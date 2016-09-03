– September 3, 2016

إنطباعات عن شعب اليابان في قصص عراقية.. نهايات مفتوحة على تعدد التأويل

نجم الجابري

عن مؤسسة دار الصادق الثقافية في بابل صدر للكاتب الصحفي كاظم الحناوي مجموعته القصصية الاولى (مرحبا شعب اليابان) بـ 125 صفحة من الحجم الكبير احتوت المجموعة على خمسة وعشرين قصة قصيرة.تعتبر المجموعة ثاني اصدار للكاتب بعد كتابه آخر أسواق أوروك الذي طبع على نفقة وزارة الثقافة بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013 عن دار ميزوبوتاميا.تعد مجموعته من اعمال المذكرات والسيرة الذاتية ففيها احلام ومحطات وبيوت وخيمة فيها السيد والشيخ وستائر من خشب عزف الحناوي مع بطل اوروك وقُبًل تيتانا قٌبلة الحب الابدي.ذرف الدموع على الوطن في رحلة عن ذكرى وغادر بيوت الطين من نقطة انتظاره في سيطرة الجيش مرورا بمناطق ومجالس توقف عند البريد الشخصي للغربة ورحب بشعب اليابان وكان هدف الكويت اصاب منه مأخذا اما حكاية هند فهي حكاية اخرى يبصم فيها الحناوي ويعلن عن مولد كاتب قصة جديدة من طراز خاص لها نكهة عذبة جاء من اوروك حيث انبثقت الحياة في هذا العالم عاش رحلة بين مدن شتى حتى استقرت به الدنيا ولم يستقر مارس مشاكسة كبيرة في سرده العذاب فتارة يبكيني وتارة اضحك من اعماقي وانا اطالع بعض قصصه تمكن الكاتب من توظيف مرارته وحسه الشفاف ومهارته والصحفي من تقدم نمط رائع من القصة القصيرة ذات النهاية المفتوحة لما لا وكل حياة الكاتب كتاب مفتوح مر على اسرار اوروك ومازج بين الاسطورة والفلكلور وابدع ايما ابداع في تقديم نفسه تكلم بلغة السارد كانت بحق ذكرى وذكريات حملتها اوراق المجموعة مجموعة سلسلة فيها من العبر والدروس وفيها من الظلم والاسى ما يعجز المتلقي عن استيعابه لكي نستوعب المضمون لابد ان ندرك ان القصص اشبه بالحقائق ان لم تكن هي الحقيقة ذاتها التي عاشها شعب كامل لأجيال وهذه المجموعة تعد من مخرجات شعب العراق منذ نشأته الاولى حتى يخيل لي ان التاريخ بعيد عن نفسه في العراق فقط لان اصل التاريخ بل لان هنالك روابط موضوعية وميثولوجية بين ســــــكانه وارضه وحتى من حكمه هذه المرة.

