دبابات تركية تدخل الاراضي السورية وتفتح جبهة جديدة

– September 3, 2016

انقرة-

دخلت الدبابات المدينة من مدينة كيليس التركية لدعم مقاتلي المعارضة السورية بعد طرد الجهاديين من عدد من قرى المنطقة خلال عملية “درع الفرات” التي بدأت في 24 اب/اغسطس، وفق وكالة انباء الاناضول.

ودخلت 20 دبابة على الاقل، وخمس ناقلات جند مدرعة، وشاحنات وغيرها من العربات المدرعة عبر الحدود، بحسب ما افادت وكالة دوغان للانباء.

واستهدفت مدافع فيرتينا هاوتزر التركية مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية مع تقدم الكتيبة المدرعة الجديدة، بحسب الوكالة.

وكانت العملية التي بداتها تركيا الشهر الماضي الاوسع خلال الحرب السورية المستمرة منذ اكثر من خمسة اعوام، وهدفها طرد تنظيم الدولة الاسلامية من المناطق الحدودية ووقف تقدم المقاتلين الاكراد غربا.

وصرح احمد عثمان القيادي في “فرقة السلطان مراد” المسلحة الموالية لتركيا، لوكالة فرانس برس في بيروت “الاعمال حاليا تدور على الاطراف الشرقية والجنوبية للراعي باتجاه القرى التي تم تحريرها من داعش غرب جرابلس”.

واضاف “هذه هي المرحلة الاولى والهدف منها طرد داعش من المنطقة الحدودية بين الراعي وجرابلس قبل التقدم جنوبا باتجاه الباب (معقل تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب) ومنبج (الواقعة تحت سيطرة فصائل مدعومة من الاكراد)”.

وعقب نجاح الاكراد في منبج اعلنوا نيتهم التقدم وربط “كانتونين” اخرين يسيطرون عليهما في شمال سوريا هما كوباني وعفرين.

الا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الجمعة ان تركيا لن تسمح للاكراد بانشاء “ممر ارهاب”.

-استعادة قرى –

تعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردي منظمة ارهابية ترتبط بحزب العمال الكردستاني الانفصالي في جنوب شرق تركيا، الا ان الولايات المتحدة امدت هذه القوات بالتدريب والمعدات.

وتسبب التدخل التركي في سوريا الشهر الماضي بتعقيد الامور بشكل اكبر في الحرب السورية المعقدة اساسا، حيث تدعم انقرة وواشنطن جماعات مختلفة تسعى الى استعادة السيطرة على مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.

وخلال 14 ساعة في 24 اب/اغسطس استعادت فصائل سورية معارضة بدعم من تركيا مدينة جرابلس الحدودية من تنظيم الدولة الاسلامية وواصلت تحقيق مكاسب في القرى المجاورة.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت ان هذه الفصائل سيطرت على ثلاث قرى قرب الحدود، اثنتين على جبهة جرابلس، واخرى على جبهة الراعي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الفصائل المعارضة بدعم تركي “تحاول ان تستعيد السيطرة من تنظيم الدولة الاسلامية على المنطقة الحدودية بين الراعي وجرابلس”.

ودمرت الضربات التركية الجمعة ثلاثة مبان يستخدمها التنظيم المتطرف في قريتي الغندورية وعرب عزة على بعد حوالى 30 كلم غرب جرابلس، بحسب ما افاد الجيش التركي في بيان.

واضاف الجيش ان المعارضة السورية المسلحة تسيطر على المنطقة المحيطة بالغندورية.

كما شنت تركيا غارات على وحدات حماية الشعب الكردي شمال منبج التي سيطر عليها الاكراد الشهر الماضي.