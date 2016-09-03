– September 3, 2016

هلع وتبادل تطمينات إثر إنفجار مخزن عتاد وذخائر في بغداد

مطالب بتعويض المتضررين وإخلاء المناطق من المظاهر العسكرية

بغداد – علي الموسوي

تبادل مواطنون من اهالي بغداد الاتصالات الهاتفية للإطمئنان اثر اصابتهم بالهلع بعد سماع دوي انفجارات لم يعرف مصدرها في البداية وسط توارد انباء عن تفجيرات انتحارية وقصف هاونات في العاصمة قبل ان تكشف مصادر عن انفجار مخزن اسلحة لاحدى الجهات المسلحة في منطقة العبيدي.

وقال مواطنون لـ (الزمان) امس ان (الاجهزة الامنية لا تعلم بوجود مخازن سلاح في بغداد تعود لبعض الفصائل المسلحة والاحزاب السياسية المتنفذة ما يعكس حجم الخرق الامني).واضافوا ان (الانفجار نتج عنه تدمير اكثر من عشر بنايات في اطراف المخزن ضمنها 8 منازل سقطت على رؤوس ساكنيها).مطالبين (الاجهزة الامنية بالكشف عن ملابسات الحادث وعدم اصدار تصريحات خجولة والتقليل من حجم الكارثة والاضرار البشرية والمادية).وتساءل الموطنون (من سيعوض تلك الاسر المنكوبة ؟ ولماذا لم تعلن اي جهة عائدية كدس الاسلحة في المنطقة السكنية والذي تسبب انفجاره بأستشهاد 12 شخصا واصابة اخرين بجروح).وقال المحلل العسكري عماد علو لـ (الزمان) امس ان (ماجرى هو استهزاء بارواح المواطنين الامنين ويثير الكثير من علامات الاستفهام بشان وجود مخزن للصواريخ والعبوات في داخل بغداد وما هو الغرض الحقيقي من انشاء المخزن بعيدا عن الجبهات كما هو معتاد).واضاف ان (جميع المخازن وفق القانون العسكري توضع بالقرب من جبهات القتال وبعيدا عن الاحياء السكنية لسرعة ايصال السلاح الى الجنود وابعاد الخطر عن المدنيين ). وتابع ان ( خزن الاسلحة يحتاج الى مختصين في هذا الشان من حيث توفير الظروف الملائمة من درجات الحرارة وكذلك عدم ضغط اوزان السلا ح وتكديسها في مكان واحد ما يسبب احتكاكا وانفجارا).مؤكدا ان ( بيان قيادة عمليات بغداد بسيط جدا ولا يمتلك الجرأة الكافية لاعلان من هو المتسبب ولمن تعود الاسلحة وكذلك حجم الدمار الذي وقع في الاحياء المجاورة نتيجة انطلاق المقذوفات ووقوعها على المناطق المجاورة).ودعا علو القوات الامنية الى (منع اي فصيل مسلح او حزب من تكديس السلاح في بغداد لما له من خطر على الامن القومي في البلد وكذلك خطر على المواطنين).مشيرا الى ان (نظرية استهداف احد الخصوم للمخزن مرجحة ايضا وبقوة وذلك لاضعاف الفصيل وتسقيطه شعبيا لانه تسبب بازهاق الارواح وتدمير ممتلكات المواطنين او قد يكون سبب التفجير سوء خزن).وقالت مصادر امس ان (الانفجارات التي سمع دويها اول امس نتجت بفعل الحريق الذي خلف تسعة شهداء و16 جريحا فضلا عن إحداث أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية).وبينت ان (انفجار المخزن ادى الى انطلاق قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا سقطت على ثماني مناطق هي الباوية والمعامل والكمالية وحي البتول والعماري والعبيدي والمشتل والفضيلية). منوهة الى أن (الاضرار طالت منازل سكنية واسواق شعبية ومحال تجارية ضمن تلك المناطق فضلا عن احتراق عجلات مدنية).فيما قال مصدر ان ( الانفجارات نجمت عن مشكلة حصلت داخل مخزن أسلحة وعتاد تابع للحشد الشعبي قرب حسينية العبيدي في منطقة العبيدي ما أسفر عن انطلاق قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا بشكل عشوائي وسقوطها في مناطق العبيدي والمشتل والفضيلية). وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان مقتضب امس إن (الانفجارات التي سمع دويها في العديد مناطق بغداد نجمت عن انفجار كدس عتاد شرقي بغداد).ولم يفصح المتحدث عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، لكنه أشار الى (حصول إصابات في صفوف المدنيين).ودعا محافظ بغداد علي محسن التميمي رئاسة الوزراء إلى منع الحشد الشعبي من تخزين السلاح داخل المدن، فيما طالب بإرسال لجان تعويض لجرد الاضرار المادية التي خلفها انفجار كدس العتاد في منطقة العبيدي.وقال التميمي في بيان تلقته (الزمان) امس انه ( يطالب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي بمنع اي فصيل مسلح ينتمي للحشد من تخزين السلاح داخل المدن).واوعز التميمي (بإرسال لجان التعويض لجرد الأضرار المادية). محذرا من (تكرار هذه الحادثة مستقبلا).وفقا للبيان.