سكة قطار

مد يده باحتراف الى حقيقة الحقيقة ومن محطتها الكبرى اجاب عن كل السرقات والحقائق المزيفة وبشماته المحب هتف مرحبا شعب اليابان قال كلام معسول عن احلام صاحبه وهي اي معشوقته كانت دائما تردد هذا الشيطان لم يمت في الحرب.في البيت بشوق مليء بالرومانسية كتب الحناوي ورسم كل ارهاصاته وعاد خلف سكة القطار يستمع الى اخبار العالم عبر مذياع ليس له في صباح نافد فتحت نافذته واطلق النار على الستائر من فوهة يراعه ترنح كثيرا وهو يقف كالصنم بين السيد والشيخ.عندما نظرت اليه كأنني اثرت في اعماقه شيء غريب كي يقول لي هذا اليك لم اتخيل ان يكتب الحناوي قصه بهذه الرومانسية وبتلك الشفافية الصادقة يا لعجبي لم لا فالمأساة مثل اهل الاجتماع والسياسة ابكاني الحناوي وانا اقرا قصته العلوه.يخيل لي وانا اتصفح المجموعة بان القاص مارس في حياته قسوة دائما او انه تمكن من اقناع المتلقي بانه يبدع في صياغة المأساة الانسانية بلغة ساخرة احيانا حد الدموع فالحديث عن الام وحده يشير الحزن اكيد فماذا لوتعرضت الام الى الظلم ومن اقرب الناس اليك .زواج قسري بشماته . غياب للعدل كل شيء مستباح لا تحكم هنا الا فلسفه واحدة البقاء للأقوى لا يحسب للمرأة حساب ولا يعطيها وزن في مجتمعها مذكرات , عذابات مليئة بالوهن كأنما الحناوي يبحث من اوروك عن عشبة البقاء على قيد الحياة مؤقتا وليس من عشبة الخلود.حيثما يكون الجاموس والقصب والرطوبة العالية والشمس القاهرة يكون الانسان عاطفيا وشرسا وحتى قاتلا لا اعرف ان اوظف كل كلماتي لاصف الشخصية التي يتحدث عنها الحناوي في مجمل قصصه لكنها شخصية حقيقيه بلا ريب في احدى القصص يفكر لحظه ولادته اي يعود الى الوراء بعقل الناضح كيف يريد ان ( ابيه ) وهو يدخن السيجارة ويتكلم اراد ان يقول انه من القديسين الملهمين من السماء رسالة الحناوي واضحه للعالم كله يحدث الكاتب الراوي او القاص عن شخصيته المركبة في معظم قصص المجموعة بصوره او باخرى يستطيع ان يغلق على القارئ المنافذ التي منها يشم رائحة بقايا الحيوانات ورفثها…ابتعد عن وصف الارض والطبيعة وتداخل الزمان في لحظة خارج الزمكان في تاريخانيه مدهشه وظف الحناوي كل الاعيبه في الاحتيال على النساء في عالم الغرب الحضارة معاصرة هناك.تنقل الحناوي بين بغداد حتى اعماق الجنوب فتارة في الجامعة التي درس الاعلام فيها وتارة كيف تعامل مع فحل الجاموس عندما علق في راسه عالق ! رسم طيبة اهل الريف نساء و رجال ناغى الحيوانات وتكلم كالحكواتي مذكراته العسكرية اشبه بقصه بوليسية في نكوص عجيب تماهى الكاتب مع خلجاته وارهاصاته لكنه حافظ على مسافة واحدة بين الابداع وبين الذكرى قصص الحناوي مرايا للخطايا تنقل المتلقي فيها احيانا الى الالف ليله وليله كانت الليلة التي هي بعد الالف كانت لتمد لخمسين عاما ليكتب فيها ما يعانيه في تجلياته وفي دموعه على الحدود يرسم القاص رؤيته للعقائد وبلوعة المنكوب يتحدث عن الدين لا ادري كيف تمكن ان يسكب في بوتقه واحدة كل التداعيات التي عاشها وعاشها جيله في تلك القصص القصيرة.لقد سكبت المعاني بشكل رصين يلفت الانتباه ويؤكد حقيقة واحدة ان الكاتب امعن في دراسة ما كتبه رغم حذره قبل ان يدفعه للقراء. الحب والحرب والظلم والخير كل اضداد المجتمع في قصص الحناوي في ذكرى سليم التي كتبت برومانسيه عذبه لم امتلك نفسي وانا اقف عند النهاية الا على مشروع حب جديد اغضبني للحد الذي قلت لعنة الله عليك!.

لقد تلاعب بمشاعري سيرني بأسلوبه لا املك الرد عليه سوى خيار واحد ان اقرا القصص التهمها كالجائع حتى اني قرات المجموعة بيوم واحد واعدت قراتها مرات عديده كأني لم اقراها من قبل الرجل يسحرني بأبطاله فتارة يعود الى الذات وتارة الى عالم البراءة وكيف عاش هذا الزمن بلحظاته العصيبة . الابطال غربة ابديه غربة بين الاهل والحبيبة وبين نفسه ليس مصابا بعصاب لكن تشير الحوادث لا الاحداث رجل اكتشف شيئا جديدا في قارورة راسه عندما انحرف نحو الكتاب والكتابة مخبر باقترابه ومقاربته كل احزان الشباب ووثق تاريخ اجيال عديده ان لم يكن وثق تاريخه شخصيا. وحدهم الكبار غربتهم عجيبة والحناوي واحد من هؤلاء بهذا العمل الابداعي اتذكر اني قرات مجموعة للقطراني شدتني لغة وعذوبة اسلوب الكاتب لكن لم اتمكن من ان اعيش اجواء ابطاله اما هنا فلربما لأني وحدي عشت هذه المأساة صار عندي من الواجب نصرة اخي الثائر. وبغض النظر عن اراء الاخرين الا اني ادرك كمتلقي انني وببرود اقبل هذه المجموعة وهو واحد من خياراتي برر سفره وهجرته عن بلد ووظف التعليم والثقافة في مرحبا شعب اليابان.. القاص لديه اشتغالات عديده في مهن شتى لكنه سيرسم ببراعة حياة سائق التاكسي والحصار الجائر الذي فرض على البلاد بعد احتلال الكويت المرأة عند الحناوي ليست عشقا ومحطة المرأة في لغة الحناوي شبق وكرامه وحركة جسد ووفاء المرأة عنده شامله لكنها ليست هدفا وهنا افترق عنه فالمرأة بالنسبة لي سر الحياة وبها تكتمل .

