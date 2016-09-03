– September 3, 2016

زعيم التيار يدشّن إنتهاء مرحلة التوقّف عن التظاهر بتصعيد في نوعية المواجهة

دعوة الصدر للإضراب تثير الخلافات بين نواب الأحرار وكتلتي المواطن والقانون

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أثارت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الإضراب عن الدوام وعن الطعام لمدة يومين خلافات بين نواب كتلة الاحرار ونظرائهم في كتلتي دولة القانون والمواطن، ففيما رأى المعارضون ان هذه الدعوة تخالف الدستور، أكد المؤيدون ان الدستور لايقيد الاصلاح وهذه الدعوة تأتي في اطار الاصلاح.وكان الصدر قد منع في 30 تموز الماضي أنصاره من التظاهر لمدة شهر لاسباب أهمها أن لا تكون التظاهرات حكرا على الصدريين، ومع انتهاء المدة المقررة ، دعا الى إضراب الموظفين عن الدوام الرسمي اليوم الاحد وغداً الاثنين والإضراب عن الطعام من الجمعة الى الاحد. ورداً على تصريح النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر الذي رأى ان مثل هذه الدعوة (انقلاب على الدستور)، قال النائب عن كتلة الأحرار علي شويليه في تصريح أن (الدستور شيء خاص، والصدر أب للعراقيين وما يطلبه هو الاصلاح وهو شيء عام، والخاص لا يقيد العام)، مضيفاً ان (عملية الاضراب التي دعا اليها الصدر تهدف الى انتشال العراق من المفسدين)، لافتاً الى أن (المرجع الديني هو أب لكل العراقيين، والمرجع والقائد هو من وضع وقوَم الدستور). ودعا شويليه النواب الذين يعارضون دعوة الصدر الى أن (يساعدوا على انتشال العراق من المفسدين ضمن الدستور وليس التجاوز عليه لخدمة المفسدين).في المقابل، اكد النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي ان القانون العراقي لا يسمح بالدعوة للاضراب.واوضح في تصريح ان (القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة للإضراب، ويتحتم على الحكومة العراقية الإخذ بالحسبان تلك الدعوات وتنفيذ الاصلاحات الممكنة)، مضيفاً أن (إضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة)، مستدركاً أن (دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين). بدوره، رأى جعفر ان دعوة الصدر للإضراب عن الدوام والطعام (انقلاب على الدستور). ورجح في تصريح أن يؤدي الاضراب عن الدوام إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة، داعياً الحكومة إلى عقد اجتماع مع كتلة الأحرار النيابية لمناقشة الموضوع.

وكان الصدر قد قال في بيان اصدره اول امس (بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزاما علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فلا زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون بابا لإنهاء الفساد)، داعياً الى(إضراب الموظفين كافة، عدا الاجهزة الامنية، عن الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين المصادفين 4 و5 أيلول والبقاء امام دوائرهم لتمشية الامور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة مع الامكان، وكذا يستثنى أماكن الامتحانات، وبذلك يثبت ان الاصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارج الحكومة)، موضحاً أن المشمولين بالدعوة هم (الشعب العراقي عامة والمتعاطفون مع الاصلاح خاصة، وبالاخص التيار الصدري المجاهد والطالب للإصلاح الخاص والعام). ودعا في بيانه الى (إضراب المواطنين الاحبة عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة المصادف التاسع من أيلول الحالي بعد انتهاء صلاة الجمعة حتى صباح يوم الاحد المصادف الحادي عشر من الشهر نفسه ، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية).

ولم يكتف الصدر بذلك وانما طالب بـ(العمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان الفاسد في الحكومة لا يمثلني وذلك ابتداء من يوم 10 أيلول الى آخر الشهر الجاري).