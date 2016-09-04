– September 4, 2016

مؤتمر لنساء العراق يوصي بالوصول إلى بنات الريف

مطالبات بدور أكبر للمرأة في الإصلاح ورفض تقييد الحريات

بغداد- افراح شوقي

اكدت نساء عراقيات رفضهن الواسع لكل مظاهر تقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي في العراق، والاصرار على دور النساء ودعم مشاركتهن الفاعلة في الحركة الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح والقضاء على المفسدين المتواصلة منذ نحو اكثر من عام، وذلك خلال المؤتمر الاول للنساء المدنيات في بغداد بحضور نحو 200 ناشطة واكاديمية واعلامية الذي ناقش دور المرأة العراقية في الحركة الاحتجاجية.وتبنى المؤتمر الذي يعد الاول من نوعه منذ خمسينيات القرن المنصرم، الذي عقد عقد تحت شعار( يا ابنة العراق انهضي)، تبنى العديد من المحاور من اهمها وضع استراتيجية للاهداف العامة للحراك الاحتجاجي والانجازات التي تحققت خلال المدة الماضية، والامكانيات الداعمة لتحقيق اهداف الاحتجاج والتحديات والمخاطر التي تواجه هذا الحراك مما يحد من دور اكبر للمشاركة النسوية. ووضع المؤتمر في مقدمة اهداف انعقاده مهمة تفعيل دور المرأة وتمكينها من مواصلة الحراك الاحتجاجي المدني. اكدت الورقة الافتتاحية المقدمة خلال المؤتمر بأن (خروج النساء العراقيات للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ليس غريبا بل هو امتداد متواصل لوجودها ونضالها الطويل في سبيل وطن امن ينعم بخيراته، وهو ايضا اشارة لمدى الوعي التي تمتلكه المرأة تجاه قضية بلدها وشعبه الصابر رغم التحديات والويلات الكثيرة التي ألمت بها فهي لم تتوقف بل قامت بدورها الفاعل واقتحمت ساحات التظاهر التي تميزت بوجودها البارز وكسرت حاجز الخوف والعادات التي تحاول تقييدها). وقالت احدى منظمات المؤتمر الناشطة بشرى ابو العيس لـ(الزمان) امس ان(المرأة العراقية تتشارك اليوم بمطلب واحد وهو الاصلاح والحقوق ، وقد كان لحضور المرأة التأثير الواضح والفعال للمطالبة بحقوق الشعب المشروعة والضغط وبقوة على اصحاب القرار والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لتأتي بحزمة من الاصلاحات تنهض بواقع العراق وتخرجه من محنته وتحول دون انهياره). واوضحت ان( المؤتمر ركز على تأشير الاهداف العامة للحراك الاحتجاجي ومن بينها الاصلاح الشامل في السلطات الثلاث التنفيذية n الحكومة – والتشريعية – مجلس النواب- والقضائية – مجلس القضاء الأعلى – وبناء دولة المواطنة والمؤسسات، اضافة الى محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم وإعادة الأموال المنهوبة وعدم السماح بالإفلات من العقاب والالتزام بتوفير الخدمات الاساسية مثل الماء- الكهرباء- الغذاء – الصحة والبنى التحتية وتأمين وصولها للمواطنين، والاهم منه إصلاح الأوضاع الاقتصادية للنساء الارامل والمطلقات والمعيلات لعوائلهن وتأمين حصولهن على الضمانات الصحية والاجتماعية). وبينت الناشطة انتصار الميالي لـ(الزمان) امس ان (حقوق المرأة وامنها ومكانتها في المجتمع على رأس اولويات المؤتمر اذ تم عرض احتياجاتها خاصة النساء والفتيات النازحات والمهجرات، والمطالبة بألابتعداد عن التمييز ضدها وزيادة مشاركة النساء الكفوءات في جميع المجالات ومراكز صنع القرار واعتماد الكفاءة والمهنية والتخصص والخبرة اسس للاختيار وليس المحاصصة بأي شكل من اشكالها).وعن الانجازات التي حققتها الحركة الاحتجاجية ، قالت الناشطة ذكرى سرسم احدى عضوات اللجنة التحضيرية (لعل من اهم الانجازات هي كشف بعض ملفات الفساد والمتورطين بها، اضافة الى اجراءات إقالة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من المسؤولين في مواقع صنع القرار السياسي في الدولة، وتخفيض مصروفات حكومية زائدة، اضافة الى تنفيذ عدد من إجراءات الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة).واضافت ان (مايحسب على الحركة الاحتجاجية التي تواصلت على مدى اكثر من عام بمشاركة نسوية مميزة هو ارتفاع نسبة الوعي لدى الشرائح المحتجة وتوسيع قاعدة الرفض العلني للمحاصصة الطائفية والسياسية وزعزعة القوى المؤيدة لها وتصدع المنظومة الطائفية والاحتكارية، اضافة الى الاعتراف بوجود المرأة بوصفها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في التيار المدني وفي بناء الدولة المدنية). بدورها، قالت الناشطة والاديبة سافرة جميل حافظ خلال حضورها فعاليات المؤتمر ان( هذا اول مؤتمر نسوي بعد عام 2003 اذ شهد العراق اول مؤتمر في عام 1958 نظمته رابطة المرأة العراقية، في زمن الرئيس عبد الكريم قاسم، شاركت به نحو 43 الف امرأة من العراق ودول اخرى، وتلته مؤتمرات ضمت مشاركات كبيرة لكنها انحسرت قليلا في زمن النظام السابق، بسبب تسيد مايسمى باتحاد نساء العراق المشهد وقتها وهو اتحاد موال لحقبة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين) .وعن رأيها بالمؤتمر قالت ان(المؤتمر والتحضير له واوراق عمله جاءت رائعة ومنظمة بشكل ملفت، وهو يدل على وعي وثقافة اكبر للمرأة لكننا مانزال بحاجة للوصول الى النساء في مناطق الاهـــوار والقرى والمنــــاطق البـــعيدة لاجل تعـــــريفهن بحقــــوقهن وتشجيعهن على حضــــور هكـــذا فعاليات ولانكتفي بالنــــساء اللــــواتي يملــكن دراية ومعرفة بدور المرأة ونشاطها ).