المتن

يقول كورون جايلد ان اختراع الكتابة هو النقطة الفاصلة بين مرحلة البربرية ومرحلة المدنية وعلى حد قوله فكيف بالقاص او الشاعر الذي ينبض بحرارة الحرف الاول منذ نشأته وهل ان علاقة المكان تعطي القاص القدرة على التحديد بين الفصل بين ما هو حضاري وما هو بربري في تلك المجموعة كان الحناوي الخيط الواصل بين الحضارة والبربرية نهوض اوروك مهد الحضارة واختراع الحرف وحيث كانت ومازالت الخرافة تلازم المكان في حين تحرك الكائن الى حيث الحضارة عندما كانت مجرد ارض حرام !! في هذه المجموعة القصصية لم يهدي المؤلف المنجز وغاب الاهداء واظن تعمد ذلك فالرجل عاين واقع اسود وسخر منه وقدمه بنكهة رومانسية بل رومانتيكيه ولم يعتمد على فانتازيا الخيال والتصور واستخدم اليات الضحية في كل ابطاله. في هذه المجموعة لكل قصة طابعها الخاص ونكهتها الفريدة يسرد فيها عالما مختلف تماما وبمفارقات مدهشة باكية ضاحكة واظهرت النفاق والزيف الاجتماعي في المجتمع العراقي وفي الجنوب على الاخص رغم انها قصص شبيه بالمذكرات . يصاب المتلقي بتأثير تلك القصص ويتفاعل معها فالقص يسرد يختصر التفاصيل ويكثف المعنى وهي انتقادية الطابع فتظهر الحضارة والسرقة في اوروبا والجنس و الجهل الشرقي وعدم احترام المرأة والرشوة والبيروقراطية ولم يغادر قيم الحب . يقول القاص في قصته الاولى المحطة المركزية ص3 مد يده باحتراف الى حقيبة العجوز الواقفة بممر عربة الميترو وما ان استقرت المسروقات في جيبه حتى انتبه لمراقبتي له…. نظر لي احد العرب في الميترو شامتا بي لمساعده العجوز وابلاغها… في هذا النص يسكب القاص في بودقة طبيعة الصراع الحضاري المرير بين الغرب والشرق ونظرة كلاهما للأخر ويظهر وجود الانا السلبية من خلالهما نظرة العربي اليه باعتباره عربي !! تمكن القاص من اخذ زمام الامور وتمكن بتلقائية ان يوضح ان التقنية كانت هي الفيصل وعوده على حوار القصة فالرجل (السارد) حاول ابلاغ العجوز بسرقة محفظتها ولكنه وقع في فخ الاشتباه وهنالك ( كانت الكاميرا) الفيصل في الاتهام هذا يأخذنا الى قول مقدس اتق شر من احسنت اليه. في نهاية القصة ( رددت قائلا اني سعيد بوجودي في بلجيكا حيث تدور احداث القصة منحازا للديمقراطية عندكم ضد العسكرية والدكتاتورية في بلدي …. في احلام صباح ص7 في هذه القصة يتحدث عن معاناة انسانية اخرى وعن اصحاب الاحتياجات الخاصة وضحايا الحروب والارهاب وقضية الرجل المشلول في هذه السرد تذهب المرأة العاشقة لا شعوريا الى ابعد من تقاليدها بل ابعد من الحقيقة فزوجها وحبيبها اصابه العوق وهي كما الدولة عاجزة عن علاجه في الخارج بسبب الحصائر الجائر على بلده (العراق) في هذا السرد يمكن للمتلقي ان يتلمس عمق المأساة الانسانية تبدد حلمها واصبح زوجها يذهب بعربته خلف زوجته الجميلة الى السوق غيرة عليها واحساسه بها لنقص في اتمام وظائفه الزوجية اي محنه هنا تكتنز تجعل الانسان يتقمص هذا الدور الذي وضع القاص في لفته صادقة على عمق المعاناة الانسانية ويعود في اخر السرد يتحدث عن امتزاج الالم فيقول:

……طلبت منها العودة للبيت وسوف افعل ما يمكنني لجمع التبرعات …..

