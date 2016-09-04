– September 4, 2016

صنعاء تطالب بغداد بإيضاح رسمي

خارجية البرلمان لـ (الزمان): العراق بلد ذو سيادة تتيح إستقبال الحوثيين

بغداد – شيماء عادل

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية فتح العراق ابوابه امام الدول التي تدعو الى السلم والحوار بعيدا عن الحروب الدامية والصراعات الداخلية، مشيرة الى ان العراق بلد ذو سيادة يستقبل كل الاطراف الداعية للسلم في وقت طالبت الحكومة اليمنية السلطات العراقية توضيح موقفها بشأن استقبالها لوفد حركة انصار الله في بغداد.وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (العراق لا يعتمد سياسة الحرب السائدة في المنطقة وانما يدعو الاطراف المعنية الى الحوار والسلم وتهدئة المواقف بينها وبالتالي فأن انتهاج العراق هذا النهج يجعله بلداً مفتوح الابواب امام كل دعاة السلم )، مضيفا (بعد مضي عام على الصراع الدموي في اليمن الذي حصد الكثير من الارواح فإن الامور يجب الا تشهد تصعيداً ولذا فإن العراق يدعو اطراف الصراع في اليمن الى حل مشاكلهم بالحوار والجلوس الى طاولة النقاش بعيدا عن الحروب والدماء التي لا تجلب سوى الخراب). وتابع معلقاً على شكوى السلطات اليمنية ومطالبتها الحكومة العراقية بتوضيح موقفها ازاء استقبال وفد الحوثيين ان (العراق بلد ذو سيادة وله الحق في استقبال كل الاطراف، اضافة الى انه يدعو الى السلم والحوار وبالتالي لا بد من فتح ابوابنا لكل من يسعى لتحقيق هذا الهدف)، مضيفاً (في الوقت نفسه نحن ضد الحرب والصراع ولا نشجع عليهما). الى ذلك، اكد عضو اللجنة عباس البياتي استعداد العراق لاستقبال اي وفد من اليمن بهدف تقريب وجهات النظر. وقال في تصريح امس إن (العراق بلد ذو سيادة وبالتالي فإننا لا نغلق بابنا في وجه إي طرف يريد إسماع وجهة نظره إلينا)، مضيفاً أن (نهج العراق وثوابته هو الدعوة للحل السلمي السياسي في اليمن والدعوة للحوار وإنتاج وضع سياسي يشترك فيه جميع الأطراف، ولا نتدخل في الشأن الداخلي لليمن). وأوضح أن (العراق استقبل وفد الحوثيين للاستماع الى وجهات نظره وبالتالي فإن أي وفد آخر يرغب بإسماع صوته نحن مستعدون للاستماع إليه من اجل تقريب وجهات النظر)،وأشار الى أن (العراق مع وحدة اليمن ومع الحل السلمي فيها ولا يريد التدخل بالشأن الداخلي فيها) . وطالبت الحكومة اليمنية السلطات العراقية بتوضيح الموقف الرسمي ازاء استقبالها الوفد الحوثي. وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء اليمني في تصريح امس إن (غموض الموقف العراقي الرسمي تجاه استقبال وفد الحوثي والسكوت عن الترويج الإعلامي لهذا الوفد عقب لقاءاته بمسؤولين عراقيين في بغداد بشأن اعتراف الحكومة العراقية بالمجلس السياسي للانقلابيين يستدعي من الرئاسة والحكومة العراقية إصدار توضيح عاجل حيال هذا الأمر)، على حد قول المصدر الذي اضاف أن (جمهورية العراق ومن خلال عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ساندت الإجماع العربي والدولي المؤيد لإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة اليمنية الشرعية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع).