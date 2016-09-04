– September 4, 2016

بديل ميسي صداع في رأس مدرّب الأرجنتين

{ الارجنتين – وكالات: ما زال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إدجاردو باوزا، في حيرة حول اختيار بديل القائد ليونيل ميسي الذي سيغيب عن مواجهة فنزويلا، يوم بعد غدا الثلاثاء للإصابة، حيث أن الاختيار سيكون بين الثنائي نيكولاس جايتان أو إيريك لاميلا. وسيحل منتخب الأرجنتين، ضيفًا على فنزويلا، في إطار الجولة الثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبعد غياب نجم برشلونة الإسباني، بداعي الإصابة بالتهابات في منطقة الحوض تعرض لها خلال المباراة الماضية أمام أوروجواي، استخدم باوزا المران الصباحي من أجل البحث عن البديل الأفضل للمواجهة المقبلة. واعتمد المدرب، في بداية مران اول امس السبت، على جايتان في خط الوسط، ثم قرر الاعتماد على لاميلا فيما بعد، في الوقت الذي سيشغل فيه إيبر بانيجا مكان الموقوف عن لقاء فنزويلا، باولو ديبالا، لتعرضه للطرد خلال مباراة أوروجواي.

ومن المنتظر ألا يخرج تشكيل راقصي التانجو عن التالي: سرجيو روميرو، وبابلو زاباليتا، ونيكولاس أوتاميندي، وراميرو فونيس موري، وإيمانويل ماس، ولوكاس بيجليا، وماسكيرانو، وإيبر بانيجا، ونيكولاس جايتان، وإيريك لاميلا، ودي ماريا، ولوكاس براتو. وتحتل الأرجنتين صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما تقبع فنزويلا في القاع برصيد نقطة وحيدة.