ولكن في النهاية اقول الحقيقة انها لوحة فرنسية من القرن السابع عشر وسط ورود الغابة بوجه صاف كالبن وبدموع كالجواهر وجسمها مليء بالمفترقات وملامحها جميلة ببقايا بثور بسيطة تثير شبق مجموعة خاصة من الرجال وقلت ( انه انسان محب وهي تستحق التضحية منه ولكن سوء الظن ….ببساطة الفكرة وعمق مأساتها فأننا نتعامل مع نماذج انسانية موغلة في الاسى وكان يمارس نزواته وعقده حتى القاص اقحم نفسه بالنص بدون ان لا يشعر . في البيت ص12

بيت ومرصف

ينقلنا القاص الى اوروبا والحديث عن بيع بيت ومرض بطل قصته ويعود في لحظه ليقول:

ص15 اخر مرة كنت في بلدي كانت دموع الحبيبة تمنعني من العودة الى بلاد الغربة….. اذا اعطي لعلاقتنا اسما … حبي القديم – عمري القديم , الماضي السعيد . انا متعلقة بك لن ترحل ….. بهذه العذوبة والعفوية تحدث القاص عن حضارتين وحالين لبطل قصته وعن فائض القيمة الانسانية عند المجتمع الغربي فيما بينه على عكس حقيقة حكامه عندما يتعاملون معنا في المشرق بالنار والحديد . هذه القصة فيها من الاستغراق المبرر وظهور اشخاص ثانويين لهم دور اساسي في اصل القصة . وعلى العموم لندع القاري يطلع على المجموعة ويميز فيها فليس فيها اجمالا عناوين خفية كانت واضحة وتحدث عن احداث عديدة وكتب عن حياة سهلة متواضعة وان كانت في اوروبا تحدث عن تجربة اليابان في العراق بعد 2003 والاحتلال الامريكي وعن المؤسسة العسكرية ابان ثمانينات القرن المنصرم وتحدث عن طباع السواق واعاجيبهم حتى حتم على الكاتب ان يختار منفى خارج وطنه لقد استشرف الكاتب على الزمن وسطر بحنين اشياء لا تنتهي . لقد تجاهل القاص ان يضع تواريخ لقصصه وهو نتاج قليل بالنسبة لشخص مثل كاظم الحناوي امضى نصف قرن من عمره متنقلا ومهاجرا من الى افضل . لقد اختار بدراية وعناية مواضيع مجموعته ولكي تكون مثابة واحدة في عمله المستقبلي ولتكون مسيرته واضحة عاد الى الاصل ومن هنا من ( اوروك) كتب ظلال حزنه من اطلال اوروك وخرافاتها وعلى ضفاف الفرات و اقحم بذكاء مضمنه بمفردات شعبية لتأكيد هوية قصته المحلية وعمق العبارة التي ارادها صادمة ناطقة بعمق المأساة الانسانية لقد تقمص القاص شخصيات عديدة من ابطال مجموعته القصصية وبذكاء وظف دور الشخصيات بإيجابية وكسب ثقة المتلقي في كل القصص . لقد رسم لنا خريطة الحزن من والى اوروك من خلال ذكرى سليم وسيد غرفة الطين ومرايا بطل اوروك. 8

