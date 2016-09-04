منسق حركة تمرد في غزة لـ (الزمان): حماس تعتقل ممثلي فتح في الإنتخابات لإفسادها 

– September 4, 2016

مصر تضغط لاقناع عباس بالمصالحة مع دحلان

القاهرة -مصطفى عمارة

كشف مصدر امني مصري للزمان ان اتصالات مصرية تجري مع حركة فتح للوصول إلي وحده الحركة حتي تتمكن بالفوز في الإنتخابات المحلية والتي تعتبرها مصر هامة بالنسبةللخريطه الفلسطينية السياسية .وفي هذا الإطار تجري مصر حالياً إتصالات مع وفد حركة فتح حالياً والذي وصل إلي القاهرة برئاسة عزام الأحمد وأكد المصدر إن المسئولين المصريين يبذلون جهود مكثفة لإعادة المفصولين من الحركة وعلى رأسهم محمد دحلان وإن المباحثات حققت تقدما. في نفس السياق كشف محمد أبو الرُب منسق حركة تمرد ضد الظلم في غزه تصريحات خاصة للزمان إن حماس تقوم بحركة إعتقالات ضد ممثلي فتح في الإنتخابات في غزه لإفشالهاللحيلولة دون فوز فتح بها . في الوقت نفسه عقد الإئتلاف الوطني الديمقراطي الفلسطيني إجتماعاً قيادياً علي مستوي الإمناء لبحث الموقف من إنتخابات المحليات صدر علي أثره بيان تلقينا نسخة منه أكد فيه الائتلاف إنه أصدر تعليمات لأعضائه بدعم قوائم حركة فتح علي الرغم بتمسكه بخوض الإنتخابات بقوائم موحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبذل المساعي لتشكيل قوائم موحده معحركة فتح حرصا علي الوحده الوطنية و الإحتكام إلي صندوق الإنتخابات في المرحلة المقبلة وتوجيه كل التناقضات إلي الإحتلال بعيدأ عن التناقضات الثانوية . وداخلياً في الوقت الذي بدأت فيه إدارة الكسب غير المشروع تحقيقاتها في قضية فساد القمح بإستدعاء خالد حنفي وزير التموين المستقيل وأخرين للتحقيق معهم أثار قيام رئيس الوزراء بتوجيه الشكر إلي وزير التموين المستقيل خالد حنفي موجه غضب بين أعضاء البرلمان ووصف مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها البرلمان للتحقيق في تلكالقضية تصريحات رئيس الوزراء بأنها متناقضة فرغم ما قاله رئيس الوزراء بأنه قدم أستقالته الا انه في الواقع اقيل وهو يدل علي ان الحكومة تعيش في غرف مغلقة ووصف النائب العام هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء بأنها مؤسفة وتمثل إهانه واتفق معه في الرأي النائب مصطفي بكري والذي وصف تصريحات رئيس الوزراء بأنها تدخل في شئون القضاء مطالباً رئيس الوزراء بالإعتذار ،في المقابل أكد خالد حنفي وزير التموين المستقيل انه ادي واجبه خلال فترة عمله وعمل على تطوير منظومة الخبز والسلع وهو ما أشاد به رجل الشارع العادي ووسط الجدل الدائر حول تلك التصريحات كشف الناشط السياسي محمد سعد خير الله مؤسس التجمع الحر منأجل الديمقراطية والسلام والمؤسس السابق للجبهه الشعبية لمناهضه اخونه مصر في تصريحات خاصة للزمان ان خالد حنفي وزير التموين السابق هو كبش فداء لإمبراطور القمحالسكندري صلاح ابو دنقل والذي يتحكم في منظومة فساد القمح ولا يستطيع احد الإقتراب منه وإن خالد حنفي كان بمثابة سكرتير له وأضاف إن منظومة الفساد اعيد تنظيمها فيمصر بصوره أكثر توحشاً بعد إقاله المستشار هشام جنينه والذي كان له دور كبير في محاربة الفساد .