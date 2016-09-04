– September 4, 2016

محطة قطار

نعم أنا محطة قطار

يأتون من كافة الأقطار

ومن جميع الاعمار

من جاء منهم حزين

أستقبله بالازهار

ومن خلا قلبه من الأمل

أقدم له من حنيني تذكار

ومن خاصم محبوبته

كتبت له من الأشعار

نعم أنا محطة قطار

من نسى قلبه منذ زمن

جاء لينعشه ويطلق الأسرار

جاء ليعطيه ومضة ليعثر

على نفسه ليكون من الاحرار

أحزان أفراح ذكريات

كنت مجرد وقت

وأنا في ساحة ألانتظار

كم مؤلم ذاك الانتظار

وكأني لا أملك قلب يريد

أهتمام من الإعصار

يريد قلب روح بلا وجه

فالروح بيديها الأبصار

لقد كنت محطة قطار

من قلبي أقدم ونيتي

لكل قلب بلا أضرار

قسما لن أكون الدمار

ربما حل بداخلي أنهيار

خلت الدنيا من ذلك القلب

وكأني حلم بلا قرار

نعم كنت محطة للأنتظار

وكلما أردت السفر

يعلنوا على قلبي حالة أنذار

وفجأة تدار حولي الأخطار

أريد السفر لأرض بلا لغة بلا بشر

بلا كلمات بلا أنوار

أملك من حريق قلبي لهب

يكفيني لاضاءة بلدان بأسوار

تلك الجزيره أريدها ولو

ملئت بوحوش حكايات الصغار

بعيداً عن بقلوب البشر

بعيداً عن كلام يسير كالانهار

قلت لهم ذات مره

قلبي ممزق خائفة من الأضرار

وهناك قطعة صغيرة يتيمة الأبوين

أريد الحفاظ عليها من الدمار

لن تقع بعد في بئر الحرمان

أتوسلكم دعوني أعيش بها

لا تدمروا ليس لها قطع غيار

لا تلوثوها بالغبار

أريد العيش معها تحت ظلال الأشجار

لن يفعلوا شئ !!

ً فقط رموها بالحجار

بلا حوار نعم كنت محطة قطار

هدى هادي – بغداد