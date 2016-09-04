– September 4, 2016

المريكاتو الصيفي يشهد عوّدة الطيور المهاجرة

أندية أوربية عملاقة تسترد نجومها في صفقات مالية ضخمة

{ مدن – وكالات: شهد مريكاتو عام 2016 قيام أندية أوربية باستعادة نجومها بعد تألقهم ضمن صفوف فرق أخرى إذ اضطر مانشستر يونايتد لدفع عشرات الملايين لإعادة النجم الفرنسي بول بوغبا في صفقة قياسية وكذلك سارت أندية ريال مدريد ودورتموند وتشلسي للظفر بخدمات ألفارو موراتا وماريو غوتزه وديفيد لويز مرة أخرى. فقد طغى على مدة الانتقالات الصيفية التي أسدل الستار عليها رسمياً قبل أيام قليلة، قيام بعض الأندية الأوربية بإعادة نجومها الراحلين عن صفوفها لفرق أخرى قبل سنوات عدة في مشهد لم يعتد عليه عشاق الساحرة المستديرة. وعادة، لا تعود الأندية الأوربية إلى استعادة خدمات لاعبيها السابق وتعتقد بأن صلاحيتهم وحقبتهم الكروية انتهت ولا يُمكن التعويل عليهم من جديد غير أن مريكاتو صيف هذا العام شهد بعض الاستثناءات.

أغلى صفقة بالتاريخ

واضطرت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لإيرام أغلى صفقة في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى في العالم من أجل الظفر مجدداً بخدمات متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا. وبعدما فرط مانشستر يونايتد بخدمات لاعبه الشاب مجاناً في عام 2012 حين رحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية للمدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، عاد النادي الإنكليزي العريق إلى خيار الدولي الفرنسي ولكن هذه المرة مقابل دفع 105 ملايين يورو لإعادته إلى قلعة أولد ترافورد علاوة على وجود 5 ملايين يورو كمتغيرات مالية.

لويز إلى ستامفورد بريدج

وفي الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً، عاد نادي تشلسي إلى خيار مدافعه البرازيلي السابق ديفيد لويز بعد رحيله عن قلعة ستامفورد بريدج إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في صيف عام 2014 مقابل 50 مليون يورو. وكان الفريق اللندني قد انتدب المدافع الدولي البرازيلي في يناير من عام 2011 آتياً من صفوف بنفيكا البرتغالي لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يعتمد عليه في ولايته التدريبية الثانية مع البلوز ما سمح له بالرحيل والمغادرة. وبعد موسمين مع العملاق الباريسي، أعطى المدرب الإيطالي الجديد للبلوز أنطونيو كونتي الضوء الأخضر لاستعادة خدمات ديفيد لويز قبل ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2016 وذلك من أجل تعزيز خطه الخلفي في ظل فشله في جلب مدافعيّ نابولي وميلان كوليبالي ورومانيولي.

عودة موراتا

وكان ريال مدريد الإسباني قد باع مهاجمه الشاب ألفارو موراتا إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس في انتقالات صيف عام 2014 مقابل 20 مليون يورو. ونظير تألقه ضمن صفوف فريق السيدة العجوز في الموسمين الماضيين، قرر النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز تفعيل خيار إعادة الشراء مقابل 30 مليون يورو ليستعيد ريال مدريد خدماته موراتا من أجل اللعب في قلعة سانتياغو برنابيو على الرغم من تواجد الدولي الفرنسي كريم بنزيما ما يدل على أهمية اللاعب الشاب في خطط المدرب زين الدين زيدان.

غوتزه عاد إلى فيستفاليا

وفي صيف عام 2013، قرر الجناح الدولي الألماني ماريو غوتزه الرحيل عن صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الذي كان يقوده المدرب يورغن كلوب من أجل اللعب تحت إمرة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا الذي وقع عقداً للتو مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2016 . ودفع بايرن ميونيخ الشرط الجزائي في عقد غوتزه المقدر بـ37 مليون يورو لكن غوارديولا لم يعتمد عليه أساسياً ولازم مقاعد البدلاء في أغلب المواسم الثلاثة الماضية على الرغم من قيادته ناسيونال مانشافت للفوز بنهائيات كأس العالم في البرازيل بفضل هدفه القاتل في شباك الأرجنتين في الأشواط الإضافية. ومع رحيل غوارديولا وقدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لم يتغير الحال كثيراً ليجد ماريو غوتزه نفسه أمام ضرورة خوض تحدٍ جديد وهو ما حدث بالفعل بعدما استعاده فريقه السابق ذو الألوان الصفراء والسوداء للانضمام إلى كتيبة المدرب توماس توخيل بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى 2020 مقابل 24.2 مليون يورو.

هوملز من دورتموند لبايرن

وفي صيف هذا العام، طوى المدافع الدولي الألماني ماتس هوملز صفحة تألقه مع بوروسيا دورتموند من أجل العودة من جديد إلى صفوف فريقه القديم-الجديد بايرن ميونيخ في صفقة كلفت الخزائن البافارية نحو 37 مليون يورو. وجمع بذلك بطل الثنائية في ألمانيا بين المدافعيّن الأساسييّن لـناسيونال مانشافت وهنا يدور الحديث حول جيروم بواتينغ إلى جوار الأنيق هوملز.

قواعد اللعب النظيف

على صعيد اخر استبعد نادي إنتر ميلان الإيطالي أسمي الوافدين الجديدين البرتغالي جواو ماريو و البرازيلي غابيغول من قائمته الرسمية التي سيشارك بها في مسابقة الدوري الأوربي لكرة القدم (يوربا ليغ) للموسم الجاري (2016-2017)، وذلك تجنباً لعقوبة الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف. وكان إنتر ميلان يعاني من قيود قواعد الاتحاد الأوربي لكرة القدم، وعندما قام الملاك الجديد الممثلين في شركة سونينج الصينية بضخ 70 مليون يورو للتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي جواو ماريو، من سبورتينغ لشبونة البرتغالي و المهاجم البرازيلي غابي غول من سانتوس البرازيلي، أثار هذا الأمر علامات الاستفهام، لكن وبغيابهما عن قائمة اليويفا، فإنّه تأكد الآن أنّ النادي الإيطالي وجد الطريقة المناسبة لتفادي التعرض لعقوبة خرق القوانين. وقام انتر ميلان إبعاد أسماء أخرى غير متوقعة على غرار المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش والفرنسي جيوفري كوندوغبيا ، وبالمقابل فقد ضمت القائمة الأوربية لإنتر ميلان اللاعبين الجدد، الإيطالي أنطونيو كاندريفا والأرجنتينيين ايفير بانيجا وكريستيان آنسالدي. وفيما يلي قائمة انتر ميلان الأوربية : ماركو أندريولي – كريستيان آنسالدي – إيفير بانيجا – توماسو بيرني – جوناثان بيابياني – مارسيلو بروزوفيتش – أنتونيو كاندريفا – خوان بابلو كاريزو – إيدير – دانيلو دامبروسو – سمير هاندانوفيتش – ماورو إيكاردي – غاري ميديل – فيليبي ميلو – جواو ميراندا – خيسون موريو – يوتو ناغاتومو – رودريغو بالاسيو – إيفان بيريسيتش – أندريا رانوكيا – دافيد سانتون.