– September 3, 2016

مكتب السيستاني والوقف السني يعلنان الأثنين عيد الأضحى

بغداد – شيماء عادل

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني وديوان الوقف السني ان اول ايام عيد الاضحى المبارك سيكون يوم الاثنين المقبل تزامنا مع اعلان السعودية عن اول ايام العيد. وقال المكتب الاعلامي للوقف السني لـ(الزمان) امس انه (نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي لذا حددت لجنة تحديد اوائل الاشهر الهجرية في الوقف ان الثاني من شهر ايلول الجاري يعد مكملا لشهر ذو القعدة). واضاف انه (تم تحديد الثالث من الشهر الجاري اول ايام شهر ذي الحجة وبالتالي سيكون يوم الوقوف على عرفة يوم الاحد المقبل في الحادي عشر من الشهر الجاري). واوضح المكتب ان (اول ايام عيد الاضحى سيكون الاثنين المقبل المصادف 12 من الشهر ذاته). كما أعلن مكتب السيستاني عن ثبوت الرؤية الشرعية لشهر ذي الحجة ليكون اول ايام عيد الأضحى الاثنين المقبل بالتزامن مع إعلان السعودية عن أول أيام العيد. وقال المكتب في بيان امس إن (اول ايام العيد هو الاثنين المقبل). وكانت المحكمة العليا السعودية قد أعلنت عن ان (الوقوف بعرفة سيكون يوم الأحد المقبل فيما سيكون يوم الاثنين الذي يليه أول أيام عيد الأضحى).وهذه هي المرة الثانية التي تتطابق الرؤية في مراقبة الهلال الاولى كانت في رؤية شهر شوال لعيد الفطر المبارك والثانية في الرؤية الحالية لهلال عيد الاضحى .الى ذلك اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء استكمال استعداداتها لاستقبال جموع الزائرين الذين سيفدون لمرقد الإمام الحسين عليه السلام لأداء الزيارة في يوم عرفة.وقالت العتبة في بيان امس أن (الاستعدادات تشمل جميع الاصعدة الامنية والخدمية وان اقسام العتبة تعلن جاهزيتها لاستقبال الجموع المليونية التي ستفد للمحافظة) وأضاف (وعلى الصعيد الخدمي اعلنت الاقسام الخدمية جاهزيتها من خلال توفير عجلات لنقل الزائرين داخل القطوعات الامنية بشكل متواصل ومجاني، اضافة الى تهيأة اماكن مخصصة للزائرين).