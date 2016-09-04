– September 4, 2016

حشد العشائر يتأهب لتطهير جزيرة الرمادي بالكامل

الرمادي ـ نور الدين حميد

اعلنت قوات الحشد العشائري في محافظة الانبار عن قرب انطلاق عمليات تحرير جزيرة الرمادي وهيت والبغدادي فيما اكد مصدر في الموصل مقتل مقرب من زعيم داعش في غارة للتحالف الدولي في المحافظة.وقال مصدر امس ان (قائد قوات الحشد العشائري في الانبار الفريق رشيد فليح زار منطقة زنكورة وابو طيبان والقرية العصرية بالرمادي للاطلاع على مواقع تمركز قوات الحشد وزيادة التنسيق بينها وبين قوات الجيش من اجل الشروع بهجوم كثيف لتحرير جزيرة الرمادي والبغدادي وهيت).ونقل المصدر عن فليح تاكيده خلال الزيارة ان (المعركة ستبدأ قريبا بعد اكتمال مستحضراتها التعبوية والعسكرية المتمثلة في نوعية القوات التي تكون رأس الحربة بهذه المعركة).مشيرا الى ان (نوعية القوات التي تكون في الصفوف الامامية تتوقف على طبيعة المنطقة الجغرافية وعن ما تكشفه المعلومات الاستخباراتية عن تجمعات المسلحين وطرق دفاعهم عن القرى).وشدد على (تكثيف الجهد الاستخباري قبل انطلاق العمليات العسكرية وجمع المعلومات عن مركز ثقل داعش ليتسن تركيز القوات المهاجمة ضدهم وتحرير المناطق بوقت قصير من دون خسائر).وأضاف ان (الحشد سيكون له دور رئيسي في عملية تحرير جزيرة الرمادي وهيت والبغدادي).وقال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي قصف مواقع تنظيم داعش في محيط ناحية القيارة أسفر عن مقتل خمسة من عناصر داعش واصابة ستة آخرين بجروح ومن بين القتلى احد قادة الصف الاول ومن المقربين من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي).وتابع أن (الضربة أسفرت أيضاً عن تدمير نحو أربع وحدات تكتيكية يستخدمها التنظيم في الهجوم على مواقع الجيش العراقي والقوات المشتركة في القيارة).