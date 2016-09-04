– September 4, 2016

معصوم في السليمانية لرأب صدع خلافات قادة الوطني الكردستاني

قيادي في حزب الطالباني: إنفراج أزمة الإتحاد خلال أيام

السليمانية – الزمان

كركوك – مروان العاني

وصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى محافظة السليمانية لتقريب وجهات النظر بين قادة الإتحاد الوطني الكردستاني وحل خلافاتهم. وقال مصدر امس أن (زيارة معصوم تأتي في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين قادة الإتحاد وحل الخلافات). مبينا أن (معصوم سيزور رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني للإطمئنان على صحته وبحث الاحداث الاخيرة). واعلن المكتب السياسي للاتحاد عن البدء بالتحرك لمعالجة الخلافات التي ظهرت مؤخراً بين قادة الحزب رافضا تشكيل وحدة إدارية داخل الاتحاد . ورفض المكتب في بيان امس (تشكيل وحدة إدارية داخل الاتحاد باسم مركز اتخاذ القرار من قبل بعض قادته). مؤكدا أن (المواضيع الحساسة يجب أن تحسم وفق المنهاج الداخلي). وقال النائب عن الاتحاد اريز عبدالله في تصريح امس ان (الأوضاع مستقرة ولاسيما لدينا ميزة خاصة داخل الحزب متمثلة بحرية التعبير والرأي). ونفى عبد الله وجود اي (انشقاقات في الاتحاد الوطني وكل ما حدث هو طرح وجهات نظر مختلفة لحل كيفية إملاء الفراغات التي حدثت بعد غياب الطالباني). فيما انتقد الأمين العام للإتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين ما وصفه بعدم معالجة المشاكل الداخلية للإقليم عادا ذلك بأنه دليل على فشل سياسة وتجربة الإقليم فيما دعا قادة الإقليم إلى مراجعة أنفسهم والتعامل بمسؤولية مع الأوضاع وإجراء حوار مع بغداد. وقال بهاء الدين في بيان امس ان (عدم معالجة المشاكل الداخلية للإقليم دليل على فشل سياستنا وتجربتنا). محذرا من (بقاء المشاكل عالقة والتي ستؤدي إلى مستقبل مجهول). وأضاف أن (عدم التوافق بين الأطراف السياسية تسبب في تقسيم الاقليم). داعيا قادة الإقليم الى (مراجعة أنفسهم والتعامل بمسؤولية مع الأوضاع). متابعا أن (تأسيس الأحزاب في العالم هي لخدمة المواطنين). لافتا إلى أن (العملية في الاقليم تستخدم الشعب لمصالح الأحزاب). مشددا على (ضرورة الحوار مع بغداد). مضيفا (يجب أن لا نجعل أنفسنا ضمن أجندات الآخرين في التعامل مع بغداد والحرب مع بغداد لا تخدمنا). الى ذلك نشرت وزارة المالية في حكومة الاقليم جدولاً جديداً لتوزيع الرواتب والذي يتضمن توزيع رواتب جميع المؤسسات الأمنية خلال الايام الثلاثة المقبلة. الى ذلك عد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداودي ما يحدث من تطورات سياسية داخل الحزب امراً طبيعياً وليس بشيء جديد ، مضيفاً ان تعدد الاراء والاختلافات داخل الحزب هو سر قوته. وقال الداودي النائب عن كركوك ان (الحزب الذي يتزعمه جلال الطالباني شهد الكثير من الاختلافات والازمات منذ تأسيسة قبل 41 عاماً حينما كان بثلاثة تنظيمات ،ومنها الازمه التي شهدها في عام 1979 وانسحاب الاشتراكيين وتبعــــــــــــــها في عام 1984 انشقاق ئالاي شورش وفي العام 2009 انشقاق حركة تغيير – كوران – لكن الاشتراكيين وشورش عادا مجددا للحزب الأم في التسعينيات وعاد التغيير للاتفاق مجددا مع الاتحاد الوطني الكردستاني)، لافتاً الى ان (حزباً مثل الإتحاد الوطني الذي يحمل رؤية وفلسفة ومكانة مؤسسها مام جلال وذو نظرة ثاقبة للعالم والشرق الاوسط وقضايا العراق والمنطقة لايمكن له ان يتجزأ). وتابع ان (طرفي الخلاف داخل قيادة الاتحاد الوطني متمسكان بمام جلال وقيادته ورمزيته التي تعطي دافعاً للحلول والتفاهم) ، مضيفاً ان (جميع مؤسسات الحزب السياسية والامنية والاقتصادية والاعلامية والبحثية لم تكن منحازة لاي طرف بعيدا عن خلاف القيادة).واوضح ان (جميع الاحزاب المركزية والشمولية لم تدم طويلا الا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يستمد قوته من مام جلال ونفوذ قاعدته والاسس التي بناها الطالباني للحزب فهو حقا حزب الشهداء والمضحين)، على حد قوله .وبشأن ما اثير عن الخلافات بشأن عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد ، قال الداودي ان (القرارات تتخذ في اجتماعات القيادة عن طريق التصويت بالاكثرية وهو جوهر الخلاف )، مرجحاً ان (تشهد الايام المقبلة مزيدا من الجهود لحلحلة الموضوع وايجاد اجواء كبيره للتفاهمات حتى في مجال تطبيق بنود الاتفاق بين الاتحاد الوطني وتغيير لتحقيق الاصلاح والالتزام بأسس الديمقراطية التي ناضل وسعى اليها مام جلال). على صعيد آخر، طالب تحالف منظمات المجتمع المدني لإجراء الانتخابات في كركوك، مجلس النواب العراقي بتشريع قانون خاص لاجراء الانتخابات بالمحافظة اسوة بباقي المحافظات وعدم حرمان مواطنيها من حقهم الدستوري والقانوني . وتجمع العشرات من التحالف امام مكتب مجلس النواب وسط كركوك مطالبين مجلس النواب بتشريع قانون خاص يضمن اجراء انتخابات المجالس المحلية في كركوك ، مؤكدين ان (حرمان كركوك من حقها هو اجحاف بحق المواطن الكركوكي ومخالفة لمواد الدستور العراقي لما له من اثر سلبي على الجوانب الخدمية والاقتصادية وتفشي الفساد كون ان كركوك لم تشهد انتخابات مجالس محافظات منذ 11 عاماً ). ونظم التجمع تحت شعار كركوك تطالب بحقها الانتخابي .