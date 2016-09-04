المهرجان الدولي لفيلم المرأة يكرم إلهام شاهين وبشرى أهريش

– September 4, 2016

الرباط- -الزمان- (رويترز) – أعلن المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا المغربية أنه سيكرم الممثلتين المصرية إلهام شاهين والمغربية بشرى أهريش في الدورة العاشرة التي تقام منتصف سبتمبر أيلول الجاري. وقالت إدارة المهرجان الذي ينظم في المغرب في بيان في موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم السبت أن تكريم الممثلتين جاء «بالنظر لمسارهما الفني الحافل.» كما يكرم المهرجان في الدورة المقررة من 16 إلى 21 سبتمبر أيلول اسم الكاتب والناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي واسم المخرجة الفرنسية الراحلة سولفيك ان سباش. ويتنافس على جوائز هذه الدورة 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من أفغانستان وفرنسا وألمانيا ونيجيريا ومصر ولبنان والولايات المتحدة والهند والبرازيل وبلجيكا والمغرب. وتتنافس ستة أفلام على جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية من الجزائر وتونس والأردن وفرنسا ونيجيريا والمغرب. وقالت جمعية أبي رقراق المنظمة للمهرجان إنها اختارت فرنسا ضيف شرف الدورة العاشرة باعتبارها «أحد الشركاء الأساسيين في إنتاج الأفلام المغربية» وستعرض في هذا الإطار خمسة أفلام فرنسية حديثة من إنتاج 2015 و2016. وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المنتجة الإنجليزية دينيس أوديل وعضوية المخرجة الإسبانية تشوس جويتريز والناقدة اللبنانية هدى إبراهيم والمخرجة الإيطالية لوتشيا أمينيتي والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة المغربية نفيسة بن شهيدة والممثلة الألبانية فلونيا كودهيلي.

وتقام على هامش المهرجان ورشة لكتابة السيناريو تحت عنوان (صانعة فيلم/مشهد) بمشاركة كتاب وفنانين من المغرب وفرنسا.