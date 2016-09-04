قمة العشرين:ميركل تبحث المهاجرين مع إردوغان وبوتين ومحمد بن سلمان يتركان الباب مفتوحاً للحوار

– September 4, 2016

هانغتشو (الصين) -(رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشت العلاقات الثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل بداية قمة مجموعة العشرين بالصين في أول اجتماع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو تموز. وزاد تدهور العلاقات بعد محاولة الانقلاب عندما شكت أنقرة من أن برلين لم تكن سريعة وحاسمة بالدرجة الكافية في إدانة الانقلاب. وقال المتحدث «ناقشت (ميركل وإردوغان) العلاقات الألمانية التركية وتعزيز تطبيق اتفاق (المهاجرين) بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وبواعث القلق المشتركة بشأن الحرب الأهلية السورية.» ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت ميركل وإردوغان تحدثا بشأن رفض تركيا السماح للمشرعين الألمان بزيارة القوات الألمانية في قاعدة إنجيريلك الجوية. وحظرت تركيا الزيارات للقاعدة الواقعة قرب الحدود السورية منذ أقر البرلمان الألماني قرارا في يونيو حزيران يعلن أن مذبحة 1915 التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن إبادة جماعية لكن مشرعا ألمانيا قال أمس السبت إنه يتوقع حل القضية هذا الأسبوع.

فيما قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد إن التعاون بين روسيا والسعودية سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية. والتقى الاثنان على هامش قمة مجموعة العشرين في شرق الصين. تسعى روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط في العالم إلى إيجاد السبل لدعم سوق النفط الضعيفة. وأبلغ بوتين الصحفيين أن من المهم لروسيا أن تبقي الحوار مفتوحا مع السعودية .