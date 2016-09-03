– September 3, 2016

إبن اسحاق شيخ النقلة والمترجمين – مقالات – طارق حرب

جمعة يوم 2016/9/2 وفي سلسلة بغداديات وفي المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي كانت لنا محاضرة عن شيخ النقلة والمترجمين في بغداد حنين بن اسحاق حيث يعتبر حنين هذا المولود عام 194هـ والمتوفى عام 260 هـ اشهر مترجم وناقل عرفته حركة الترجمة في قرون من تاريخ بغداد فكان احد مشاهير النقلة الذين مثلوا الدور الرائع لبغداد في مجال ازدهار حركة الترجمة في المائة الثالثة للهجرة ومما يروى انه في بداية حياته كان يحضر مجلس الطبيب يوحنا بن ماسويه وكان هذا المجلس اعمر المجالس البغدادية يحضره كل متطبب ومتكلم ومفلسف وصنوف اهل العلم والثقافة والمعرفة كان يوحنا قد طرد حنين من مجلسه وقال له (ما لاهل الحيرة والطب ) ذلك ان حنين واهله يرجعون الى مدينة الحيرة جنوب مدينة النجف وجاء الى بغداد ولقد انفرد بمعرفته لعدد من اللغات التي كان ينقل منها وبدقة ما ينقل وغزارة النقل كما انه ابدع في افضل اسلوب في حركة الترجمة حيث اتقن السريانية والعربية واليونانية والفارسية وكان عالما بهذه اللغات غريبها ومستعملها وكان الاول من اربعة نقلة حصل على شهرة فائقة في بغداد وهم الكندي والحراني والفرخان الطبري وكان منهجه يقوم على اساس اعتماد النسخة الاصلية وفي حالة تعذر ذلك يرجع الى نسختين فاكثر للمقرنة وكان صاحب طريقة الترجمة بالمعنى فنراه يبتعد عن الترجمة الحرفية ولان الترجمة بالمعنى هي الطريقة المثلى وكان يقوم برحلات طويلة بغية الحصول على النسخ الكاملة وتمركزت ترجماته على المصنفات اليونانية وسبب ذلك اجادته لهذه اللغة ولان اغلب هذه المصنفات هي مصنفات طبية وفلسفية مما يميل اليها ومن اهم الترجمات التي اضطلع بها حنين ابن اسحاق مصنفات ارسطو طاليس وابيقراط وجالينوس ككتاب تحليل القياس وكتاب البرهان وكتاب طبيعة الانسان وكتب اخرى كثيرة لا بل مازالت توجد لحنين ترجمات كثيرة مخطوطة في مكتبات عامة وتولى حنين رئاسة بيت الحكمة وكان يعاونه ابنه اسحاق وابن اخته حبيش بن الحسن في ادارة بيت الحكمة البغدادي الذي كان يمثل الجهة المعرفية والثقافية وخاصة في الترجمة وقد عهد الخليفة المأمون لحنين في رئاسة هذا البيت وما شهدته حركة الترجمة وما اصابها من ازدهار كان يعود الفضل فيه الى الخليفة المأمون والوزير سهل بن هارون الذي كان احد النقلة من الفارسية الى العربية حيث شهد البيت في عهده ازدهارا شاملا وبشكل كبير وفي مجال الطب فقد كان لحنين شأن لا يقل عن الترجمة كون علم الطب هو الشغل الشاغل له في اول حياته وهو الذي ادى الى تالقه في الترجمة وكان طبيبا مبرزا بين اقرانه من اطباء عصره ويعتمد على التجربة والبرهان في اثبات ارائه وفحوصه وكان خبيرا في تراكيب جسم الانسان الداخلية والخارجية وكان الطبيب المفضل لدى خلفاء بني العباس وكتب في الطب كثيرا وخاصة في امراض العيون .وختاما سلاما على المترجم والطبيب حنين بن اسحاق الذي كان الخليفة المأمون يدفع له مقابل ترجماته حيث كانت الترجمات توضع في كف الميزان ويوضع ما يعادلها ذهبا في الكفة الاخرى ويدفع الى حنين بن اسحاق .