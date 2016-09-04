البابا فرنسيس يرفع الأم تيريزا لمنزلة القديسين

– September 4, 2016

روما – الزمان

رفع البابا فرنسيس الأم تيريزا إلى مرتبة قديسي الكنيسة الكاثوليكية الأحد بعد 19 عاما من وفاتها. وبذلك انضمت إلى أكثر من عشرة آلاف قديس وقديسة في الكنيسة الكاثوليكية. وكانت قد بدأت أعمالا خيرية قبل 50 عاما في مدينة كولكاتا أفقر مدن الهند وأكثرها سكانا. وحضر آلاف الأشخاص حفل تطويب الأم تيريزا في الفاتيكان وأشادوا بها لدى إعلانها قديسة. وكانوا قد اصطفوا أمام كاتدرائية القديس بطرس في وقت مبكر من الصباح للمشاركة في الحفل. ويبجل ملايين الكاثوليك الأم تيريزا بوصفها نموذجا للرحمة وزينت كنيسة القديس بطرس صورة ضخمة مصنوعة من القماش للراهبة الراحلة في ردائها الأبيض ذي الإطار الأزرق الذي اشتهرت به. ومَسَت الأعمال الخيرية للأم تيريزا قلوب الناس من جميع الأديان في مختلف أنحاء العالم. وولدت يوم 27 أغسطس آب 1910 لوالدين ألبانيين في سكوبي التي كانت في يوغوسلافيا في ذلك الوقت. وسافرت عام 1929 إلى كولكاتا وكان عمرها 18 عاما ودرست الجغرافيا في مدرسة تابعة لدير. وبعد 20 عاما افتتحت أولى مدارسها في أحياء كولكاتا الفقيرة.

وهناك أسست إرسالياتها الخيرية التي تدير منازل لضحايا الإهمال والفقر والمرض من مختلف أنحاء العالم. واستفاد من أعمال الأم تيريزا الخيرية سكان الأحياء الفقيرة وضحايا المجاعات ومرضى الإيدز وفازت بجائزة نوبل للسلام عام 1979.

وتوفيت عام 1997 عن 87 عاما.