من كاس امم اسيا عندما خسر امامنا بهدف يونس محمود الذي اكد حاجة المنتخب لجهوده بعد مطالبة الجمهور اثر خسارتنا امام منتخب استراليا التي يكون جهاز المنتخب قد شخص الاخطاء التي ادت الى خسارتنا امام استراليا وما خلفته من شعور بالخوف والقلق عندما يلعب المنتخب مباراة مهمة وغاية في الصعوبة وتحمل معها كل التحدي للكرة العراقية ما تجعل من المنتخب ان يلعب تحت ضغط النتيجة

ما المطلوب منا

يحذر المراقبون لاعبي المنتخب من مواجهة اليوم ويطلبون منهم التغلب على المشاكل الفنية والنفسية والتحلي بالروح المعنوية وان يكونوا في الجاهزية العالية ومع معرفتنا بالفريق السعودي والمستوى الذي ظهر عليه امام تايلاند مع كل ما يمر به الفريق المقابل لكن يتوجب ان لانقلل من شانه واي من فرق المجموعة وان تحض باهتمام استثنائي وعلينا اللعب بشعار الفوز

سيكون المدرب امام مشكلة تحديد التشكيلة المناسبة بعد التعرض لانتقادات واسعة من الفنين وينتظر ان ياتي بالوجوه المتاحة القادرة على العطاء من حيث الدفاع والدفع بمن يقدر على الاداء في هذا الموقع وكذلك في منطقة الوسط التي تمثل نقطة لقوة في الفريق وتأثيرها على سير الاداء ممن يمتلكون النزعة الهجومية والتسديد البعيد ومساندة الهجوم بشكل مؤثر باتجاه تسجيل الاهداف والمشكلة ان الفريق يعاني من اللاعب المطلوب في ان يتواجد في هذه المنطقة وممن يمتلك المواصفات الفنية حيث القدرة على تقديم المهارات الفردية وصنع الفرص وان يكون قوي في الوجبات الدفاعية ولايمكن لاي فريق ان يقدم ويفوز اذا لم يمتلك لاعبين منتجين في هذه المنطقة التي مهم ان تتسم بالفاعلية وتابعوا منهم الابرز من بين اللاعبين تجدهم ممن يلعبون في الوسط

اللعب بفاعلية

المطلوب من عناصر المنتخب اللعب بفاعلية والقدرة على الحد من قوة المنتخب السعودي والتأثير على قوته وينتظر ان تظهر خطوط الفريق متكاملة وعكس قيمة المنتخب في تقديم المستوى الجيد والتعامل مع الفرص خاصة في التهديف لانه ما معنى ان تلعب وتؤدي وتصل الى هدف الفريق الخصم لكنك لم تسجل الهدف القيمة الكبيرة للمباراة ولامعنى لكل ما تقوم به دون ان تترجم الفاعلية والقوة الى اهداف العقدة التي لازالت تلازم المنتخب في كل مرة وهذا الامر الذي يامل ان يتجاوزه المنتخب المتوقع ان يشهد تغيرات مؤثرة بعد فشل عدد من اللاعبين في عكس رغبة تقديم العمل الذي يمثل مرتبة الدفاع عن المنتخب الذي واجه صعوبات كبيرة وكاد ان يتعرض الى هزيمة كبيرة بسب ضعف الاداء

الحد من خطورة المنتخب السعودي الذي يمتلك عناصر مؤثرة في منطقة الوسط وكذلك السرعة وعمل التمريرات المتقنة التي تؤدي الى تحقيق الهدف وعكس الانطباع العام عن المنتخب السعودي الذي يؤدي بخطوط منتظمة ومؤكد انه سيلعب بقوة بسبب طبيعة المباراة التي تدفع الطرفين للتحكم بمجريات الامور والسيطرة عليها ومتوقع ان تشهد المباراة الندية والاثارة في ظل اهميتها وانعكاسها على طبيعة ا واقع الفريقين

اختيار طريقة اللعب التي تمكن اللاعبين مواصلة الاداء للنهاية وان يكون الافضل فيها ولان المباراة المذكورة تتطلب التخلص من الضغوط الهائلة والكبيرة على واقع اللاعبين بسبب الخسارة وعدم تقديم العرض المتنظر ما يجعل المنتخب ان يدخل بذهنية التعويض بعد الخسارة امام استراليا ويفترض بلاعبي الفريق ان يقدموا ما عليهم خلال لانهم ضمن اعمار متقاربة وفي حيوية يجب ان تظهر هنا في اهم محافل اللعب وعكس المستوى الشخصي امام طموحات الانتقال للاحتراف

