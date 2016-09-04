– September 4, 2016

ست طائرات تركية تقصف قرى في دهوك

دهوك – الزمان

شنت طائرات تركية غارات جوية على قرى حدودية تابعة لمحافظة دهوك اسفرت عن حرق وتدمير أراض زراعية.

وقال شهود عيان ان (ست طائرات حربية تركية هاجمت محيط قرى هيزانكي وجمي وبيلمند التابعة لقضاء عقرة شرق دهوك لمدة تجاوزت أكثر من نصف ساعة)، مؤكداً أن (القصف أثار الهلع بين المدنيين وادى الى حرق وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ما دفع المزارعين الى ترك حقولهم خشية إستهدافهم).

وتطارد القوات التركية يومياً عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. وفي احدث مواجهة اعلنت انقرة امس عن مقتل 13 عنصراً في هجمات شنتها على مواقعه.