رسامة جزائرية تعبّر عن التمرد بالنقد.. بوفنة خيالية وواقعية العمل الفني تكشف عن جوهرة

– September 3, 2016

بوفنة خيالية وواقعية العمل الفني تكشف عن جوهرة

رسامة جزائرية تعبّر عن التمرد بالنقد

فاضل وتوت

انطلقت التشكيلية الجزائرية هاجر بوفته من تصوير الاشياء الواقعية معتمدة على معرفتها ونظرتها للواقع الذي يدور بفلكها وحولها وبالتالي تمكنت وبالتنسيق والترتيب والتماثل وزخارف مبسطة وما شابه، ان تطور محاولاتها الى اسلوب أدق في نقل الواقع.

( الزمان ) حاوت التشكيلية بوفته في حوار يبين مشوارها مع ماعشقت واحبت من عالم التشكيل الواسع

{ كيف كانت بداية التعلق بالفن بشكل عام وكيف اخترتي تخصص الرسم ؟

إن بداية محاولاتي الفنية كان انطلاقها واقعية. يعني تصورير الاشياء كما هي عليه.اعتمادا على معرفتي بالعالم الصغير الذي من حولي.والتي تخللتها فترة المحاكاة _كانت بفترة دراستي بالمستوى المتوسك والثانوي_اعتمدت فيها ما يسمى.جاءت بعدها فترة يمكن تسميتها بمحاولة التمرد .محاولة التمرد في نقل هذا الواقع بطريقة مغايره خاصة في اللون.وهنا وجدت نفسي احتاج الى اسس افتقدها في العمل الفني فتطلبت الأكاديمية وكان لي ذلك بالتحاقي بمعهد الفنون الجميلة والتي اخذنا منها اسس الفن من خلال دراسة المدارس الفنية من واقعي ،انطباعي وتعبيري الى محاولات في الفن الحديث.

{ كيف ترين مشاركة المراءة العربية في النشاط التشكيلي العربي والعالمي؟

– حقيقة معروفة بداية الفن العربي النسوي ككل كانت في القرن العشرين.علاقة حديثة تسارعت خطاها ببطء لغاية القرن الحالي.فكانت ثورة الفنانات العربيات بابداعاتهم في المعارض الجماعية من محلية الى عربية الى تظاهرات دولية عالمية.انتشرت حركتهم واستقلاليتهم.كانت هذه الثورة ولازالت كلها تساؤلات عن كيان المراة ووجودها ،عن وظيفتها عن دورها .هل يمكن التمييز بين فن المراة وفن الرجل؟هل للإختلاف الجنسي علاقة بهذا؟هل هناك فن نسوي وهل هناك فن ذكوري؟ وهل …وهل … وهل.. ؟؟ كلها اسئلة تحملها المراة المبدعة في رسالة فنية

{ فلسفة الفن وتعدد مصادر الجمال كيف يختار الفنان موضوع لوحته ويضع وحدات الجمال داخل اطار اللوحة ؟

– إن حقيقة العمل الفني وجماليته متعلقة باختيار موضوع العمل الفني والتعبير عنه،والذي تليه مفاهيم وعناصر متعلقة بنجاح هذا العمل.الاداة والمادة والشكل .ومن التكوين الذي هو فن صياغة اللوحة الفنية.وترتيب الاشكال والالوان من عمق وخطوط وفراغات وتأثير.داخل اطار اللوحة ليضع المتلقي في تامل داخل اطارها أطول فترة ممكنة من الوقت. إن جمالية العمل الفني تنبثق من الكشف عن جواهر الاشياء.هذه الجواهر التي لا تظهر عادة في الواقع.والتعبير يتم على انحاء كثيرة لمادة التعبير.المادة والشكل والتعبير يعتمد كل منهم على الآخر لنتاج افظل.

{ كيف ترين الحراك التشكيلي الجزائري على ساحة الفن التشكيلي العربي ومااهمية المشاركه في نشاطات الفن في بلادك ؟

– لا ننفي حقيقة الفن التشكيلي العربي المتمثله في تبعيتهم للغرب في اعادة تجاربهم دون وعي أو ادراك.وهذه التبعية اعجزت الفنانين التشكيليين العرب عن احداث التطور في فكرهم وفنهم العربي ،والتي ابعدتهم عن التعبير عن الاوضاع والقضايا الكبرى التي تمر بها،وعن مواريثهم الثقافية.وتلك هي اهداف الغرب ضدنا. إن لوطننا العربي عمقا حضاريا وتاريخيا عريقا في فنونه وادبائه وعلمائه وهذا ما يفرض على الفنان مسؤولية إعادة بناء ذلك الفن.وبناء الذات لشعبه وهويته الوطنية والقومية.كما لا ننفي ونأكد مجهودات بعض الفنانين العرب في تجاوز التاثر بالمدارس الغربية الحديثة،وتوظيف قدراتهم الفنية لخدمة المجتمع ووامته.واتباعهم أساليب مبتكرة للتخلص نهائيا من تبعيته للمفهوم الغربي للفن. وتنظيم ملتقيات ومهرجانات ومعارض دولية وكذا الحال في بلادي الجزائر.ليس القصد منها التواصل بين الفنانين فيما بينهم فحسب إنما هي اهداف عده في مسالة العرض.أن المعارض تحقق نوعا من العلاقة بين الفن والمجتمع،وايجاد شكل من أشكال الحوار بين الفنانين والمتلقين.وشغف المتلقي لمعرفة تفاصيل كثرة عن الفن التشكيلي.من نظرة اخرى الفنان يرى أن اهمية المعرضتكمن في نقل الفنان من عالمه الخاص الذي يعيشه داخل مرسمه الى فضاء أكبر للتواصل مع زملائه من الفنانين والمجتمع وكذا تحقق مكاسب معنويه تساعده وتحفزه على الإبداع،وعلى التعريف بفنه.كما لا ننفي المعارض هي الخيار الوحيد الذي يقدم الفنان رسالته الفنية من خلالها.وعن المردود الذي يتوقعه الفنان من الناحية المادية وطبعا ضمن اهداف الفنان ان تباع أعماله وتقتنى من قبل الآخرين لانتاج أكثر.ولكن لا يجب ان يكون هذا هو الهدف الرئيسي،لان هناك اهداف اسمى ومنها فكر الفنان نفسه.زكيف يريد توصيله على شكل رسالة معينه لمجتمعه.

