– September 4, 2016

أثرياء تحت خط الفقر – مقالات – عبدالله ماهر الغانم

الفقر وأبسط تعاريفه : هو العوز المادي و الحاجة الى المال . الفقر وحسب إعتقادي ، مَوجود منذ أن دبّت حياة الثروة والمال، بين مجتمعات العالم .

اما أسباب انتشار الفقر هي : سوء توزيع الثورات ، وكثرة الايادي العاملة و عدم إستغلالها ، و الدخل المحدود للفرد .

على مر العصور أنتشر الفقر والفقراء وعاش وتعايش معضم الناس مع الفقر قد يكون هو الذي فرض نفسة عليهم وربما هم الذين اختاروا أن يكونوا فقراء. أرتكز في كلامي على الناس الذين اختاروا حياة الفقر وأتكلم على أحدى الظواهر البسيطة، والمتفشية بالعراق، وكذلك أراها بعيوني يومياً .

بالقريب من منزلي يوجد مجموعة من منازل التجاوزات (الحواسم) عندما تنظر الى منازلهم تَجِد أنها شبيه بالخرابة ، وقد تقول بينك وبين نفسك كيف لهؤلاء الناس أن يعيشوا هنا .

ولكن بنفس المكان يعيش ناس مختلفين للغاية ، منازلهم شبه لا بأس بــهــا من الخارج ومن الداخل اللَّه الْعَالَم وكذلك تجد احدث أنواع السيارات مصفوفة امام منازلهم مع العلم أنهم (حواسم) .

مثل هذه النماذج دمجوا أنفسهم مع الفقراء ، ليكونوا عبئا على المجتمع. وعندما تقوم بالتحري عنهم تُكتشف أنهم أناس منخرطون مع المتسولين ، والكادحين ، الذين مزقتهم المعيشة الصعبة فأغلبهم يعيش على المساعدات مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أحوالهم المادية جيدة .

تداخلوا مع الفقراء الحقيقيين ، وأصبحنا لا نميّز بينهم ، حتى ان بعض الميسورة أمورهم المادية ، أصبحوا لا يشفقون على الفقراء ، والمحتاجين الحقيقيين ؛ بسبب تداخلهم مع عبدة المال .

الفقراء الحقيقيون ، كيف تميز بينهم و بين الفقراء غير الحقيقيين ؟؟

ليس ، لدي جواب .

الفقراء اليوم في العراق منتشرون انتشارا فضيعا ، وأغلبهم من النازحين والمهجّرين وهم بأمس الحاجة الى المساعدة المادية لذلك علينا ان نفرق بينهم وبين الدخلاء عليهم ويجب أن نَحكم ضمائرنا قبل الحكم على الفقراء بأنهم أثرياء .

و اذا كنت من الذين يحبّون مساعدة الغير ، فعليك التحري قليلاً قبل تقديم المساعدة حتى تضمّن أن مساعداتك قد وصلت للمحتاجين الحقيقين .

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