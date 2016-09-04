من الكأس تشرب
– September 4, 2016
من الكأس تشرب
كلمات تصب صدى رحها في عقلي
تتلامس صدى ذكريات انفاسي
تدور حوادث التاريخ وتتلالأ امام عيني
اصوت وضجيج حركة الناس المتسرعين بين قاعات الانتظار
طائرة العراقية تدور في اجواء التركية صوت ينادي تغير رقم قاعة الانتظار
حملت حقيبتي لبحث عن منفذ لوصول الى بغداد الحبيبة قالوا هنالك قاعة الانتظار لطائرة اربيل ما هؤلاء رجال (ملتحون) يرتدون ملابس سوداً حدقوا بي بعيون جاحدة كأني كائن من الفضاء ترجعت الى الوراء انتابني شعور غريب اشمئزاز.. كره.. خليط من المشاعر السلبية
اين يذهبون هؤلاء اشباه الرجال؟؟
ولماذا ينطلقون من اسطنبول؟؟
وماسبب اهتمام الاتراك بهم؟؟
كثير من اسئلة تدور في ذهني وبلادي تنزف والسم يسري في عروقه واجتمعن كل اطراف المتضاربة لذبحها.
شذى صابر – بغداد