– September 4, 2016

خبير يؤكد إلزام وزير المالية بالكشف عن شخص هرّب 6.5 مليارات دولار

النفط لـ (الزمان): الشركات تتحكم بأجور سائقي نقل المشتقات

بغداد – شيماء عادل – قصي منذر

نفت وزارة النفط علاقتها بخفض اجور نقل المشتقات النفطية مؤكدة ان سائقين مرتبطين بشركات النقل وهي تتحمل مسؤولية خفض الاسعارفي وقت اعتصم العشرات من سائقي نقل المشتقات النفطية في محافظة البصرة بسبب خفض الاجور.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد لـ (الزمان) امس ان (الوزارة ليس لها علاقة بخفض اجور نقل المشتقات النفطية كون السائقين مرتبطين بشركات النقل التي تتعامل معها الوزارة). مبينا ان (السائقين ليس من منتسبينا ولكن الوزارة تمنح مقاولين او شركات تراخيص نقل المشتقات عن الصهاريج وبالتالي يتم عن طريق مناقصة علنية تجريها الوزارة تسمى جولات تراخيص لنقل المشتقات وترسو المناقصة على شركة معينة هي التي تتعامل مع الوزارة ولكن بأسعار تكون مناسبة). موضحا ان (الوزارة ليس لها علاقة بتخفيض الاجورالا ان الشركات هي من تقوم بذلك بالشكل التي تراه مناسبا للوزارة وهولاء السائقين تابعين لشركات النقل). في وقت يواصل عدد من سائقي الصهاريج الأهلية لنقل المنتجات النفطية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل منذ ثلاثة أيام بعد تخفيض أجور النقل من 22 الف دينار إلى 14 الف دينار للطن الواحد. وقال عدد من سائقي الشاحنات في المحافظة امس إن (تخفيض الأجور ليس من مصلحة السائق كون المسافات التي تقطعها الشاحنات بعيدة ومكلفة وان تحديد السعر بـ 14 الف دينار فقط لا يتناسب معهم وفق المسافات المقطوعة).مطالبين (الجهات المعنية والمسؤولين في المحافظة والحكومة المركزية بالتدخل وإعادة أسعار اجور النقل التي كانت تأخذ من المتعهد وأصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهات المعنية الخاصة بنقل المنتجات النفطية من المحافظة والى امكان مختلفة).

من جهة اخرى دعا الخبير القانوني طارق حرب وزير المالية هوشيار زيباري الى الكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6.5 مليار دولار وتقديم المعلومات للادعاء العام للتحقيق بالموضوع. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (زيباري ملزم بالكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب 6.5 مليار دولار بعد تأكيده امام البرلمان بان لديه وثائق ومعلومات بهذا الشأن). واضاف ان (تهريب هكذا مبلغ لايتم الا من خلال المصارف الحكومية). مشيرا الى ان (الجميع ملزم من مروج المعاملة وصولا الى زيباري المسؤول بالمحافظة على المال العام بتقديم المعلومات للادعاء العام لعرضها على قاضي التحقيق للتأكد من مصادر المال). وكان الادعاء العام قد طالب زيباري بالكشف عن هوية الشخص الذي تمكن من تهريب المبلغ .

طلب رسمي

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في تصريح امس ان (الادعاء العام يطلب رسمياً من زيباري ايضاح اقواله بشأن اسم الشخص الذي قام بتحويل 6,5 مليار دولار إلى حسابه الشخصي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه). الى ذلك اكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا ان هناك نقطة خلافية مازالت مستمرة بين التحالف الكردستاني والكتل الأخرى بشأن قانون المحكمة الاتحادية. وقال يوخنا في تصريح امس ان (قانون المحكمة الاتحادية جاهز للتصويت إلا أن الاتفاق السياسي لم يحصل عليه). مشيرا إلى ان (هناك بعض النقاط الخلافية تمت معالجتها والنقطة بين التحالف الكردستاني والكتل الأخرى مازالت عالقة لغاية الان ولم تحسم بعد). وتابع يوخنا انه (لا يوجد هناك اتفاق نهائي على تمرير القانون خلال هذه المرحلة).