– September 3, 2016

الجوهري يطالب بإحياء شارع الرشيد

العقول السليمة تحوّل الأمكنة إلى مسرح للذكريات

بغداد – الزمان

في ركن متواضع بفندق الرمال البغدادي يقبع الخبير التراثي عدنان الجوهري مجترحا ذكريات طفولة عاشها في احد اعرق أسواق بغداد، حيث كان والده يبيع المقتنيات الفولكلورية ويتبادل اللقى والاحجار الكريمة. لقد ورث عن والده حب تراث بغداد وناسها ومناطقها وشوارعها الضاربة في الذاكرة الاصيلة.

بكل فخر يتحدث الجوهري عن طفولته متباهيا بوصول سني عمره عتبة الـ 76 عاما. رحلة طويلة لم يترك فيها الموروث ولم تبرح رؤاه صورة شارع الرشيد. ذلك الأثر البغدادي الذي يحتفظ بتذكارات المحبين والمثقفين والباحثين عن دور سياسي ومجد.

يقول ان (شارع الرشيد أروع شوارع العالم. كان قطعة من شوارع لندن الزاهية حيث المكتبات والمقاهي الراقية ومحال الاناقة والذوق. اما المركبات التي تمر فيه فلا حاجة لوصفها.. موديلات يعود اليها الناس هذه الأيام بكثير من الحنين).

يواصل الجوهري (مازلت أتذكر سيارة الملك غازي التي اهداها اليه الزعماء الالمان، ومازلت ارقص حنينا عندما استعيد اول زيارة لي الى قصر الزهور حيث اشترت العائلة المالكة من والدي قنديلين تراثيين. وصادف ان (فتيل) احدهما لا يتقد فاضطروا الى استدعائي لاصلاحه. كانوا زعماء كبارا مجتمعيين يحبون شعبهم ونحبهم).

ويعرض الجوهري في ركنه الشبيه بعش عصفور، مجموعة نادرة من صور وتذكارات الحقبة الملكية ويقف امام كل واحدة منها يحاكي تفاصيلها ويعيد احداثها الماكثة في ذهنه. ولا يكف عن الحديث عن ضرورة الاهتمام ببغداد وإعادة الحياة الى شارع الرشيد. لقد حملنا عتابا الى امانة بغداد عن الإهمال الذي يتعرض له الشارع والى هذه الهجمة التي غيرت كل معالمه، وأوصى الأمانة ممثلة بشخص ذكرى علوش بضرورة الشروع بمشروع تأهيل الشارع. ويتباهى الجوهري بخبرته التي ورثها عن ابيه في مجال تثمين وجمع الأحجار الكريمة والحلي التراثية والمسابح. وهو يعرض مجموعة متنوعة منها. بعضها ثمين ماديا وبعضها تجاري.

وقدم مسبحة من السندلوس هدية منه لـ (الزمان) للتعبير عن احترامه لها وتأكيد كرم الضيافة. ولفت الجوهري الى ان سبب تمتعه بالصحة والرشاقة برغم تجاوزه السبعين يعود الى نأيه عن تناول اللحوم ومثابرته على ممارسة الرياضة. وكان فخورا بصورة شخصية تظهر لاعبا في كمال الاجسام معلقة على الجدران انتبهنا اليها ودققنا في اوصافها.. قال على الفور:

– هذا انا كنت ارفع الاثقال وامارس رياضة كمال الاجسام حتى العقد الخـامس من عمري.

غادرنـــاه ونحن نردد (العقول السليمة تحول الامكنة الى مسرح للذكريات).