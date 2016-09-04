– September 4, 2016

عودة طوعية للنازحين إلى الصقلاوية والكرمة والقيارة

تأهيل المجاري ومحطات الوقود وإعادة الخدمات في الرمادي

بغداد – محمد الصالحي

تستعد عشرات الاسر النازحة للعودة الى مناطق سكناها بمساعدة القوات الامنية المشتركة التي نجحت في تحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش وطهرت المنازل والمباني من مئات العبوات الناسفة والمواد المتفجرة التي خلفها التنظيم وراءه للايقاع بالقوات والسكان.

وقال قائد عمليات غرب بغداد اللواء الركن سعد حربية في تصريح امس ان (132 عائلة نازحة عادت الى مناطق سكناها في ناحية الصقلاوية وقضاء الكرمة التابعتين الى محافظة الانبار).واكد حربية ان (العوائل مستمرة في العودة بعد تحسن الاوضاع الامنية والخدمية وازالة خطر تنظيم داعش في المنطقة).وقال عضو مجلس المحافظة محمد ياسين في تصريح امس ان (الجهد الهندسي والفني وبالتعاون مع المتطوعين اكملوا تنظيف وتطهير مناطق العسكري والضباط والشرطة والجغيفي في مدينة الفلوجة).وأضاف ان (تلك المناطق أصبحت جاهزة لعودة النازحين اليها). داعيا أهالي تلك المناطق إلى (إكمال وإنجاز معاملاتهم وملء الاستمارة الالكترونية لكي يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم خلال اقرب وقت).ونفى قائد الحشد الشعبي في الكرمة العقيد جمعة فزع الجميلي الانباء التي اشارت الى قيام قوات من الجيش والحشد (باعتقال العشرات من المدنيين الذين عادوا الى مناطق سكناهم داخل مركز قضاء).وقال الجميلي في تصريح امس ان (لانباء التي روجتها جهات موالية لعناصر داعش بشان قيام قوات من الجيش والحشد بعمليات اعتقال طالت العشرات من العوائل النازحة التي عادت الى مناطق سكناها داخل الاحياء السكنية عارية عن الصحة).مشيرا الى أن (أحياء الكرمة خالية من قوات الحشد الشعبي وان قوات من الجيش والشرطة المحلية ومقاتلي العشائر هم من يمسك زمام الامن في المنطقة ولم تقم هذه القوات باي حملة اعتقالات بين صفوف العوائل النازحة). مبينا أن (الهدف من بث هذه الشائعات من الموالين لعناصر عصابات داعش عرقلة عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناها).ودعا الجميلي أهالي القضاء إلى (الاسراع بالعودة الى مناطقهم وعدم تصديق الاكاذيب التي يبثها داعش).وقال قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج في تصريح امس انه (تم انجاز إصلاح الناقل الرئيسي لخط مجاري مركز الرمادي في منطقة حي المعلمين وإصلاح الخط الناقل لمجاري منطقة العزيزية قرب مطعم حجي زيار).مبينا أن (هذه الخطوط من النواقل المهمة لمجاري الرمادي).وأضاف أن (هناك جهودا ذاتية من قبل موظفي دائرة مجاري الرمادي الذين يعملون ليل ونهار لإنهاء معاناة أهلهم وإصلاح جميع الكسور في خطوط النقل لمجاري الرمادي). وذكر بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الشركة اعادت تاهيل محطتي وقود الرمادي القديمة والجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين واعادة الحياة الطبيعية).وفي اطار العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش قال مصدر امس ان (القوات الأمنية وبمساندة الحشد الشعبي قتلت 12 من أبرز قيادات داعش أغلبهم من جنسيات عربية وأجنبية في عملية تحرير جزيرة الخالدية).مبينا أن (من بين القتلى القيادي والمسؤول عن تفخيخ السيارات المدعو أبو طلحة التونسي).وأضاف أنه (تم العثور على وثائق ومعلومات مهمة عن عناصر التنظيم في أحد الغرف السرية التي كان يستخدمها داعش مضافات له تحت الأرض).مشيراً إلى أن (الوثائق سوف تساعد على سرعة القضاء على داعش).وقال ضابط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الامنية قصفت بالمدفعية والراجمات مواقع عناصر داعش في مناطق السكرنات والقرى القريبة منها في القضاء ما أدى الى مقتل 15 عنصرا بينهم قياديون).وأضاف أن (القصف أدى الى تدمير اربعة اليات حربية تابعة لداعش فضلا عن تفجير عجلتين مفخختين).موضحا أن (القصف استند الى معلومات استخبارية دقيقة).وذكر بيان امس لقيادة عمليات الانبار ان (القوات قتلت اثنين من عناصر داعش أثناء عبورهما من الفلوجة باتجاه النساف وتم العثور على 10 أحزمة ناسفة بحوزتهما).واشار إلى ان (معلومات من المصادر الخاصة وردت بوجود ارهابي في مزرعة أحمد الزيدان بمنطقة الطراح وتوجهت قوة امنية وتمكنت من قتله).ولفت إلى (العثور في منطقة المقالع على شفل قديم متروك و18 عبوة ناسفة فضلا عن عبوة تعمل بالضغط، تم تفجيره).وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (قائد فرقة المشاة السابعة عشرة اللواء الركن جبار نعيمة كرم عقد لقاء مع شيوخ ووجهاء العشائر في ناحية اللطيفية ضمن منطقة الشاخات بحضور رئيس المجلس البلدي في قضاء المحمودية ورئيس اللجنة الأمنية في القضاء لمناقشة الوضع الأمني والخدمي في منطقة الشاخات ومناقشة إعادة العوائل المهجرة إلى مناطقها). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (ثلاثة نازحين استشهدوا أثناء خروجهم من قضاء الشرقاط بانفجار عدد من العبوات كانت مزروعة على الطريق المؤدي الى مناطق صلاح الدين).وأضاف ان (الطريق أصبح ممراً خطرا في الآونة الأخيرة بسبب كثرة الالغام المزروعة من داعش).وأوضح ان (القطعات الامنية والحشد الشعبي يقومون بنقل العوائل النازحة التي تصل سالمة الى خطوط التماس مع الجيش إلى مخيمات النازحين في تكريت).

وشهدت الايام الثلاثة الماضية عودة طوعية لعشرات العائلات من مخيمات النزوح في أربيل إلى منازلهم في ناحية القيارة والقرى المحيطة بها .وذكرت تقارير امس انه (عاد حتى الان نحو 900 شخص بشكل طوعي دون اجبار من القوات الامنية وفقا لادارة مخيم ديبكة) .