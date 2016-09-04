– September 4, 2016

الحكومة تنفي مساءلة الموظفين المنفّذين

إضراب جزئي في مؤسسات رسمية وسط تأهب أمني

المحافظات – مراسلو (الزمان)

نفت الحكومة امس اتخاذها اي اجراءات ضد الموظفين الذين أضربوا عن الدوام الرسمي تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما شهدت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية امس اضراب عدد من موظفيها عن الدوام.وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح أن (الحكومة لم تصدر أي قرار او إجراء رسمي بشأن الاضراب)، نافياً صحة (ما تناقلته تقارير بشأن تشكيل لجان فين مجلس الوزراء لمعاقبة الموظفين المضربين عن الدوام الرسمي).وأكد الحديثي أن (مجلس الوزراء لم يتخد أي إجراء بشأن إضراب الموظفين عن الدوام، ولم يعط اي توصيات بهذا الشأن).ودعا الصدر يوم الجمعة الماضي الموظفين إلى الإضراب عن الدوام يومي امس الأحد واليوم الاثنين احتجاجا على الفساد المالي والإداري، كما دعا الأهالي الى الإضراب عن الطعام من بعد صلاة الجمعة المقبلة الى صباح الأحد وجمع تواقيع مليونية تحت عنوان (الفاسد في الحكومة لا يمثلني).وأضرب عدد من الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية في بغداد ومحافظات اخرى امس عن العمل تلبية لدعوة الصدر واعتصموا أمام مقار الوزارات والدوائر الحكومية، حاملين شعارات مناهضة للفساد الاداري والمالي. ولاحظ مراسلو (الزمان) ان عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تشهد إضراباً مؤثراً، فيما لبى موظفون في دوائر ووزارات اخرى الدعوة ومنها وزارات الاعمار والاسكان والموارد المائية والخارجية والمالية وهيئة الاعلام والاتصالات والمديرية العامة لتربية بغداد قاطع الرصافة الثالثة ومديرية بلديات الصدرين في مدينة الصدر ومجلس محافظة بغداد وامانة بغداد. وشهدت بغداد امس حالة من التأهب الأمني ادت الى ازدحامات مرورية في شوارع العاصمة. وفي الديوانية ، اضرب المئات من اهالي قضاء الدغارة عن الدوام وخرجوا في تظاهرة تنديدا بالفساد .وأضرب موظفون في محافظة بابل عن الدوام في معظم الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وقال مدير الطرق والجسور في بابل حميد الحسيني أن (الكثير من دوائر المحافظة نفذت الإضراب منها دوائر الزراعة والموارد المائية والطرق والجسور والماء وصندوق الإسكان وغيرها).ولفت مدير زراعة بابل علاء كبة الى أن (الإضراب عن العمل هو وسيلة للضغط على الحكومة من اجل الإصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين). كما اضرب العشرات من الموظفين في واسط عن الدوام في معظم الدوائر الحكومية . وقال مشاركون بالاضراب ان (الاضراب شمل جميع الموظفين وليس الموظفين من اتباع التيار الصدري فقط). في غضون ذلك، تحدثت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة عن عدم نجاح الاضراب لعدم التزام أغلبية الموظفين به. وقالت في حديث إن (الاضراب عن العمل وتعطيل الدوام مخالفة للدستور والقانون)، مضيفة أن (الاضراب لم ينجح لأن أغلبية الموظفين زاولوا عملهم بشكل طبيعي).ولفتت الى (وجود وسائل اعتراض اخرى ممكن اللجوء اليها مثل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية)، مضيفةً أن (الكثير من الكتل السياسية تطالب بالاصلاح وبالامكان الاصطفاف معها لحلحلة الوضع السياسي بالعراق). ولفت الخبير القانوني طارق حرب الى ان القانون العراقي يعاقب الموظف المضرب عن الدوام.واوضح حرب في تصريح ان (عقوبة الموظف الذي يضرب عن الدوام في القانون العراقي بحسب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، هي إنذار وقطع راتب ولا تصل الى الفصل او العزل عن المؤسسة)، مضيفاً ان (عقوبة الفصل والعزل كبيرة)، مستدركاً ان (الدستور العراقي لم يشر الى الاضراب عن الدوام بالسلب او الإيجاب).