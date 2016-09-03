– September 3, 2016

هيومن ووتش تكشف عن تجنيد أطفال المخيمات

العبادي والراوي يبحثان العودة الطوعية للنازحين

بغداد – الزمان

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع محافظ الانبار صهيب الراوي العودة الطوعية للعوائل النازحة من المحافظة وتأمين طريقهم.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للراوي ان اللقاء بحث (العودة الطوعية للنازحين الى المحافظة، وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم في طريق العودة وتوفير جميع الخدمات اللازمة لإعادة الحياة المدنية الى المناطق المحررة)، مضيفاً ان (الطرفين تطرقا إلى مؤتمر إعادة النازحين الى قضاء الفلوجة ونواحيها الذي عقد في الثامن والعشرين من آب الجاري، فضلاً عن بحث الملفين الأمني والإنساني لعموم المحافظة، والاستعدادات الجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة المركزية وقيادة العمليات المشتركة لإنجاز التحرير الكامل للمحافظة، وتوفير الممرات والملاذات الآمنة للمدنيين).

وبحسب البيان فقد اكد الراوي (اتمام جميع الاستعدادات بالتنسيق مع القيادات الأمنية لتيسير العودة الطوعية للنازحين وتأمين طريق عودتهم وتوفيرجميع السبل اللازمة لوصولهم معززين إلى مناطقهم المحررة). من جهته، اكد العبادي ضرورة (عدم إدخار أي جهد في دعم المحافظة وإنهاء المأساة التي سببتها عصابات الشر والتطرف)، مضيفاً ان (عصابات داعش انتهت وأصبحت مسألة نهايتها في العراق مسألة وقت فقط).

من جهة اخرى كشفت منظمة حقوق الإنسان الدولية هيومن رايتس ووتش عن تجنيد الحشد العشائري أطفال من مخيمات للمدنيين .

وقالت المنظمة في بيان امس ان (مجموعتين من المليشيات العشائرية في المناطق الكردية جندت 7 أطفال من مخيم ديبكة الذي يقع جنوب محافظة إربيل ونقلتهم الى قرب الموصل). وأضاف ان (تجنيد هؤلاء الأطفال يهدف إلى تعزيز مواقع الجبهة الأمامية في محافظة نينوى).

فيما طالب كبير الباحثين في قسم حقوق الطفل بالمنظمة بيل فان إسفلد في تصريحامس (الحكومة العراقية وحلفاءها الأجانب باتخاذ إجراءات فورية وعدم اشراك الأطفال في القتال على كلا الجانبين في الموصل).

ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على رد من ائتلاف متحدون وهيئة الحشد الشعبي ولجنتي حقوق الانسان وامن البرلمان النيابيتين عن الموضوع .