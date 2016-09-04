– September 4, 2016

من الكأس تشرب

كلمات تصب صدى رحها في عقلي

تتلامس صدى ذكريات انفاسي

تدور حوادث التاريخ وتتلالأ امام عيني

اصوت وضجيج حركة الناس المتسرعين بين قاعات الانتظار

طائرة العراقية تدور في اجواء التركية صوت ينادي تغير رقم قاعة الانتظار

حملت حقيبتي لبحث عن منفذ لوصول الى بغداد الحبيبة قالوا هنالك قاعة الانتظار لطائرة اربيل ما هؤلاء رجال (ملتحون) يرتدون ملابس سوداً حدقوا بي بعيون جاحدة كأني كائن من الفضاء ترجعت الى الوراء انتابني شعور غريب اشمئزاز.. كره.. خليط من المشاعر السلبية

اين يذهبون هؤلاء اشباه الرجال؟؟

ولماذا ينطلقون من اسطنبول؟؟

وماسبب اهتمام الاتراك بهم؟؟

كثير من اسئلة تدور في ذهني وبلادي تنزف والسم يسري في عروقه واجتمعن كل اطراف المتضاربة لذبحها.

شذى صابر – بغداد