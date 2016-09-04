– September 4, 2016

مفاجآت كبيرة في قوائم كأس الإتحاد

شفاينشتايغر وماريو وتوريه أبرز الغائبين عن بطولات يويفا

{ باريس – وكالات: شهدت قوائم الأندية الأوربية المشاركة في بطولات الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) هذا الموسم مفاجآت كبيرة باستبعاد أسماء ذات ثقل وعلى رأسها الثلاثي يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي، والألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب مانشستر يونايتد، والبرتغالي جواو ماريو، المنتقل حديثا لصفوف إنتر ميلان الإيطالي. وضمت القائمة أيضا أسماء بحجم المهاجم جابرييل باربوسا ‘جابيجول’، الحاصل على ذهبية الأولمبياد مع منتخب البرازيل، والفرنسي جيوفري كوندوبيا، لاعب إشبيلية السابق وإنتر ميلان الحالي، والمونتنيجري ستيفان يوفيتيتش والسويسري ستيفان ليشتستاينر. وإذا كان استبعاد كل من توريه وشفاينشتايجر متعلق بقرار فني، فإن الأمر مغاير بالنسبة للبعض الآخر بسبب لوائح اليويفا المتعلقة بـقواعد اللعب المالي النظيف، وهو الذي ينطبق على إنتر ميلان الذي لم يستطع تسجيل صفقاته الجديدة لهذا السبب. وبعدما كان اللاعب الإيفواري بمثابة رمانة الميزان في خط وسط السيتيزنس خلال السنوات الماضية، فمنذ قدوم الإسباني بيب جوارديولا لتدريب الفريق بداية الموسم الجاري، جعل توريه يتوارى خلف الأنظار ويبتعد تدريجيا عن المشاركة. وفضل جوارديولا الاعتماد على الشاب فابيان ديلف في هذا المركز، على الرغم من عدم امتلاكه خبرة كبيرة حيث خاض بالكاد ست مباريات في دوري الأبطال، في الوقت الذي شارك فيه توريه في أكثر من 84 لقاء، واعتلى منصات التتويج في عام 2009 مع فريقه السابق برشلونة الإسباني وتحديدًا تحت إمرة جوارديولا. ولم يكن حال الثنائي شفاينشتايجر وليشتستاينر أفضل من توريه ودفعتهما الظروف للجلوس في المدرجات كالمشجعين ومتابعه زملائهم داخل الملعب بعد تعاقد فريقيهما مع صفقات من العيار الثقيل. وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، واضحًا منذ قدومه على مقعد المدير الفني باستبعاد قائد المنتخب الألماني سابقا من حساباته وأخرجه من قائمة الـ23 لاعبا التي ستشارك في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوربي. أما ليشتستاينر، الفائز بلقب السيري آ مع البيانكونيري لخمسة مواسم متتالية، ففقد مكانه كأساسي لحساب البرازيلي داني ألفيس بعدما كان اللاعب رقم واحد في هذا المركز. وليس هذا فحسب بل أن اللاعب السويسري الدولي خرج تقريبا من حسابات المدير الفني، ماسيمليانو أليجري، بعد استعادة خدمات الكولومبي خوان جييرمو كوادرادو من جديد. أما إنتر ميلان، فلن يكن بمقدوره الاستفادة من خدمات صفقاته الجديدة وعلى رأسها البرتغالي جواو ماريو، بطل أوربا مع منتخب بلاده، والمهاجم البرازيلي الواعد جابرييل باربوسا، بعد أن كلفت الصفقتان خزينة النيراتزوري نحو 72 مليون يورو. ولكن الأمر لا يتعلق في هذه الحالة بأي قرار فني، ولكن بقواعد اليويفا المتعلقة باللعب المالي النظيف. وتم معاقبة الإنتر في موسم 2014-15 بغرامة قدرها 20 مليون يورو وحرمانه من تسجيل أي لاعب لم يتم تعويض ضمه بخروج آخر بنفس القيمة. وأنفق النادي الإيطالي في خلال العامين الماضيين نحو 215 مليون يورو ودخل خزينته 90 مليون فقط، وهو ما يجعل إمكانية تسجيل كل من ماريو، 45 مليون يورو، وباربوسا، 27 مليون، وحتى يوفيتيتش، 17 مليون، وكوندوبيا، 31 مليون، أمرا مستحيلا. ولهذا، فإن المدرب الهولندي الجديد فرانك دي بوير سيضطر للاعتماد على 5 لاعبين فقط في خط الوسط خلال مرحلة دور المجموعات وهم البرازيلي فيليبي ميلو والأرجنتيني إيفر بانيجا والتشيلي جاري ميديل والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري أساني ديمويا جنوكوري. وفي الوقت الذي شكلت فيه هذه الغيابات مفاجآت صادمة، كانت هناك أسماء مفاجئة ستظهر في قوائم أنديتها مثل الإيطالي أليسيو تشيرشي أو الأوروجوائي، الذي يمتلك جواز سفر إيطالي، نيكولاس سكياباكاسي (17 عاما)، والثنائي ظهرا في قائمة أتلتيكو مدريد الإسباني. وعلى الرغم من أن تشيرشي ما زال في طور التعافي من إصابة غضروف الركبة ولم يكن مطلقا في حسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني، إلا أنه سيكون جاهزا، حال قرر الـتشولو الاستعانة به، خلال مواجهات بايرن ميونيخ الألماني وروستوف الروسي وأيندهوفن الهولندي في دوري الأبطال.