مرحبا شعب اليابان ليست خلاصة تجربة الحناوي ففي مكتبه مخطوطات عديده لكن ظروفه وتنقله منعه من اصدارها وليس خوفه من الخوض بهذه التجربة لان الحناوي ينظر بترقب لما سيكتب عن منجزه ومدى تفاعل المتلقي معه سيما وان كاتبا وصحفيا مثله لا يريد ان لا يجد ارتطاما لحدود بنية انفتاح سرديته وحياته لقد منح الانا في كل حواراته وجعلها تتحكم بالقصص وهذا ما يثبت انه يمتلك زمام السرد والتحكم بعناصره وان منظوره السردي يعود اصلا لعمق المأساة، لقد اختار الكاتب الوسيلة اللازمة لتكثيف صياغته في كل قصصه وقد يستنطق المتلقي الكاتب في اول لحظه بل في اول محطة من المجموعة ومحاكاته. انها مذكرات كتبت وتم بناء اطارها القوي الذي يجعلها مغرية وسلسة فالمجموعة كما اظن ذات سياق انفعالي منفتح فهو نسق كل القصص حسب تاريخ حياته الا في ما ندر. لقد وظف عناصر السرد اللازمة الزمكان والرؤية مركزا على تفعيل الاحداث مع العناصر وهيمنة حقيقة المؤلف في بناءه السردي كاملا وشكلت بؤرة لجذب المتلقي واستدراجه لنهايات متداوله فقد تمكن في قول اشياء وتحدث عنها بدون الحديث لقصص متداخله ووصف بتقنية عالية حركات وانفعالات شخوصه وارهاصاتهم. ان مساحة النص لدى الحناوي ذات طبيعة استقصائية وقدمها بطريقة السرد المباشر لم يرجح الزمان على المكان في قصص الحناوي وكينونة عناصره فهو يستعيد ويرسم تداعياته الاولى ولعل حديثه عن ابيه في المهد استرجاع ليقدم للمتلقي فكرة الكاتب الفلسفية. جاءت المجموعة بكل الحياة في اوروك ومراحله التاريخية المعروفه وباعتماده النهايات المفتوحة وهذا ما يسجل للقاص في عدم ترك المتلقي تائها في احتمالات متشابهة اومفترضه كما انه لم يستخدم اسلوب الراوي مع البطل بل كان هو البطل الراوي وليس الراوي البطل لقد تحكم القاص وتعاطى بإيجابية مع كل عناوين القصص وتناغمت مع متن السرد الا عنوان المجموعة وقدم خيوط ولادة عمله الابداعي للمتلقي البسيط والمثقف معا ولكي يعثر على عيوب البشرية وذرائع المجتمع ورسم تهافت الانسان وقسوته امام انانيته المطلقة واظهر تعمد الانسان في مواقف يصعب تفسيرها.كاظم الحناوي كما هو متمرد على السائد والمألوف والثابت والتقليدي فهو ينتمي لكل المدارس الأدبية يعيش في الظل والحلم وحلمه ظل دائما يحاكي متطلبات روحه وفضاءات مخيلته يدور في الافق مثل طائر حاد البصر وتمتد رؤيته الى ما لانهاية له يتأمل بسخرية واقعه الاسود يتجرد مما يعلق من مساويء مجتمعه وتقاليدها ويتبريء منها ومنه.مارس انغماسات عديدة في مجملها لغة وايحاءات مؤثرة سيما في تلك المجموعة وغاص في عمق الانسان ودرس ارهاصات وخلجاته من خلال مشاهداته وقوة ملاحظه وتفسير رؤية الاخر حسب استجابة سلوكه عنده رجل متحمس كاتب يحاول ترتيل معزوفة الكون بطبيعتها لكنه يبحث عن الجديد والتجديد ينتقد المجتمع ووجود ادعياء في العقائد وفي المجتمع له رؤية برغماتية في السياسة لا يساوم عليها كصحفي غادر العراق بعيد الاحتلال الامريكي متنقلا بين بلدان عديدة حتى استقر في بلجيكا وهي ليست بلده الاخير كما يقول.

الخلاصة

لقد تحرر الحناوي من مفاهيمه التقليدية المتوارثة وبدأ مشواره الادبي منذ هاجر قبل عقد من الزمن لكن البيئة الاصل حاضره في هذه المجموعة بكل تفاصيلها تكمن قيمته الإبداعية بهذا السرد من خلال صياغته للسيرة وتوظيفها في ايحاءات السرد ضمن نطاق التفسير والتأويل فالحقائق جلية والقيم واضحه مثلما الاحلام زاهية بنقاء المخزون وعمقه وكتب المجموعة مستشرفا لزمنين ولأفاق ومرافئ احلام واوجاع امثاله من ضحايا التخلف والاستبداد في المجتمع القطيعي.المنجز الجديد اضاف للمكتبة العراقية رقما جديدا لايمكن المرور به دون دراسته والتوقف عنده بإمعان شديد.