اوراق عمل

وقد اكدت اوراق عمل المؤتمر اهمية توفير الإمكانيات الداعمة لتحقيق اهداف الاحتجاج من بينها التأثير الذي تؤديه النساء من خلال منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المختلفة في الرأي العام من خلال زيادة زخم وجودهن في ساحات الاحتجاج في عموم العراق، وتنوع الفعاليات الجماهيرية والمناطقية الداعمة للحراك الاحتجاجي والتركيز اكثر على دور وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة والاشكال المختلفة والاساليب الفنية والثقافية والادبية الداعمة. ووضع المؤتمر في جدول اعماله، الحديث عن التحديات والمخاطر التي تواجه الحراك ومن اهمها ضعف في إدارة وتنظيم الموارد البشرية وعدم الافادة من التجارب الناجحة، وتحرك الفاسدين ووجود عدد من القوى المعادية للحراك والاصلاح.، اضافة الى تراجع عامل المبادرة وانحسار مشاركة الشباب والنساء، وضعف الامكانيات الاعلامية، والاجراءات الامنية المشددة التي تمنع النساء في بعض الاحيان من المشاركة.وقدم المؤتمر في ختام اعماله عددا من التوصيات والتوجيهات التي تشارك الحضور في تقديمها من خلال المشاركات والمداخلات كان ابرزها:القناعة باهمية دور المرأة وضرورة وجودها الاساسي والقيادي في الحراك لتحقيق الاصلاح والتغيير.والعمل على تنشيط دور النساء ودعم مشاركتهن الفاعلة في الاحتجاج، واهمية دور النساء في المحافظة على سلمية الحراك وتطويره وتنوع وتعدد اساليبه واشكاله، والرفض الواسع لكل مظاهر تقييد حرية التظاهر والتجمع والتعبير عن الراي، والاصرار على ان للنساء دوراً استثنائياً في تحقيق الاصلاح والتغيير. وتأكيد ضرورة وجود النساء في قيادة التنسيقيات في بغداد والمحافظات.وتهيئة الاجواء الاجتماعية الملائمة للنساء ليؤدين دورا مميزا في نجاح عمل التنسيقيات ثم التنسيق مع وسائل الاعلام والاستخدام الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي في ابراز الصور المميزة لدور النساء واخيرا الافادة من تجارب الدول الاخرى التي احدثت الحركات المدنية فيها تغييرا ايجابيا واسهمت في تعزيز مكانة المرأة ودورها).