– September 3, 2016

قصف عراقي وتحالفي يدمّر مواقع داعش ويسقط عشرات القتلى

حديثة تستغيث إثر تطويقها وإرتفاع حصيلة إعتداء مطيبيجة

بغداد – محمد الصالحي

قتل العشرات من عناصر تنظيم داعش في محافظتي نينوى والانبار بعد ان قصفت القوة الجوية وطيران التحالف الدولي أوكار وقوافل التنظيم , فيما تمكنت القوات الامنية من صد تعرضات عدة في قواطع عمليات التطهير.وقال مسؤول اعلام مركز تنظيمات نينوى التابع للاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي في تصريح امس ان (طائرات التحالف الدولي قصفت رتلاً لداعش في المنطقة الصناعية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل اضافة الى سيارة تابعة للإرهابيين في ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور و6 غارت جوية على أوكار الإرهابيين في قرى خرابة سلطان التابعة لناحية نمرود ووكرا للإرهابيين في ناحية العياضية فضلا على قصف معسكر الكسك وسايلو الوائلية وقرية العاشق في قضاء تلعفر).مبينا ان (القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر داعش بينهم ما يسمى بالقائد الميداني لما يسمى بولاية نينوى الارهابي حاضر محمد علي حسن الصقلاوي واصابة عدد آخر من الارهابيين بجروح).وفي الانبار قال قائد الحشد الشعبي في ناحية عامرية الفلوجة العميد خميس العيساوي في تصريح امس ان (الناحية احتفلت بمناسبة تخرج الدورة التطويرية الاولى لمقاتلي العشائر المنتفضة ضد داعش من ابناء عشائر المنطقة الغربية بحضور عدد من القادة الامنيين المشرفين على القطعات العسكرية وشيوخ ووجهاء المحافظة المتصدين لداعش).واضاف أن (المتخرجين تلقوا على مدى 30 يوما تدريبات شاقة على كيفية استخدام الاسلحة ومهاجمة الجماعات الارهابية وكيفية التعامل مع العدو في الحالات الحرجة وتفكيك العبوات الناسفة والمواد المتفجرة فضلا عن دروس في اللياقة البدنية واحترام الاوامر العسكرية وتطبيقها بشكل دقيق). واوضح العيساوي ان (عدد المتخرجين بلغ350 مقاتلا سيتم توزيعهم بين الوحدات العسكرية تمهيدا لمسك الارض في المناطق المحررة بالتزامن مع عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناها في الكرمة والصقلاوية).وقال رئيس مجلس قضاء حديثة خالد سلمان في تصريح امس ان (معلومات استخبارية وصلت الى القوات الأمنية تفيد بوجود تحشيدات لداعش على محيط القضاء من الجهتين الغربية والشرقية).وتابع أن (القوات الأمنية والعشائر انتشروا بالسواتر واتخذوا إجراءات أمنية مشددة لحماية القضاء تحسبا لأي اعتداء).ولفت الى أن (طيران الجيش قصف تحشيدات لداعش في محيط حديثة من الجهتين وأوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي فضلا عن تدمير عدد من الياتهم).وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش وضع عددا من العبوات الناسفة في مشروع ماء آباء الضبعة ما ادى الى تدميره بالكامل).ملفتا الى أن (تفجير المشروع له تأثير كبير على مدينة الرطبة لانه يتسبب بقطع الماء عن بعض المناطق في القضاء رغم وجود البدائل).وقال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي تمكن من قصف أربعة ابنية يستخدمها التنظيم كمواقع لتجمعات عناصره في جزيرة الرمادي).واضاف ان (القصف اسفر عن تدميرها وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها).وتابع ان (طيران التحالف قصف عجلة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة البوذياب بالرمادي ما ادى الى تدمير العجلة وقتل الانتحاري بداخلها)

.وقال اعلام قيادة عمليات الانبار في بيان امس ان (طائرات التحالف تمكنت من خلال ضربات جوية من قتل 18 عنصرا من داعش وتدمير عجلة كيا بيك اب نوع بنكو تحمل أحادية 23 ملمتر).واضاف ان (القصف دمر مستودع للأسلحة ووكراً للإرهابيين فضلا عن تدمير هاون في منطقة البو عساف والبو علي الجاسم والعكبة غرب مدينة الرمادي).وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد امس ان ( كتيبة هندسة ميدان فرقة التدخل السريع الأولى تمكنت من معالجة 30 عبوة ناسفة فيما تمكنت قوة من العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة و250 عبوة ناسفة وعجلة مفخخة تم تفكيكها).

واشار الى ان (قوة من لواء المشاة الثالث تمكنت من العثور على 35 عبوة ناسفة ومساطر تفجير ومواد متفجرة في منطقة الجغيفي الثانية ضمن قاطع الفلوجة كما قامت قوة من كتيبة هندسة ميدان فرقة 14 من معالجة 23 عبوة ناسفة، تطهير طريق بطول 3000 متر، ضمن قاطع غرب بغداد).واشار البيان إلى ان (قوة من الفوج الثاني من اللواء 45 ضمن قيادة عمليات شمال بغداد نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة الضابطية نتج عنه العثور على عبوة ناسفة واربع مساطر تفجير تم رفعها بدون حادث). مبينا ان (قوة من اللواء 23 في الفرقة 17 ضبطت وفككت عبوتين ناسفتين في منطقة الختيمية كما تم ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين وقذيفة مدفع من قبل قوة من اللواء 55 في منطقة كراغول جنوبي بغداد).وفي صلاح الدين اعلن المحافظ احمد الجبوري الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الهجوم الذي تعرضت له منطقة مطيبيجة.وكان المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي قد ذكر في بيان ان (قوة ارهابية هاجمت ومن أربع محاور منطقة مطيببجة الواقعة بالقرب من ناحية الضلوعية واستهدفت نقاط انتشار فوج مغاوير البصرة التابع لعمليات سامراء الذي تنتشر معه قوة من حشد جبور في الضلوعية ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من منتسبي الجيش وأفراد الحشد).ملفتا الى ان (حصيلة الاعتداء غير منتهية لوعورة المنطقة وكثرة القصب فيها ووجود المئات من العبوات الناسفة المزروعة فيها).منوها الى (وجود اكثر من 30 شخصا بين شهيد وجريح ويحتمل ارتفاع العدد).وكان رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي قد استقبل الملحق العسكري الايراني العقيد مصطفى مراديان.وذكر الغانمي في بيان لوزارة الدفاع ان (علاقات ومصالح مشتركة تربطنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات ولاسيما العسكرية وقد اثبتت انها في مقدمة الدول التي قدمت الاستشارة والمساعدة الى العراق وكان لها دور فاعل في تحقيق الانتصارات على داعش).