{ مهرجانات الفنون التشكيليه في الوطن العربي تكاد تكون على عدد اصابع اليد لم هذا التقصير في اقامة المهرجانات الكبيرة وهل تعتقدين ان مشاركة الفنانيين العرب وغيرهم من الفنانيين العالميين ضروري لاضافة خبرة الى الفنان العربي بشكل عام؟

– نرجع ركود الفن التشكيلي في الوطن العربي بالدرجة الاولى الى عدم الاستقرار السياسي والأمني التي يعيشها منذ سنوات.وركوده ايضا من غياب الدعم.غياب دعم وزارات الثقافة للفنان من الناحية المادية والمعنوية.مبادرات نادره ان لم نقل منعدمه في افتتاح قاعات عرض الفن التشكيلي،مما أدى الفنان الى اللجوء لقاعات عرض خاصة والتي اغلقت أكثرها بسبب ارتفاع اسعار اجرها وعدم قدرة الفنان على تسديدها.وهذا يضعف مشاركاته الفنية وحتى انتاجه.مما يقلل ويضعف انفتاحه على العالم الخارجي وتمثيل بلده وثقافته واكتساب خبرات خارجية جديده في المهرجانات او التظاهرات الدولية .

{ استخدام اللون عند المرأة يختلف عن مايستخدمه الرجل بحكم طبيعة تكوين المرأة كيف تتعاملين مع اللون وايحائه ماهي الفكره في مزج الالوان ؟

– من أسس العمل الفني الناجح اختيار اللون الذي هو اساس الفن الذي يبرز قيمته الجمالية والتعبيرية والرمزية واظهار الفكرة واعطاء الإحساس والتأثير بالجذب والإنتباه.اللون هو بنية العمل الفني موضوع وموضع.أي انه وفق كيفية استعماله ومكان وجوده بالصيغة والقيمة والشدة والضوء. الالوان في أعمالنا الفنية هي تعبير عن الإنفعالات الشخصية والمشاعر وطبيعتها.وقد يتباين بين المراة والرجل بطبيعة شخصيتهم .فرقة المرأة وأنوثتها واحساسها وعاطفتهاالفطرية تختلف عن رجولة الرجل ومشاعره فتتباين ألوان عملهم الفني وجاذبيته باستخدام اللون البارد والحار.فارتباط اللون بأشياء معينه يؤدي الى نوع من التاثير على الذاكرة التي تساعد في عملية التذكر والاسترجاع .وهذه هي القدرة اللونية الخارقه على التعبير .وانتاج عمل فني قيّم.

{ هل تعتقدين ان الموهبة وحدها تكفي لصنع الفنان ؟

– من البديهي أن الموهبة اساس الفن.وان انطلاقها انطلاق واقعي.هو تصوير مبسط تلقائي عفوي،اعتمادا على العالم المصغر.في نظري يمكن للموهبة أن يتسع خيالها لحد ما.لكن يبقى العمل الفني محدوداً.يصل الفنان الى مستوى يحتاج فيه لاظافة اساليب أكثر تعبيرية تلك هي اسس العمل الفني التي تشرحها الاكاديمية وتحويها.ومن الموهبة وتنميتها بالدراسة الاكاديمية قادرة على انتج عمل فني هام .

{ مامدى تاثير المحيط على الفنان كيف يسخرها لصنع لوحة لتترك اثرا لدى المشاهد ؟

– إن العمل الفني مرتبط بالواقع المعاش ،وخياليته تكشف عن جوهر هذا الواقع المبهم.وإن واقعنا لهو امتداد لها،خلّفه الاوائل وهي عبر من الماضي ونهجا فنستقي منه في حاضرنا ومستقبلنا.من آداب وقيم وعادات وتقاليد ومعارف شعبية ثقافية.فالعمل الفني مرتبط بهذا الإرث الثقافي واصله هو امتداد له.الإرث الحضاري أو الحضارات لا يوجد لها إلاّ شواهد ضئيلة متفرقة.

وهنا وظيفة الفن و العمل الفني ودوره.باستخدام تعابيره ومفاهيم وعناصر نجاحه من مادة وشكل ولون و… وضوء.لابراز الهوية الوطنية والقومية والكشف عن ملامحها.

{ من هي الفنانة الرسامة هاجر ؟

– هاجر بوفاتة فنانة اكاديمية خريجة معهد الفنون الجميلة.دكتوراه فرنسي .تقني سامي في الإعلام الآلي.تباينت محاولاتي الفنية بين الواقعي والانطباعي التعبيري بالإهتمام بموضوع المراة خاصة.معتمدة محور اعمالي _أحلام امراة_ والتي هي مجموعة من الاعمال لا تعني بالضرورة حلم امراة كما تعنيه بتساؤلاتها عن كيانها ،وظيفتها ،دورها،حقوقها ،…. واجباتها.الى محاولات في الفن الحديث التجريدي بتعابير لونية شكلية ضوئية والتي رايتها اكثر طلاقة وتعبيرا عن هذه الاحلام.لتتسع محاولاتي الفنية بعدها الى عالما ،عالمنا المعاش وما يعانيه حاليا.