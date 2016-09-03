– September 3, 2016

تحرير طفلة وإنقاذ إمرأة من الإنتحار في البصرة وبغداد

البصرة ـ الزمان

بغداد ـ محمد الصالحي

حررت مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في محافظة البصرة بالتعاون مع خلية الصقور الإستخبارية طفلة مختطفة والقت القبض على الخاطفين.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان امس ان (مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في البصرة بالتعاون مع خلية الصقور الإستخبارية تمكنتا من تحرير طفلة مختطفة والقت القبض على الخاطفين في المحافظة بعد جهود في الرصد والمراقبة ادت الى معرفة جميع افراد العصابة التي تمتهن السطو والخطف وتم الاستدلال على اماكن وجودهم ومخابئهم).واشار معن الى ان (ابطال الفريق التكتيكي توجهوا في عملية نوعية من تحرير الطفلة المختطفة ـ ز . ل . ع ـ التي تم اخطافها بالقرب من منزل ذويها في البراضعية) لافتا الى ان (العملية جاءت بعد جهود استمرت اياما في تعقب افراد العصابة التي مارست عمليات عدة للخطف والسطو المسلح وتم تفتيش اوكارهم في منطقة الطويسة ومنطقة اليوبة الواقعة في ناحية الفيحاء).وافاد بان (جهود استخبارات البصرة وبسالة الفريق التكتيكي وبعد جهد حثيث و مستمر تكللت بالنجاح بعد القاء القبض على جميع اعضاء العصابة الخمسة).وقال معن في بيان اخر ان (دوريات شرطة نجدة الكرادة ببغداد تمكنت من انقاذ امرأة في نهاية عقدها الرابع حاولت الانتحار من جسر الجادرية).واضاف (تبين ان مشاكل عائلية دفعتها لهذا الفعل).