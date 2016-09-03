– September 3, 2016

الإتفاق السياسي ومرحلة ما بعد التحرير – مقالات – عبدالوهاب جاسم الجرجري

ان العراق بحاجة الى التكاتف والتفاهم والتوافق السياسي في هذا الوقت بالذات اكثر من اي وقت مضى خاصة بعد تسارع وتيرة العمليات العسكرية التي تشهدها سوح الوغى ضد تنظيم داعش الاجرامي والمكاسب العسكرية التي تحققها القوات الامنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها وتقدم هذه القوات بشكل ملحوظ على الارض في كافة قواطع العمليات وهذا الامر يتطلب تكاتف الجهود على الصعيد السياسي من اجل لملمة شتات الساسة وحلحلة الازمات السياسية ومن ثم الوصول الى اتفاق سياسي ورؤية واضحة لمرحلة ما بعد داعش وتغليب مصلحة البلد العليا على المصالح الاخرى في وقت يواجه البلد معركة حامية الوطيس مع تنظيم داعش الاجرامي في حرب وصفت بكونها دفاعا بالأصالة عن البلد بوجه خاص وبالنيابة عن العالم بوجه عام لان خطر هذا التنظيم يهدد العالم باسره .

ان التحدي الامني يتطلب تكاتف الجهود السياسية وتوحيد الموقف لمواجهة هذا الخطر المحدق بالعراق ويهدد امن البلد واستقراره بل وحتى مستقبله وكيانه ومن المعلوم ان الانفاق العسكري يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة في الوقت الذي يعاني فيه البلد اساساً من ازمة مالية خطيرة متمثلة بانخفاض اسعار النفط منذ منتصف عام 2014م حيث يعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي في العراق وهنا يبرز دور الاتفاق السياسي في جذب الدعم الدولي والحصول على المساعدات المالية والعسكرية وحتى الدعم والتأييد السياسي من قبل المجتمع الدولي بدلا من الدخول في المناكفات والمهاترات السياسية والتخندق الطائفي الذي جر البلد الى ويلات وحروب ومشاكل كثيرة .

والاتفاق السياسي سيهيئ البلد لمرحلة ما بعد داعش اي مرحلة ما بعد تحرير المناطق والاراضي التي اغتصبها هذا التنظيم حيث تبرز الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية والادارية فمن المعلوم ان هذا التنظيم اثر وبشكل كبير على النسيج المجتمعي في المناطق التي سيطر عليها بشكل عام والمناطق التي تمثل عراقا مصغرا بشكل خاص اي الناطق التي تقطنها قوميات واديان ومذاهب مختلفة سيما محافظة نينوى التي عاث فيها التنظيم قتلا وتدميرا وتهجيرا ؛ وهنا يبرز ايضا دور الاتفاق السياسي في تهيئة كافة مرافق الدولة ومؤسساتها من اجل زرع بذور التسامح والتعايش السلمي بين مختلف اطياف الشعب وتعريف الناس بحقيقة الاسلام القائم اساسا على التسامح وتبرئة الاسلام والمسلمين من افعال هذا التنظيم اللاإنسانية .

وبعد تحرير هذه المناطق ستبرز العديد من التحديات منها التحدي الاقتصادي المتمثل بتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من السكان سوآءا كانوا نازحين او رازحين اولا واعمار المناطق والبنى التحتية المهدمة ثانيا , وهذا الامر يتطلب توفير فرص عمل للعاطلين وكذلك العمل على اعمار المدن التي تضررت جراء العمليات العسكرية وقيام التنظيم بتفخيخ وتفجير البنى التحتية والدور السكنية فيها حتى اعلن بعضها كمدن منكوبة من قبل البرلمان العراقي ووضع البلد غير مناسب لإعمارها في الوقت الراهن لذلك يجب الاستعانة بالاستثمار الخارجي لتهيئة البنى التحتية واعادة بناء المدن المدمرة وهذا لن يتم الا من خلال العمل السياسي الدؤوب لتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين .

ان الامور التي ذكرناها آنفا من تحرير للمدن المغتصبة وحل المشاكل التي سوف تظهر بعد التحرير لا يتم الا بوجود ارادة سياسية جدية وتوافق سياسي فعلي من قبل السياسيين اجمعهم لكي يعبروا بالبلد الى بر الامان ومن ثم التخلص من جميع المشاكل والازمات التهديدات التي تواجه البلاد لذا على ساسة العراق ان يتحدوا و يركنوا خلافاتهم جانبا ويتفرغوا لمواجه عدوهم المشترك ..