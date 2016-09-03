– September 3, 2016

ذكرى رحيل عبد الرحمن محمد عارف – مقالات – ناجي الزبيدي

مرت قبل أيام الذكرى التاسعة لرحيل الرئيس العراقي الراحل الفريق عبد الرحمن محمد عارف التي تصـــــــــــــــــادف يوم 24 اب 2016 ولد الرئيس عارف في بغـــــداد عام 1916 ينتسب الى عشيرة الجميلات احد العشائر الكبيرة والمعروفة في الرمادي وتحديدا من منظـــــــقة الكرمة ، وهو الحاكم الجمهوري الثالث للعراق بعد الفريق الركن عبد الكريم قاسم والمشير الركن عبد السلام محمد عارف ،اكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بغداد ،التحق الى الكلية العسكرية بدورتها الثالثة عشر التي التحقــــــــــــــت في 15 أيلول 1936وتخـــــرج برتــــــة ملازم في 4 تموز 1937 تدرج في الرتب والمناصب ،وأهمها قائد الفرقة الخامسة عام 1963 ورئيس اركان الجيـــــش وكالة عام 1965احيل الى التـــــقاعد عام 1962 واعيد الى الخــــــدمة في 8 شباط 1963 كان احد اعضاء تنظيم الضباط الاحرار ، وشارك في ثـــــــــــــــورة 14 تموز 1958اصبح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في 16 نيسان 1966 بعد ثلاثة ايام من مصرع الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف في حادث سقوط طائرته المروحية في ناحية النشوة قرب قضاء القرنة جنوب العراق ،حيث شكل مجلس السيادة من القياديين في البلد وانيطت به مهمة انتخاب رئيسا للبلاد خلفا للرئيس عبد السلام ،وانقسم مجلس السيادة الى كتلتين الاولى مدنية مؤلفة من رئيس الوزراء عبد الرحـــــــــمن البزاز ،الذي اصبــــــــح رئيسا للعراق من 13 نيسان لغاية انتخاب رئيـــــــــس الجمهورية في 16 نيسان 1966 ووزراءه المدنيين ، والثانية الكتلة العسكرية التي تضم الضباط كل من اللواء عبد الرحمن محمد عارف رئيس اركان الجيش واللواء الركن عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع واللواء الركن ناجي طالب والزعيم (العميد ) سعيد صليبي امر موقع بغداد وامر الانضباط العسكري وقادة الفرق وكبار ضباط الجيش العراقي ،وجرى انتخاب رئيس الجمهورية الذي فاز فيه الرئيس عبد الرحمن محمد عارف .

تميز حكم الرئيس الراحل بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والعلاقة الجيدة والمتوازنة مع الدول المجاورة سواء العربية والاجنبية ،وكان وطنيا مخلصا ،نزيها وعادلا ومساويا بين كافة مكونات الشعب العراقي القومية والدينية ،متواضعا ،لايحب التباهي والتفاخر، لا يفضل العيش في القصور الفارهة التي يسكن فيها رؤساء الدول ،فهويسكن في دور الضباط في حي اليرموك التي وزعها عبد الكريم قاسم للضــــــــباط ،حمايته 24 جندياً يقودهم رئيـــس عرفاء سرية في كرفان في الحديقة القريبة عن داره ،ولا يوجد امام الدار سوى جندي حارس واحد فقط ،كان متسامحا حتى مع خصومه ومعارضيه ،حيث افسح المجال لمعارضيه بنوع من الديمقراطية ،واسس ما يعرف بالمجلس الرئاسي الاستشاري من رؤساء الوزارات السابقيين ،وكان بعضهم من الخصوم .

لانستطيع في مقال واحد التطرق الى كافة المحطات و الاحداث التي رافقت عهد الرئيس الراحل ،وسامر ســــــــريعا على ابرز حدث في عهده وهو حرب حزيران 1967 حيث أمر الرئيس عبد الرحمن عارف القوات المسلحة العراقية للمشاركة في الحرب وارسال القوات الى الجبهتين الاردنية والمصرية ،صدرت الاوامر الى الفوج الاول من اللواء الاول الذي يقوده المقدم الركن طارق محمود جلال وهو من المع ضباط الجيش العراقي التحرك الى الجبهة المصرية، في هذه الاحداث كان نجل الرئيس الملازم قيس عبد الرحمن عارف احد منتسبي الفوج الثاني لواء المدرع العاشر،اصدر الرئيس امرا بنقل نجله الى الفوج الاول لواء الاول المتوجه الى الجبهة المصرية للمشاركة في حرب حزيران ضد اسرائيل ،هذه الحادثة يتذكرها جميع الضباط الذين عاصروا عهد الرئيس ،يذكر ان الملازم قيس (العميد حاليا ) احد خريجي الكلية العســــــــــــكرية العراقية بدورتها الرابعة والاربعين التي التحقت بتاريخ 24 تشرين الاول 1964 وتخرجت بتاريخ 6 كانون الثاني .1967

انتهى عهد الرئيس عبد الرحمن محمد عارف بالمؤامرة المعروفة التي قام بها كل من العقيد عبد الرزاق سعيد النايف مدير الاستخبارات العسكرية والمقدم الركن ابراهيم الداود امر لواء الحرس الجمهوري والمقدم سعدون غيدان امر كتيبة دبابات القصر الجمهوري (جميعهم من ديرة الرئيس ) بالتحالف مع احمد حسن البـــكر وصدام حسين من حزب البعث في 17 تموز 1968 حيث داهموا الرئيس في القصر الجمهوري واجبروه عن التنحي عن الحكم ،مقابل ضمان سلامته وعائلته ،وابعد الى تركيا واستقر فيها ،ثم عاد الى بغداد في ثمانينات القرن الماضي ،وبقي فيها حتى عام 2003 لينتقل للعيش في العاصمة الاردنية عمان ،توفي يوم الجمعة 24 اب 2007في العاصمة الاردنية عمان ودفن في مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق ،واجريت لجنازته مراسيم تشييع لائقة بمنصبه كريئس سابق للجمهورية العراقية ،يذكر ان الرئيس متزوج من السيدة المرحومة فائقة عبد المجيد فارس العاني وله ولدان قيس ونبيل وثلات بنات ،رحمه الله واسكنه فسيح جناته .