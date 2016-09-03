– September 3, 2016

جد لأربعين حفيداً ماليزي يتجاوز التسعين يحقق حلم الحج

مكة المكرمة – الزمان

اعرب ماليزي تجاوز التسعين من عمره عن سعادته لأدائه فريضة الحج وتحقيقه حلم عمره بعد ان اصبح لديه 40 حفيداً. واتيحت فرصة أداء فريضة الحج اخيراً للمعمر الماليزي ياسو أحمد، بعدما بلغ 92 عاما من العمر، ويرافقه خلال أداء المناسك حفيده عمران لطيف البالغ من العمر 52 عاما. وياسو أب لخمس بنات وجد لأربعين حفيدا، هو أكبر الحجاج الماليزيين عمراً في موسم الحج لهذا العام. وأبدى المعمر الماليزي سعادته الغامرة لحصوله على فرصة أداء فريضة الحج في هذا العمر المتأخر، مع حفيده. وقال ف يتصريح للصحافة السعودية (إنه بدأ بادخار الأموال التي يكتسبها من أعماله في إحدى القرى عن طريق حسابه لقنصلية ماليزيا العامة لشؤون الحج).وحتى يثبت ياسو أنه ما زال في صحة جيدة بدنياً وعقلياً، انطلق في الجري، وقام بترتيل سورة يس في نهاية مقابلة إعلامية.