– September 3, 2016



رسول وصالح يبلوران مركز قرار في الوطني الكردستاني

بغداد – قصي منذر

بدأ المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بالتحرك لمعالجة الخلافات التي ظهرت مؤخراً بعد عودة نائبي الامين العام للإتحاد كوسرت رسول وبرهم صالح للعمل في مقر المكتب السياسي وانشاء مركز للقرار. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لطيف نيروى في تصريح امس إن (المجلس المركزي للإتحاد بدأ بالتحرك لمعالجة الخلافات التي ظهرت مؤخراً بين نائبي الأمين العام وعدد من القياديين من جهة وأعضاء المكتب السياسي من جهة أخرى). مبيناً أن (المجلس لمس مرونة والإستعداد لإتخاذ خطوات إيجابية لمعالجة المشاكل بين الطرفين).وأضاف نيروي أن (الطرفين شددا على أن يكون عقد مؤتمر الإتحاد هو الأساس لحل جميع المشاكل). لافتاً إلى أن (الخلافات التي شهدتها مؤخرا قادة الإتحاد الوطني شكلت إهتماما ملحوظا لدى أطراف دولية وإقليمية للمساهمة في معالجة الخلافات). من جانبه قال مصدر في تصريح امس ان (عودة رسول وصالح الى المكتب السياسي تهدف الى ايصال رسالة بأنهما يملكان الشرعية وانهما ليسا خارج الاتحاد). واضاف (انهما باشرا باستقبال الوفد الايراني الذي وصل الى السليمانية يوم الجمعة الماضية). مشيرا الى ان (هذه الخطوة جاءت بعد اقل من يومين من اعلان رسول وصالح عن انشاء مركز القرار في الاتحاد).وأعلنت قوات الوحدة 70 في البيشمركة التابعة للإتحاد عن أنها لن تكون طرفا في الخلافات الداخلية للإتحاد . وقالت القيادة في بيان امس إنه (تقرر عدم ادخال قوات 70 في البيشمركة طرفا في الخلافات الداخلية للإتحاد بل ستكون قوة ضغط لتحقيق الوحدة داخل الإتحاد). وكشف القيادي في الإتحاد سعدي أحمد بيرة عن وجود تواصل إيراني إمريكي مع قيادات الإتحاد بشأن معالجة الخلافات الداخلية. وقال بيرة في مؤتمر صحفي امس ان (الإيرانيين والأمريكيين متواصلون معنا بشأن معالجة الخلافات الداخلية التي ظهرت مؤخرا).

ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على معلومات اضافية برغم الاتصالات بنواب الاتحاد الا الطالباني وبيستون عادل اللذين قالا (ليس لدينا اية معلومات بشان الموضوع). اضافة الى تأكيد النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب (عدم معرفتها بتفاصيل ما جرى) وعدم رد اعضاء حركة تغيير على الاتصالات الهاتفية. من جانب اخر اعاد متظاهرون من اهالي ناحية قره هنجير التابعة لمحافظة كركوك فتح طريق كركوك – السليمانية بعد ساعات على قطعه احتجاجاَ على انقطاع التيار الكهربائي.وقال مدير الناحية أفيستا محمد في تصريح امس ان (عشرات المواطنين من سكنة الناحية تظاهروا وقطعوا الطريق الرئيسي بين كركوك والسليمانية المار بالناحية احتجاجا على كثرة انقطاع التيار الكهربائي عن الناحية و45 قرية تابعة لها).واضاف ان (الناحية وجميع قراها معروف عن ابنائها بأنهم حريصون على عدم الاسراف). مشيرا الى ان (الطاقة الكهربائية كانت تجهز للناحية بنحو 20 ساعة في اليوم).ودعا محمد المحافظ نجم الدين كريم ومدير توزيع كهرباء المحافظة يالجين مهدي رشيد الى (اعادة تخصيص واحد ميكا بايت من عموم الطاقة التي تساعد الناحية و45 قرية من اجل ديمومة الطاقة الكهربائية). موضحا ان (الطريق اعيد فتحه من المتظاهرين بعد تسلمنا مطالبهم التي تؤكد ضرورة اعادة تجهيز الكهرباء للناحية وقراها).