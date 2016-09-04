– September 4, 2016

معصوم يدعو إلى تعجيل تعويض أسر شهداء الكرادة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى تعجيل تعويض اسر شهداء الكرادة والمباشرة في اعادة اعمارها مشيرا الى ان الكرادة رمز لتكاتف العراقيين ووحدتهم.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن معصوم قوله خلال استقباله وفدا من اسر شهداء الكرادة ان (اعادة اعمار المنطقة وتعويض المتضررين واجب وطني وعلى المؤسسات الحكومية المعنية بذل اقصى الجهود لاعادة حيوية الحياة الاقتصادية اليومية). ودان معصوم (همجية منفذي الجريمة الارهابية اللئيمة) وشدد معصوم على (ضرورة مضاعفة الجهود لحماية المناطق الشعبية بما يتعلق بالجانب الاستخباري). داعيا الى (تبسيط الاجراءات الحكومية وتسريع عرض معاملات تعويض الشهداء وضحايا الارهاب على اللجان المختصة من أجل حسمها). وتابع معصوم ان (ارادة شعبنا أثبتت للعالم انه اقوى من الارهاب ومخططاته). كما بحث معصوم مع الوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن نعمة تطورات الاسعار النفطية على المستوى العالمي وانعكاسها على الموازنة . وقال البيان امس ان (الجانبين بحثا تطورات الاسعار النفطية على المستوى العالمي وانعكاسها على الموازنة). واضاف ان (الجانبين ناقشا سبل تطوير الصناعة النفطية وحماية موقع العراق في السوق الدولية وتحسين خطوط الإنتاج الحالية).وشدد معصوم على (اهمية زيادة الانتاج المحلي للمشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على المستورد منها). مشيرا إلى (أهمية تعزيز موقف العراق على الصعيد الدولي كمنتج رئيسي للنفط).