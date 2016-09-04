– September 4, 2016

الأهلي والزمالك ممنوعان من اللعب يوم الجمعة

{ القاهرة – وكالات: أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أنه من الصعب إقامة مباريات للأهلي أو الزمالك في الموسم الجديد، يوم الجمعة لأن الجهات الأمنية ترفض ذلك. وقال حسين، في تصريحات تلفزيونية، أن مباريات الجولة الواحدة في الدوري المصري ستقام في الغالب خلال 3 أيام متتالية، بسبب عدم توافر الملاعب واستضافة ملعب واحد لمباريات أكثر من فريق.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات قد نضطر في دوري الموسم الجديد لإقامة مباراتين في نفس اليوم بملعب واحد للتغلب على أزمة الملاعب، حتى لا يطول عمر الدوري خاصة وأن المسابقة ستشهد توقفات كثيرة بسبب مباريات ومعسكرات المنتخب المصري. وينطلق الدوري المصري يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتقام مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر قبل انطلاق الدور الثاني للمسابقة.