التعلم عما حدث امام استراليا وعدم اللجوء للعب الدفاع بل الطريقة التي تؤمن الفرص التي هي من تؤدي الى التسجيل بعد ان كاد اللعب المختصر في الدفاع يؤدي الى نتيجة مريرة وقاسية من حيث عدد الاهداف بعد انشغال اللاعبين في كيفية تامين الدفاع وترك منطقة العمليات للفريق الاخر الذي سيطر عليها طيلة الشوط الثاني وحدث الذي حدث وهي خسارة سواء بهدف اوعشرة اهداف وتبقى العبرة بالنتيجة لانه ما الفائدة ان تلعب وتؤدي وتخرج خاسر لكن مشكلة منتخبنا لم يلعب او يقدم فاستحق الخروج من الباب الضيق وكل فريق معرض للخسارة ولايوجد في العالم فريق لم يتذوق مرارة الهزيمة لكن يجب استخلاص الدروس منها وهنا تظهر شطارة المدرب وفكره التدريبي

البديل الناجح

الاستفادة من البديل كما يجب والتأكيد على ذلك وان تاتي التغيرات مجدية ويامل ان تكون مباراة اليوم باكورة العمل الفني للمدرب والاداء للاعبين قبل فوات الاوان لان الفرصة متاحة للفوز رغم صعوبة المهمة لكن في الاول ان يتغلب اللاعبين على انفسهم وان يخدم الكل للكل ولابد من اعادة الطمأنينة للشارع الرياضي وتحقيق رغبة الوصول الى النهائي الروسي. ومؤكد ان المدرب يواجه تحديات كبيرة منها انه مطالب في الاختيار الافضل من بين اللاعبين ولان ذلك يتعلق بمستقبل اللاعبين انفسهم والمنتخب والامر يتعلق تنظيم الخطوط وفي المقدمة الوسط والاهم اللاعب المهاجم الذي يعرقل طريق الوصول الى الهدف ومن ثم التسجيل والامر الاخريتعلق بمدرب اللياقة البدنية

نعلم اننا فشلنا في كل شيء في المباراة الاولى لكن امامنا الكثير من المباريات ولابد من التعامل معها بعمل دقيق وان نحسن من المستوى العام للفريق الذي ظهر يشكي من الانسجام والاحتكاك البدني لان اللعب القوي مطلوب وسيكون احد الاسلحة في الحد من خطورة بعض العناصر المؤثرة في الفريق المنافس كما انه يدعم المهمة التي مهم ان يظهر الفريق لائقا بدنيا. الاعذار مرفوضة من اي طرف كان في مهمة يجب ان تتسم بالتحدي واللعب القوي من البداية وخوض المواجهة بثقة وشجاعة ويدرك اللاعبين ما يترتب على النتيجة من امور ولان غير ذلك سيزيد من معانات المنتخب

الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني امام استراليا في مستهل مشواره في التصفيات الحاسمة للتاهل لمونديال روسيا 2018 زادت من مخاوف الشارع الرياضي العراقي عندما يواجه المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء السادس من ايلول الجاري في ماليزيا في الجولة الثانية من التصفيات في مهمة لم تكن سهلة بعد ان خرجت المباراة الاولى من سيطرتنا قبل ان ينجح الفريق السعودي في الحصول على اول ثلاث نقاط مهمة بتغلبه على تايلاند بهدف مع انه لم يقدم ما كان منتظر منه في ظروف لعب مثالية لكن تبقى العبرة في النتيجة

وضع مختلف

ومعلوم ان منتخبنا سيلعب في وضع مختلف تماما عن المباراة الاولى ولان مواجهة السعودية تحمل طابع التحدي بكل معنى الكلمة وهي الاكثر اهمية من بين بقية المباريات لاسباب معروفة وسيكون اللاعبين تحت ضغط النتيجة ومخاوفها التي تنسحب على مجمل الامور وهنا يجب ان تظهر شطارة ومهارة وافكار المدرب راضي شنيشل الذي سمع وشاهد وقرا وجهات النظر المختلفة التي حملته مسؤولية الخسارة كما شخصت الاخطاء امام الجهاز الفني الذي يفترض يكون ان حددها بثقة ودون تردد وان يكون واضح امام معالجة الامور التي تتطلب التشاور والحوار ما بين الجهاز الفني والاداري وكل من له راي مؤثر ضمن الوفد الذي يكون قد وصل الى كولالمبور الظهور المخيب للامال في كل شيء لانه لم يظهر بالمستوى المقنع لابل ترك اثارا سلبية وملاحظات تتطلب الوقوف عندها بشكل عملي وفني في المقدمة تشخيص اخطاء اللاعبين ومن ثم رفع العامل النفسي الذي نالت منه النتيجة واهمية حث اللاعبين على اللعب باعصاب هادئة واستقرار وترك المباراة الاولى خلف ظهورهم لان القادمة هي الاهم في حسابات المراقبين والجمهور خصوصا وان منتخبنا فشل في جميع المباريات التي لعبها امام المنتخب السعودي في التصفيات المماثلة ما يتطلب من المنتخب كسر قاعدة النتائج مع السعودية ولان غير الفوز تدخل الامور في حسابات معقدة جدا ولان المباراة الثالثة ستجري مع المنتخب الياباني في طوكيو في الخامس من الشهر المقبل