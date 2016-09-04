إنتكاسة مفاجئة وتفاؤل أمريكي بتجاوز نقطتي خلاف مع روسيا حول الهدنة في سوريا

– September 4, 2016

بوتين:لا يمكن حل الصراع السوري إلا بالسبل السياسية

بيروت-جنيف -الزمان

كانت الى قبل ساعات واشنطن متفائلة بقرب الاتفاق مع روسيا على هدنة نوعية في سوريا ، حيث قال مايكل راتني مبعوث واشنطن في سوريا إن اتفاقا بشأن سوريا تبحثه الولايات المتحدة وروسيا قد يتضمن وقفا لإطلاق النار في أنحاء البلاد ويركز على مساعدات الإغاثة إلى حلبقد يعلن قريبا.

و قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إن الصراع السوري يمكن أن يحل فقط بالسبل السياسية. وكان بوتين يتحدث في اجتماع لزعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في شرق الصين. وقال بوتين إن الإرهاب العالمي يمكن التعامل معه بنجاح من خلال تضافر جهود كل الدول.وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحد إنه جرى حل بعض النقاط الفنية في اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا ولكن ما زالت هناك نقطتان صعبتان. وأضاف للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين إن الولايات المتحدة وافقت على الاجتماع مع الجانب الروسي ثانية الاثنين لسد الفجوة في نقطتين متبقيتين. وتقول رسالة راتني إلى المعارضة السورية المسلحة والتي اطلعت عليها رويترز وتحمل تاريخ الثالث من سبتمبر أيلول إن الاتفاق سيلزم روسيا بمنع الطائرات الحكومية السورية من قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة التيار الرئيسي للمعارضة وسيطالب بانسحاب قوات دمشق من طريقإمداد رئيسي شمالي حلب. وأضافت الرسالة دون ذكر تفاصيل أنه في المقابل ستنسق الولايات المتحدة مع روسيا ضد تنظيم القاعدة. وقالت إن المعارضين يجب أن يتعاونوا حتى يبدأ العمل بالاتفاق لكن يجري السعي للحصول على ضمانات بأن تحترم موسكو أقوى حليف لسوريا الاتفاق. لكن فيما بعد اعلنت واشنطن الاحد انها لم تتوصل الى الاتفاق المرجو مع روسيا بشأن وقف العنف في سوريا، ملقية اللوم على موسكو التي قالت عنها انها «تراجعت» بشأن بعض القضايا. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما صرح في وقت سابق الاحد ان واشنطن تتفاوض مع روسيا حول وقف العنف في الحرب المدمرة في سوريا، مؤكدا ان الجانبين «يعملان على مدار الساعة»، مؤكدا «ان هذه المسالة معقدة للغاية». كما ذكرت وزارة الخارجية سابقا ان التوصل الى اتفاق اصبح قريبا ويمكن ان يعلنه وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف الاحد، الا انها اقرت بعد ساعات بانه لم يتم التوصل الى اتفاق. وصرح مسؤول بارز في وزارة الخارجية «تراجع الروس عن بعض القضايا التي اعتقدنا اننا اتفقنا عليها، ولذلك سنعود الى عواصمنا للتشاور». واضاف ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف سيلتقيان مجددا الاثنين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وصرح كيري للصحافيين الاحد «سنراجع بعض الافكار الليلة، ومن بينها مسالتان صعبتان، وسنعود ونرى اين وصلنا».

واضاف «لن نتسرع» مؤكدا على اهمية التوصل الى اتفاق «لانهاء هذه المهمة». واكد انه لا تزال هناك «مشكلتان صعبتان» يجب معالجتهما، رافضا الكشف عن تفاصيل.

وتدعم كل من موسكو وواشنطن طرفين متضادين في النزاع الذي بدأ بحركة احتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد في اذار/مارس 2011 قبل قمعها بالقوة وتحولها الى نزاع دام متشعب الاطراف.

وفشلت جولات متتالية من المفاوضات الدولية في انهاء النزاع المستمر منذ اكثر من خمس سنوات وخلف اكثر من 290 الف قتيل وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها ما ادى الى تدفق مئات عشرات الالاف منهم الى اوروبا.

وروسيا هي من اكبر الداعمين للنظام السوري فيما تدعم واشنطن ائتلاف المعارضة الرئيسي وبعض الفصائل المسلحة، كما ان دولا وقوى اخرى ضالعة في النزاع.

وقال اوباما عقب لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قبل قمة مجموعة العشرين «ان محاولة جمع كل هذه القوى المختلفة في هيكل متماسك للتفاوض هو امر صعب (..) ولكن محادثاتنا مع الروس مهمة».

– مخاوف بشان حلب –

تتشارك واشنطن وموسكو في رئاسة المهمة الانسانية التي تدعمها الامم المتحدة لسوريا والتي تحاول جاهدة توصيل المساعدات الانسانية الى المدنيين المحتاجين داخل سوريا.

وظهرت مسالة مدينة حلب التي تنقسم السيطرة عليها بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، كمسالة تثير القلق خاصة مع صدور دعوات ملحة بوقف اطلاق النار لتخفيف الكارثة الانسانية.

وتعتبر المحادثات في هانغتشو جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية حول سوريا بعد ان اخفقت المفاوضات الماراتونية بين كيري ولافروف في جنيف في التوصل الى نتيجة.

وحدد كيري بعد ذلك اولويتين لضمان استمرار وقف اطلاق النار احداهما الرد على انتهاكات النظام السوري وضبط جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة.

وقال كيري بهذا الصدد ان «النصرة هي القاعدة، ولا يمكن ان يخفي تغيير اسمها حقيقتها وما تحاول ان تفعله».

وانهارت هدنة اتفق عليها الخصمان السابقان في الحرب الباردة في فبراير شباط الماضي وتوقفت محادثات السلام في وقت سابق هذا العام وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بانتهاك الهدنة.

وتصاعدت حدة القتال منذ ذلك الحين في مختلف أرجاء البلاد خاصة حول حلب المقسمة حيث أدى تقدم الطرفين إلى قطع خطوط إمداد وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات المياه لنحو مليوني شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.