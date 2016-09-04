– September 4, 2016

الموانئ تعلن رسو باخرة لبنانية تحمل 61 ألف طن من السكر

بغداد- شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل رسو باخرة لبنانية في ميناء أم قصر تحمل أكثر من 61 ألف طن من مادة السكر المستوردة لحساب وزارة التجارة لتوزيعها ضمن مفردات الحصة التموينية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الباخرة اللبنانية افلاك ميرسندي رست بجانب الرصيف رقم 3 في ميناء أم قصر التجاري وهي تحمل 61 ألفا و900 طن من مادة السكر) مبينا أن (الشحنة مستوردة لحساب وزارة التجارة لغرض توزيعها على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية).

على صعيد متصل نفذت الشركة حملة لصيانة العوامات التي تحتويها القنوات الملاحية وإنارتها لتسهيل إبحار البواخر ليلاً ضمن نطاق المياه الاقليمية العراقية. وقال الصافي إن (شعبة التنوير التابعة لقسم الحفر البحري قامت باستخدام السفينة النسر المتخصصة بأعمال التنوير البحري بتنفيذ حملة لصيانة العوامات الملاحية تضمنت تبديل بعضها بأخرى جديدة وإصلاح بعضها الآخر) مبيناً أن (الحملة شملت القنوات والمسالك الملاحية الممتدة من خور الفكة ومروراً بخور عبد الله وحتى خور الزبير).

مشيرا الى أن (العوامات تم تجهيزها بمصـــــابيح لتسهيل الملاحة الليلية في المياه الاقليــــمية العراقية إذ أن البواخر التي تبحر ليلاً تستفيد من وجود تلك العوامات في تحديد مساراتها) مضيفاً أن (الهدف من تنفيذ الحملة يعود الى الحفاظ على سلامة البواخر وتعزيز انسيابية الملاحة، كما ان الاجراء يعبر عن التزام الشركة العامة للموانئ بالمدونة البحرية الدولية).