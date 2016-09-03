– September 3, 2016

أين الايزيديون؟ – مقالات – هيمان الكرسافي

في ظل هذا الواقع الغير المستقر في العراق و دوامة الفشل السياسي والامني ، تستمر بئس الحياة على الفقراء وغالبا على حياة الاقليات هذه الفئة المسالمة التي تكافح لاجل بناء حياة والمستقبل الاجمل ، الا طقوس القساوة و مخالب الفساد بداخل دولة مفتوحة المجال لحملات النهب و غسيل الاموال و صناعة الموت ، اصبحت هذه الطقوس مألوفة ولا حتى يصدم فيه احد ، نعم لا يصدم احد فيه لاننا لم نرى الصدمة لدى الاغلبية ، بقتل وذبح وتهجير الايزيديين والمسيحين في نينوى و تحديدا ” شنكال ” الاغلبية الايزيدية . عندما هاجمت جحافل الخونة عليهم و قاموا بفعلتهم بقتل الرجال ، و سبي النساء ، والمسنين تحت التراب وهم احياء ، والخطف العشوائي وبأعداد كبيرة !! نعم نجد الصعوبة في فهم هذا و كيف تحول الحياة المتواضعة الى الحياة الملئية بالاحزان ولا يزال الحزن اكبر وذلك بخصوص المفقودين و المخطوفين والمخطوفات و بين الحين والاخر انباء واخبار عن اتجار بالمخطوفات او انتحارهن كلما سنحت لهن الفرصة لاجل التخلص من الاهانة والتعذيب والاغتصاب .مر علينا اليوم العالمي للمفقودين و قبلها مناسبات كثيرة يستذكر العالم بها كاليوم الطفل والمرأة والحقوق ،، الخ ولا تزال حكوماتنا تهمل اكبر قضية عراقية وهي الابادة الجماعية بحق شعبهم الايزيدي ، واهمها قضية الشرف وبيع بالعلن ، وقضية النازحين تحت الخيم ، ففي هذه المناسبة ليوم العالمي للمفقودين ، نقول اين الايزيديين ؟؟ اين الايزيديين في المعادلة الانسانية وهذا الكم الهائل من الاهمال بحق حقوق الشعب الايزيدي ومساعدتهم للنهوض مجددا . اين الايزيديين المفقودين لاكثر من سنتين و المخطوفين بيد تنظيم داعش ، اين الايزيديين من المعادلة السياسية و الاستمرارية في تهميش الدور الايزيدي المفقود سياسيا . اين الايزيديين من المرجعيات الدينية الشيعية والسنية وفتاويهم لعدم التعرض على هذا الشعب المسالم . اين الايزيديين من المؤوسسات الاعلامية المفقودة من مهنيتها وعدم التفاتها على جميع القضايا الايزيدية الانسانية والخدمية والمصيرية ؟

اين الايزيديين من دولة العراق ، الدولة التي فتحت جميع ابوابها لقتل و تهجير و خطف الايزيديين …