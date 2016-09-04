– September 4, 2016

ذي قار تدعو إلى إستثمار المدينة الصناعية

الناصري يوزّع 726قطعة أرض بين المشمولين

ذي قار – باسم الركابي

أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن سعي وزارة الصناعة والمعادن لتحويل ملكية المدينة الصناعية في المحافظة وعرضها للاستثمار, مشيرا الى قرب انعقاد مؤتمر اقتصادي للشركات الاجنبية الراغبة باستثمارها.وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال مؤتمر صحفي عقده مع الوزير وكالة محمد شياع السوداني ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المدن الصناعية في الوزارة ان (الوزارة تسعى وبعد مطالبات كثيرة الى تحويل ملكية المدينة وعرضها امام الاستثمار وان هذا المطلب الذي سيوفر الاف فرص العمل لأبناء المحافظة طال انتظاره). واضاف أن (الايام المقبلة ستشهد انعقاد مؤتمر اقتصادي لشركات اجنبية لديها رغبة في استثمار المدينة). واوضح البيان ان (الناصري حمل مجلس النواب مسؤولية تعطيل استثمار المدينة وضرورة التسريع بإقرار قانون تلك المدن).مشيرا الى ان (مجموعة من الشركات تقدمت بعروض لإنشاء مصانع تستوعب العشرات من الأيدي العاملة). ودعا الناصري رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى (اتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة الروتين الاداري والمعوقات التي تعرقل عمل المستثمرين مطالبا بتفعيل قانون الاستثمار الجديد وايجاد منظومة مصرفية حديثة). مؤكدا (قدرة القطاع الاستثماري على دعم اقتصاد البلاد عند توفير مناخ العمل المناسب للمستثمرين).وتابع البيان ان (الناصري وزع دفعة جديدة من قطع الاراضي شملت 726 مستفيدا من عوائل شهداء وجرحى الارهاب والارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة).وقال الناصري خلال عملية التوزيع التي جرت عبر نظام القرعة الالكترونية بحضور اعضاء مجلس المحافظة مدير بلديات المحافظة حسن دعدوش ان (المحافظة وزعت دفعة جديدة من قطع الاراضي شملت 726 مستفيدا في بلديتي الفجر والطار بين عوائل شهداء وجرحى الارهاب والارامل والمطلقات والنساء بلا معيل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتوفين اثناء الخدمة، ومنتسبي وزارة الداخلية والدفاع والبلديات، وموظفي مجلس وديوان المحافظة، واعضاء النقابات، والمتقاعدين بعد 2004 وشرائح اخرى). واضاف انه (سيتم خلال الشهر الجاري شمول جميع طلبات تخصيص قطع الاراضي في ناحية البطحاء وتصفيرها، على ان يتم شمول جميع طلبات تخصيص الاراضي في قضاء الناصرية وتصفيرها خلال الفترة المقبلة).واضاف البيان ان (الناصري طالب ممثلي نقابات المهندسين والمعلمين والمحامين والعمال بالإسراع لاستكمال الاجراءات المطلوبة لإطلاق توزيع دفعة جديدة من الاراضي بين منتسبي تلك النقابات).مشيرا الى ان (اللجنة العليا لتوزيع الاراضي وزعت في السابق اكثر من 19 الف قطعة ارض سكنية بين الشرائح المشمولة بالتوزيع). وافتتحت المحافظة ورشة لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مسعى لإيجاد حلول اقتصادية صديقة للبيئة وتقليل التلوث.وقال الناصري ان (المرحلة الاولى من المشروع ستكون مخصصة للسيارات الحكومية التابعة لدوائر وزارة النفط على امل المساهمة في التقليل والتخلص من اثار غازات عوادم السيارات التي تشكل جزءا كبيرا من الملوثات في المدن) .واضاف ان (المراحل الاخرى ستكون مخصصة لسيارات الدوائر الاخرى في حال تقديمها طلبا بذلك من اجل تحديد موعد والشروع بتلك الإجراءات) .واوضح الناصري ان ( الورشة الخاصة في معمل غاز الناصرية وفرت جميع مستلزمات التحويل والتي ستجعل السيارات العاملة بالغاز تتمتع بالأمان وسرعة العمل مما سيوفر الكثير من الاعباء المالية وكذلك كلف الصيانة التي ستكون اقل بالنسبة للدوائر).

واقامت منظمة التواصل والاخاء الانسانية بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف مخيمات ترفيهية لاكثر من 350 طفلا نازحا في المحافظة ) .ونقل البيان عن رئيس المنظمة علي الناشي قوله ان ( المخيمات اقيمت بتمويل من المنظمة في مدن سوق الشيوخ والناصرية واستقبلت اكثر من 350 طفلا من الاسر النازحة والمجتمعات المضيفة في مناطق مختلفة من المحافظة) .واضاف أن (المخيمات جهزت بالعاب مختلفة وشيدت في مناطق صديقة للطفل وقدم من خلالها دعما معنويا للاطفال لمعالجة التاثيرات النفسية التي تركتها محنة النزوح والارهاب فيهم) .

واوضح الناشي أن (منظمة التواصل امنت ملاكات متخصصة من الباحثين النفسيين ومن كلا الجنسين لتقديم برامج مختلفة في الدعم النفسي والقانوني وفق معايير اممية مطبقة في بلدان شهدت حالات نزوح مماثلة).مشيرا الى ان ( المنظمة قامت كذلك بتشكيل لجان خاصة لحماية الاطفال النازحين من اي انتهاكات قد تلحق بهم نتيجة ازمة النزوح).