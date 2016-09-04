– September 4, 2016

علاوي يربط إنتخابات مجالس المحافظات بطرد داعش

بغداد – الزمان

طالب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لحين طرد تنظيم داعش واعادة الأمور الطبيعة للمحافظات المنكوبة مشيرا الى ان النصر على الارهاب ليس كافيا .

وقال علاوي خلال مؤتمر تحويل حركة الوفاق الى حزب الوفاق السبت إن (النصر على الارهاب ليس كافيا). مطالبا (بتاجيل انتخابات مجالس المحافظات لحين طرد داعش وإعادة الامور الطبيعة للمحافظات المنكوبة وان تكون تلك الانتخابات مع الانتخابات النيابية).

مشيراً الى أن (الاولوية في التوجه لدينا تكمن في مقاومة الارهاب وتأمين المواطنين واعادة النازحين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل).وأضاف علاوي انه (يجب ان يكون هناك نصر اجتماعي وسياسي يصب في مصلحة المواطنين) وتابع أن (الاولوية الثانية هي الانتخابات ونزاهتها لكي تأتي بملاكات تخدم شعبها فضلاً عن ضرورة ان يكون للعراق عمق في المحيط الاسلامي والعربي).