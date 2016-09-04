– September 4, 2016

مفوضية كربلاء تفتتح 34 مركزاً لتحديث بيانات الناخبين

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

افتتح مكتب كربلاء الانتخابي 34 مركز تسجيل لاستقبال الناخبين في عموم المحافظة لتحديث بياناتهم في سجل الناخبين بالإضافة الى القيام بحملة إعلامية لتعريف الناخبين بأهمية هذه المرحلة فضلا عن دورها في حل الإشكالات التي قد تحصل للناخب في يوم الاقتراع في حالة وجود خطأ في اسم الناخب او عدم وجود اسمه سجل الناخبين او تغيير مركز الاقتراع او الحذف للناخب المتوفى والتسجيل للناخبين النازحين. وأوضح مدير الاعلام والملاكات العامة حسين العامري لـ (الزمان) امس ان (مراكز تحديث سجل الناخبين قد افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين بدءا من 10/8/2016 وتستمر لغاية 31/8/2016 ولجميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة وستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا). وأضاف العامري انه (تم اعتماد المكتب الانتخابي في كربلاء من قبل فرق المراقبة العائدة لمنظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين الراغبين في تغطية عملية تحديث سجل الناخبين حيث تم تحديد 3 مراكز إعلامية لاستقبال الإعلاميين ومنها مركز الغدير ومركز حي رمضان ومركز الهندية. وبشأن سؤال لـ (الزمان) امس في حال عدم مراجعة الناخب لمراكز سجل الناخبين ما هي اجراءاتكم بهذا الصدد؟. اجاب العامري ان (عملية زيارة مراكز التحديث هي للتأكد من صحة البيانات في سجل الناخبين ولايجاد المعالجة لاية مشكلة قد تواجه الناخب في يوم الاقتراع). مضيفا ان (الناخب بامكانه الاطلاع على بياناته في سجل الناخبين وتصحيح الخطأ ان وجد وتغيير مركز الاقتراع اذا استوجب ذلك). وعن الندوات التي نظمها المكتب الانتخابي في كربلاء أوضح العامري انه (القيام بـ 3 ندوات جماهيرية لتثقيف الناخبين حيث اقام المكتب ندوة موسعة في قضاء عين التمر لقادة الرأي وشيوخ العشائر وموظفي دوائر الدولة في المحافظة بالإضافة الى القيام بندوة موسعة في مركز المدينة في كربلاء في قاعة التواصل الإنسانية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وبحضور ممثل الأمم المتحدة في المحافظة علي كمونة فضلا عن ندوات أخرى في مناطق عدة من كربلاء في الاحياء الشعبية والمناطق الريفية).